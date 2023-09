Bagnaia troisième malgré deux frayeurs : "La seule façon d'attaquer !"

On prend les mêmes et on recommence. Les trois premiers du championnats et les trois hommes forts du Grand Prix de Saint-Marin ont encore été les plus rapides en qualifications en Inde, mais dans un ordre différent. Alors que Jorge Martín avait l'avantage à Misano, c'est cette fois Marco Bezzecchi qui a signé la pole, 0"043 devant l'Espagnol.

Pecco Bagnaia semble un ton en dessous au sein de ce trio de tête. En difficulté dans les phases de freinage vendredi, le leader du championnat a conclu la séance à 0"256 du poleman avec un tour loin d'être propre puisqu'il a connu de grosses secousses à deux reprises.

"Notre moto avait envie de faire quelques stoppies aujourd'hui !", s'est amusé Bagnaia dans le parc fermé, précisant avoir accepté de composer avec cette variable : "J'ai compris que c'était la seule façon d'attaquer ! J'ai fait le maximum pour être en première ligne, je savais que c'était important. Considérant notre rythme avec le medium à l'arrière ce matin, je suis très content de partir devant, c'était dur de faire mieux. Ils ont été les plus performants tout le week-end et maintenant, on est proches."

Dans le coup vendredi, Bezzecchi avait lui aussi de petits soucis dans les phases de freinage mais il a fait des progrès ce samedi, ce qui lui a permis de signer le meilleur temps en EL2 puis en Q2. "C'était dur, vraiment dur", a confié le pilote VR46. "Ce matin, je me sentais mieux sur la moto. On avait un peu de mal hier mais ce matin, j'ai senti un progrès au freinage donc je suis très content de cette pole position. C'est important de partir devant pour le sprint d'aujourd'hui et la course de demain donc je suis très content. Merci à tous les supporters indiens."

"Je tiens à dédier cette pole à un grand ami qui nous a malheureusement quittés il y a quelques jours, Filippo [Mometto, un pilote italien]. Je pense à sa famille, c'est pour lui."

Martín s'est de son côté satisfait de sa deuxième place. Présent uniquement deux fois en première ligne au cours des 11 premières courses de la saison, le pilote Pramac a prouvé qu'il avait corrigé le tir en se classant parmi les deux premiers pour la deuxième fois consécutive, entre Bezzecchi et Bagnaia.

"Les mêmes que d'habitude !", a commenté Martín. "On a un bon rythme en piste et je suis à l'aise. Je suis très à l'aise et assez content d'avoir deux premières lignes consécutives, c'est important. Ce sera une course difficile. Même aujourd'hui ce sera long, je n'imagine pas demain. Mais je suis content d'être là et j'espère qu'on pourra se battre pour la victoire."