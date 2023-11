Bagnaia se sent "très fort" malgré une dégradation "bizarre"

Pecco Bagnaia a assuré sa place en Q2 sans difficulté ce vendredi à Losail, mais il a eu du mal à exploiter les pneus tout au long de la journée. Même si le niveau d'adhérence était étonnamment bon pour une première journée sur ce circuit, les gommes se dégradaient très rapidement.

"C'était bizarre", a expliqué Bagnaia au site officiel du MotoGP. "Normalement, il y a moins de grip que maintenant ici, avec beaucoup de sable, beaucoup de choses, mais en roulant, je sentais l'adhérence mais le chrono ne venait pas ce matin. J'ai complètement détruit le pneu avant et c'est assez bizarre, mais je pense que c'est normal, parce qu'il faut que la piste prenne plus de gomme."

Bagnaia juge pour le moment "très difficile" de choisir le bon pneu à l'avant en raison de cette dégradation rapide, tout en espérant des progrès pour la suite du week-end. Il estime que pour le moment, seul le pneu dur est "utilisable" à l'avant.

"Il fait plutôt froid pour le dur mais je pense que c'est le meilleur pour avoir du soutien à l'avant. S'il fait froid, ce sera très difficile, les deux pneus ne font pas sept tours d'affilée donc il sera très important de comprendre les conditions demain après-midi, pour la première séance. Peut-être que ce sera mieux avec plus de gomme sur la piste, mais on verra."

"Je pense que le grip va beaucoup s'améliorer", a ajouté le pilote Ducati. "C'était très glissant ce matin, c'était difficile d'attaquer au freinage. C'était mieux cet après-midi, donc les sensations étaient meilleures. Je pense que demain, en qualifications, les chronos seront meilleurs, le record de la piste sera battu."

Bagnaia a retrouvé ses sensations

Malgré ces difficultés avec les pneus, Pecco Bagnaia a été dans le bon rythme et a surtout été à l'aise sur sa moto tout au long de la journée : "Je me suis senti bien, dès le début. Hier, on a beaucoup travaillé avec mon équipe, pour comprendre quels réglages prendre au début, et tout ce qu'on a choisi a été parfait. Ma moto a fonctionné comme je l'attendais et ce matin, avec le même pneu, j'ai juste fait le meilleur chrono à la fin."

"Cet après-midi, je me sentais bien avec l'arrière mais on a utilisé différents pneus aujourd'hui, pour en avoir plus demain à l'avant. C'était une situation critique, c'était la même chose pour plus ou moins tout le monde."

Pecco Bagnaia

"Nous n'allons rien toucher avant demain, parce que j'aime la moto et qu'elle fonctionne comme il le faut", a ajouté Bagnaia devant les journalistes, se félicitant de sensations "bonnes" et se sentant "très fort" : "Pour la première fois, on n'a rien changé sur la moto et c'est bien."

"Après Barcelone, on a commencé à reconstruire mes sensations", a-t-il rappelé. "Ça n'a pas été facile, il a fallu beaucoup de temps pour que je me sente à nouveau bien et rapide sur ma moto. C'était difficile parce que j'ai perdu un peu de vitesse en piste et la Malaisie m'a beaucoup aidé à faire un gros pas en avant. On a réussi à décrocher un très bon résultat considérant la situation dans laquelle on était. Dans les deux derniers Grands Prix, la Thaïlande a été bonne, on a fait des progrès, mais on a fait de gros progrès dans les sensations en Malaisie."

Des Aprilia impressionnantes

Après une journée difficile, Jorge Martín a fait part de sa volonté de se plonger dans les données des autres pilotes Ducati mais Bagnaia ne se soucie pas de cet aspect : "Nous avons deux styles de pilotage très différent, donc je ne sais pas, mais aujourd'hui nous avons été rapides toute la journée. Mon meilleur temps été effacé et j'aurais aimé l'avoir pour être enfin dans le top 3 un vendredi, mais ça allait."

L'Italien aurait ainsi pu s'inviter entre les pilotes Aprilia, toujours aussi impressionnants quand le niveau de grip est faible, ce qui avait mené à leur domination au GP de Catalogne : "Hier, en discutant avec mon équipe, je disais qu'Aprilia serait le plus rapide, parce que le niveau d'adhérence est assez faible et quand c'est comme ça, ils ont un avantage. Ils sont très bons sur le grip sur l'angle, dans la première partie de la motricité, mais ils détruisent plus le pneu que nous. Je m'attendais à les voir rapides."

"Ce matin, j'ai un peu suivi Raúl [Fernandez] et je pense qu'il pilote très bien, il est très doux, donc c'est une bonne occasion de faire un bon résultat pour lui. Actuellement, il est le plus rapide, en termes de rythmes je pense que c'est similaire entre lui et moi. On verra demain. Ce sera assez dur de comprendre les conditions et les pneus."

Bagnaia a enfin jugé le circuit "très différent" avec les travaux de modernisation et il n'a pas mentionné que le nouvel asphalte : "Les lumières sont beaucoup plus fortes que par le passé. Ça fait une différence, surtout aux virages 1 et 2, on dirait vraiment un autre circuit. Cette zone me paraissait plus large avant, elle semble plus petite maintenant, mais en fait c'est la même."

Avec Matteo Nugnes