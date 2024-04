Bagnaia vainqueur à Jerez : "60% de la course s'est joué au départ"

Pecco Bagnaia voulait se rattraper après deux week-ends décevants et une chute hier, lors du sprint de Jerez, et il n'a pas fait les choses à moitié ! Face à une foule record, le champion en titre a renoué avec la victoire en livrant une prestation de toute beauté, pour finalement venir à bout d'un Marc Márquez plus incisif que jamais.

Auteur d'un bon départ, l'Italien a surtout réalisé la manœuvre parfaite pour plonger dans le virage Dani Pedrosa, passant deux adversaires d'un coup. Si, hier, il avait été victime d'un contact rédhibitoire en étant pris en sandwich entre deux motos au début du troisième tour, cette fois le champion en titre a semblé avoir des qualités de contorsionniste pour se faufiler de la sorte.

"60% de la course s'est joué au départ", juge-t-il. "Hier, j'avais essayé le même dépassement dans le virage 6, mais c'était un peu mouillé à l'extérieur. J'ai donc essayé de le refaire aujourd'hui, alors que c'était sec, et ça s'est parfaitement bien passé."

"C'est quelque chose que j'ai essayé l'année dernière et ça avait fonctionné", rappelle-t-il au site officiel du MotoGP, "pas de façon aussi claire que cette fois mais ça avait fonctionné et c'était aussi sur Jorge [Martín]. Ensuite, j'avais essayé à nouveau en Thaïlande et je n'y étais pas arrivé, mais aujourd'hui oui. Ça a été fantastique. C'était très important de dépasser dès que possible ceux qui étaient devant, alors quand j'ai vu que tous deux passaient à l'intérieur je me suis dit que j'allais freiner super fort à l'extérieur, et ça s'est parfaitement bien passé."

Une petite erreur lui a coûté du temps dans le deuxième tour : "J'ai fait une petite erreur au virage 13. Après avoir vu la course Moto2, où tout le monde élargissait à cet endroit, avec des chutes, je suis lentement revenu sur la bonne trajectoire."

Malgré tout, quand Martín s'est emparé des commandes au troisième tour, Bagnaia s'est installé dans sa roue. Il se trouvait alors aux premières loges pour espérer arracher la première place à son rival, qui semblait pourtant lancé dans une réplique de son succès d'hier, au sprint. Et il n'a pas eu besoin de longuement réfléchir à la manière la plus adéquate d'attaquer l'Espagnol. Lorsque la Ducati #89 s'est retrouvée par terre au 11e tour, il a hérité d'une première place.

"J'ai commencé à suivre Jorge mais le problème c'est que la pression du pneu avant s'est mise à augmenter et ça n'était pas facile. J'ai vu que, même si je freinais très, très fort, Jorge le faisait encore plus fort. Mais j'ai vu que sa moto a commencé à secouer un peu et il l'a perdue. Il est certain que son rythme était très rapide."

Pecco Bagnaia a su contenir Marc Márquez pour gagner. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Cette première place, il allait dès lors la défendre avec force. De chasseur, Bagnaia est devenu chassé. Car après avoir dépassé Marco Bezzecchi, Marc Márquez s'est peu à peu rapproché du champion en titre, les deux hommes se répondant d'un tour à l'autre en enchaînant les meilleurs temps dans cette course. Bientôt, la jonction était faite et Bagnaia a alors su résister aux attaques de l'Espagnol, à chaque fois au même endroit. D'abord un échange musclé à cinq tours de l'arrivée, puis une autre tentative au tour suivant, à laquelle il a répondu à la perfection.

"J'ai pris beaucoup de plaisir dans cette bagarre. Quand on se bat contre Marc, on sait qu'il faut sortir les coudes parce que c'est intense ! Franchement, c'était le seul endroit où j'étais capable de me défendre. Je savais parfaitement qu'il était très fort dans les virages 8 et 9, à chaque tour j'entendais qu'il se rapprochait, mais j'étais très fort à l'entrée du virage 9. Alors je me suis dit que je n'allais pas prendre de risques au virage 8 mais que j'allais freiner super fort dans le 9 pour avoir un petit avantage. Et je savais que si je freinais si fort, il allait élargir un peu."

Au 23e tour, le champion a sorti un temps record de 1'37"449 (deux dixièmes sous le précédent record), la prouesse absolue qui lui a finalement permis de se mettre à l'abri. Cette fois, le #93 n'a pas pu résister et Bagnaia a filé vers la victoire, s'offrant le luxe de contenir un Márquez pourtant admirable.

"Quand j'ai vu que Marc était derrière, j'ai poussé pendant deux tours, j'ai fait des tours en 1'37"8 et j'ai vu qu'il revenait malgré tout. Je me suis donc dit qu'il ne fallait pas trop stresser les pneus à ce moment-là parce qu'il me rattrapait quand même. J'ai juste essayé d'en garder un peu plus pour les trois derniers tours, et dès qu'il a fait sa deuxième tentative au virage 9, j'ai essayé de pousser fort et le tour en 1'37"4 est arrivé. Ça a beaucoup aidé pour pouvoir respirer un peu dans les derniers tours."

"Il était très important de ne pas trop forcer au freinage aujourd'hui, parce que les sensations avec l'avant n'étaient pas idéales. C'était peut-être à cause des températures fraîches, je ne sais pas, en tout cas ça bougeait beaucoup. Je suis très content parce que la course était très longue mais on l'a gérée à la perfection sans prendre trop de risques et en gardant un peu de marge pour les derniers tours."

Cette 20e victoire en MotoGP est peut-être la plus belle pour Pecco Bagnaia. On se souvient qu'il y a trois ans, c'est déjà en résistant avec force à Márquez qu'il avait ouvert son compteur, sur le MotorLand Aragón. Cette fois, il bat l'Espagnol à domicile et s'offre ce qui est à titre personnel son troisième succès d'affilée à Jerez.