Bagnaia remporte le deuxième GP virtuel

Parti de la pole position, le pilote Pramac Ducati est parvenu à éviter l'absolu carnage du premier virage, une bonne partie des dix pilotes terminant en effet au sol, dans ce premier des dix tours. Takaaki Nakagami a brièvement pris les commandes du Grand Prix avant de laisser s'échapper Bagnaia et Viñales.

L'Italien et l'Espagnol se sont alors offert une bataille durant la majeure partie de l'épreuve, jusqu'à la chute de Viñales peu après la mi-course. Bien aidé par quelques approximations de Bagnaia et un rythme très rapide, le numéro 12 est revenu dans les échappements de la machine frappée du numéro 63 et le dernier tour nous a valu une passe d'armes de haut vol, tournant finalement à l'avantage de Pecco Bagnaia.

La lutte pour la troisième marche du podium s'est résumée à un duel entre les frères Márquez, une fois les deux percutés par un Taka Nakagami particulièrement incisif ! C'est finalement le grand frère Marc qui s'est imposé, terminant troisième devant Álex Márquez, vainqueur du premier Grand Prix virtuel il y a deux semaines.

Une nouvelle fois dans le coup en termes de chronos, Fabio Quartararo a payé, comme au Mugello, ses plusieurs chutes en course et termine cinquième, devant Danilo Petrucci et Valentino Rossi. Le Docteur a tout tenté pour passer "Petrux" dans le dernier virage mais sa tentative l'a finalement envoyé au sol ! Nakagami est parvenu à remonter au huitième rang devant le pilote d'essais Ducati Michele Pirro et Tito Rabat, qui ferme la marche.

