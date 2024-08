Bagnaia se sent "très proche de la perfection" avec la Ducati

La lutte pour le titre va reprendre au Red Bull Ring, avec deux leaders qui se sont détachés. Jorge Martín a repris le pouvoir à Silverstone mais Pecco Bagnaia n'est qu'à trois petits points, après avoir comblé un retard qui a atteint 39 points en Catalogne. L'Italien ne parvenait pas à tirer toute la quintessence de la Ducati en début de saison et a eu un déclic à Jerez, course depuis laquelle Ducati ne souffre plus de vibrations à l'arrière et monopolise les places sur le podium en course principale.

"La première partie de la saison n'a pas été très bonne", a estimé Bagnaia sur le site officiel du MotoGP. "Dans les trois ou quatre premières courses, j'ai gagné au Qatar mais après, à Austin et à Portimão, on a eu un peu de mal parce que dans les tests [hivernaux], il y a quelque chose que l'on n'a pas pu tester, on n'avait pas totalement fini le travail car on avait beaucoup de choses à faire. On l'a fini à Jerez, le vendredi. Jusque-là, on avait un peu de mal, je n'étais pas très content de la nouvelle moto et ce n'était pas facile, mais après on a beaucoup progressé."

"On a gagné à Jerez, au Mans je me suis battu pour la victoire à nouveau, puis j'ai gagné les dernières courses [avant la pause estivale]. Mes sensations sur la moto sont en progrès. Dès que j'ai compris comment travailler avec cette moto, on a beaucoup progressé. On va continuer comme ça."

Pour autant, Bagnaia n'est pas parfaitement en harmonie sur sa moto, comme il pouvait l'être il y a deux ans, année de son premier titre en MotoGP : "On est très proches de la perfection sur la moto mais il manque encore de petits détails. On travaille toujours beaucoup, la [moto] 2024 est un compromis entre 2022 et 2023, mais je pense toujours que la 2022 était la meilleure. Pour moi, c'était la meilleure que j'ai pilotée en Championnat du monde de MotoGP."

Un duel... pour le moment ?

Bagnaia sera le favori au GP d'Autriche, où il est invaincu depuis 2022, mais il s'attend à une lutte intense avec Martín dans les prochaines courses : "On arrive sur des circuits où on est tous les deux très bons, comme Misano ou l'Aragón. Ce sera important d'être plus fort. Je vais repartir à zéro."

Pecco Bagnaia et Jorge Martín Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia ne pense pas qu'aux trois points qui le séparent de Martín mais regarde aussi derrière lui. Enea Bastianini, vainqueur des deux courses de Silverstone, est revenu à 46 unités de son coéquipier et Marc Márquez, bien que limité par une Ducati d'ancienne génération, reste une menace avec 59 points de retard. Bagnaia préfère donc éviter de se focaliser uniquement sur Martín.

"On sait parfaitement que Jorge et moi, on est les deux plus rapides actuellement, de loin. Actuellement, on fait un peu la différence par rapport aux autres mais je suis assez certain que Marc et Enea vont un peu revenir dans la deuxième partie. D'autres pilotes aussi. Ce sera difficile mais ce qui sera important, c'est de se battre tout le temps dans le groupe de tête et d'être devant."

Dans ce marathon, Bagnaia se sent avantagé par l'expérience acquise les deux dernières années, qui l'ont vu passer du chasseur face à Fabio Quartararo en 2022 au chassé devant Martín la saison passée. Le dénouement a été le même à chaque fois, avec deux titres mondiaux consécutifs pour le pilote Ducati.

"Je suis passé par beaucoup, beaucoup de situations dans les deux dernières saisons. En 2022, j'ai gagné le titre après avoir été à 91 points. L'an dernier, j'ai gagné après avoir été leader du championnat presque dès le début de la saison. On a beaucoup appris comme ça et je veux continuer de cette façon : gagner, gagner, gagner. On est préparés. On connaît notre potentiel à la perfection et on sait que si on travaille bien, on est très forts. C'est une chose qui fonctionne de notre côté."

"Je me sens bien actuellement", a-t-il ajouté. "Je ne veux pas dire que je suis dans ma meilleure forme mais c'est sûr qu'on est à un bon niveau. Je progresse tout le temps, je travaille beaucoup chez moi pour être tout le temps performant, toujours parfait, et ne pas être fatigué dans de nombreuses situations. Je pense que ça aide beaucoup pour décrocher ce genre de résultats."