Bagnaia : une victoire pour le mental plus que pour le championnat

Pecco Bagnaia se sait au pied du mur avec le retard pris au championnat, sa très relative contre-performance lors du sprint l'ayant laissé à 22 points de Jorge Martín avec un constat préoccupant : gagner toutes les courses restantes ne lui suffit plus à conserver son titre si l'Espagnol termine systématiquement deuxième.

Lui qui avait coché Buriram comme étant l'une des dernières pistes lui étant favorable, il restait logiquement insatisfait après sa troisième place de samedi. Aujourd'hui, la pluie aurait pu encore plus lui compliquer la vie, d'autant que le warm-up sur piste humide lui a montré que ses réglages n'étaient pas bons. Mais une nouvelle modification apportée à sa moto avant le départ a finalement dénoué le problème et Bagnaia a bel et bien réussi à livrer la performance attendue cet après-midi.

"Je veux dédier cette victoire à mon équipe", déclare le pilote Ducati, alors même que son équipe est sacrée aujourd'hui. "Je suis très fier et content", souligne-t-il. "Après le warm-up, on s'est réunis et on a essayé de comprendre ce qui n'allait pas, ce qui manquait. Je perdais du temps au freinage et je n'étais pas content de mes sensations en entrée de virage, alors j'ai essayé d'expliquer du mieux possible ce que je ressentais et ils ont eu la bonne intuition."

Cette intuition de son staff technique a finalement rassuré Bagnaia, alors que la journée avait débuté par une mauvaise nouvelle : il pleuvait, et pas qu'un peu… "J'ai été réveillé par la pluie. Ça a été comme une alarme parce que j'entendais la pluie sur le toit, j'avais l'impression qu'il pleuvait dans ma chambre. Il pleuvait très fort. Je me suis dit que ça allait peut-être s'arrêter et j'ai croisé les doigts pour que ça finisse avant le départ. Ensuite, j'ai décidé de l'accepter…"

"Quand j'ai commencé la course, j'avais confiance qu'elle pourrait être positive. Le warm-up de ce matin a servi à comprendre la situation et le pas en avant qu'on a fait pour la course a été très utile. Dès le départ, au virage 3, j'ai compris que ça allait mieux, mes sensations étaient meilleures."

Cette victoire est la neuvième de Pecco Bagnaia cette saison, en plus de six succès en course sprint. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ça n'a pas été une course facile, elle a été très longue et stressante", avoue le champion en titre. "J'ai vu que Jorge attaquait fort mais j'ai décidé d'attendre deux tours pour que [le pneu] arrière soit prêt et, dès qu'il l'a été, j'ai essayé de le rattraper." C'est finalement une erreur de Jorge Martín qui lui a permis de prendre les commandes au cinquième tour. C'était loin d'être joué pour autant, car il lui a ensuite fallu se confronter à Marc Márquez, qui savait que la pluie était sa seule chance de gagner.

"Ensuite, j'ai creusé mon avance mais Marc poussait fort. J'ai tout tenté", raconte Bagnaia, qui a réussi à répondre à plusieurs attaques du #93. "À chaque tour, je m'attendais à ce qu'il essaye de passer. J'étais assez prudent dans le virage 11 parce qu'au premier tour, la moto m'avait un peu échappé à cet endroit-là. Chaque fois, j'entendais qu'il se rapprochait alors je me suis dit qu'il allait forcément tenter à cet endroit-là, et ça a été le cas. Mais je freinais très fort donc pour que le dépassement soit possible, il avait besoin de forcer un petit peu trop et il élargissait tout le temps un peu, ce qui me permettait à chaque fois de décroiser. C'était fun !"

"Dans le tour dans lequel il est tombé, on était deux dixièmes plus vite au secteur 3, c’était un tour incroyable, le rythme était super élevé", observe Bagnaia. "Se battre contre Marc sous la pluie, ça n'est pas facile. Il était clairement plus fort que moi mais je savais à quel point il était important de terminer devant tout le monde pour marquer plus de points. Neuf points, ça aurait été fantastique, mais cinq c'est bien."

Neuf point, c'est ce qu'il aurait marqué de plus que Martín si Márquez s'était intercalé entre eux à l'arrivée. "En sortant du virage 9, il y avait un grand écran à l'extérieur et j'ai tout de suite vu que Marc était tombé. Sur le moment, je me suis dit 'Merde, je vais gagner moins que neuf points !'. J'étais sûr qu'il était plus fort, mais j'avais aussi confiance dans mon potentiel de finir devant lui, en essayant d'éviter toute erreur mais en me battant pour gagner et marquer neuf points [de plus que Martín]."

La chute du #93 réduit donc le gain de l'Italien, mais l'essentiel est ailleurs, selon lui. "Je suis très content. C'était le jour où il fallait faire la différence et on l'a fait", se réjouit Bagnaia, qui estime que c'était une course qu'il se devait de gagner : "Absolument. Pas tellement par rapport au championnat mais en termes de sensations, de mental. C'était très important, pas uniquement pour moi mais pour [Martín] aussi. C'est donc une bonne journée et 17, qui est l'écart entre nous, est un bon chiffre pour moi !", ajoute Bagnaia, qui offre aujourd'hui à Ducati sa 17e victoire de la saison, un record.

Pour lui, il s'agit d'une première victoire en carrière sous la pluie : "Je suis tout le temps tombé ou alors je n'étais pas assez rapide. Il y a deux ans, j'avais fini à 1"9 ou à deux secondes du leader. Le rythme était là mais ça n'était pas suffisant. Aujourd'hui, dès le départ j'ai cru très fort que j'allais pouvoir essayer, et c'était le meilleur timing pour ça."

"Se battre à ce stade du championnat, quand on est derrière et qu'on a plus de 20 points de retard, qu'on sait qu'on ne peut pas faire d'erreur et qu'on doit juste essayer de faire de son mieux, ça n'est pas facile, et c'est encore pire sur le mouillé. Alors j'ai juste essayé de faire le maximum, d'être pleinement concentré, d'éviter toute erreur."

"Je suis super fier et super content qu'on ait gagné, on ne reprendre que cinq points mais c'est très important", ajoute Pecco Bagnaia, qui encore une fois, prouve donc qu'il ne se laisse pas abattre, malgré la déception qui pouvait être la sienne hier. "Je ne me laisse pas influencer par les résultats. Je connais parfaitement notre potentiel et je sais parfaitement qu'hier on a fait une petite erreur qui ne nous a pas permis d'être compétitifs comme on s'y attendait. On y travaille toujours et ça ne se reproduira plus", ajoute-t-il, sans vraiment lever le voile sur cette "erreur" commise pour le sprint : "C'est un secret de stand. Je peux juste dire qu'on est restés un peu trop prudents."