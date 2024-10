Bagnaia vainqueur au ralenti et en panne d'essence : "C'était sous contrôle"

Pecco Bagnaia est sorti vainqueur d'un sprint qu'il aura géré à la perfection de bout en bout à Motegi, et ce en incluant même les tours qui ont précédé le départ et suivi l'arrivée. Car s'il a rejoint le lieu de célébration des médaillés à la poussette, le pilote Ducati a affiché un contrôle total de la situation et débriefé sa prestation avec la plus grande sérénité.

"Il y avait de la marge… Neuf ou dix virages de marge !", sourit-il. L'explication tient dans le choix fait de ne pas rouler à l'économie dans le tour d'installation puis d'adopter une cartographie qui, en conséquence, devait limiter la consommation, et donc le priver d'une part de puissance, quitte à l'empêcher de cueillir une victoire plus facile.

"C'était fait exprès", détaille-t-il, "parce qu'on n'a pas fait le tour éco, c'est-à-dire le tour d'installation fait en ralentissant notre moto pour moins consommer. Ça n'est pas un secret, c'est quelque chose que tout le monde fait. Quand j'ai commencé la course, j'ai dû activer la cartographie donnant moins de performance, qui représente une grosse différence par rapport à la cartographie normale. C'était la seule façon de terminer la course et, même comme ça, j'ai fini le carburant au dixième virage après le drapeau à damier. C'était donc un peu limite, mais c'était important de le faire pour comprendre les conditions avant [le départ] et c'était le bon choix."

S'il a pu se lancer avec cette économie volontaire de puissance, c'est que Pecco Bagnaia n'a jamais perdu ce week-end la confiance qu'il a pu ressentir dès les premiers essais. "Tout s'est bien passé. Je me sens bien depuis le début du week-end", se réjouit-il, malgré les six tours passés derrière Pedro Acosta, qui ne lui a laissé les commandes qu'en tombant.

VIDÉO - Le résumé de la course sprint du GP du Japon

"Au final, tout a bien fonctionné, on a réussi à être très compétitifs. Pedro roulait vraiment fort mais quand je me suis dit que j'allais ralentir pendant un tour pour faire refroidir mon pneu avant, il est tombé. Je ne sais pas comment ça aurait fini, de toute façon il était très rapide", admet Bagnaia, assurant qu'il n'a pas vu l'Espagnol comme une menace : "La deuxième place, c'était déjà bien. Ce qui était important c'était d'être devant Jorge. Pour le reste, tout me convient."

Jorge Martín a beau avoir gommé sa mauvaise qualification à la faveur d'un très bon début de course, il n'a pas pu, en effet, se mêler à la lutte pour le podium, et c'est bien là ce qui intéresse Bagnaia. "Je n'ai jamais vu où était Martín. J'ai juste vu à un moment donné sur un écran qu'il avait beaucoup de retard sur nous parce que j'étais déjà dans la ligne droite alors qu'il entrait dans le premier virage", révèle-t-il, précisant qu'il ne se fait pas panneauter sur la position du leader du championnat : "Ça n'est pas encore le moment."

Final au ralenti, mais géré

Ceux, en revanche, qui auraient pu le priver de la victoire une fois Acosta dans les graviers, ce sont Enea Bastianini et Marc Márquez. Alors qu'ils se battaient en duel, ceux-ci ont perçu une proie atteignable et ont fondu sur la Ducati #01 dans le dernier tour.

"C'était sous contrôle", assure toutefois Bagnaia, malgré 1"153 de perdue dans cette dernière boucle de 4,8 km. "Au début du dernier tour, j'avais 1"3 sur Enea et je me suis dit que je pouvais même ralentir d'une seconde, ils ne m'auraient pas repris, impossible. Alors comme j'ai vu qu'il recommençait à pleuvoir, j'ai ralenti, je me suis dit que je pouvais rester dans cette seconde et ça a été le cas."

Et l'Italien d'afficher au passage sa confiance dans le fait qu'il aurait également pu contenir Márquez si celui-ci avait pris l'avantage sur Bastianini : "À mon avis, pour lui, [il aurait gagné], mais pour moi j'aurais quand même terminé premier."

Pecco Bagnaia dit avoir tout eu sous contrôle, même quand il s'est fait rattraper. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Estimant que "ça n'était pas le jour pour prendre des risques", Bagnaia termine donc ce samedi avec une troisième victoire consécutive au sprint qui lui permet de reprendre six points à Martín et lui donne une chance de repasser en tête du championnat demain.

"Même si quelqu'un est tombé dans les deux dernières, c'est toujours important de gagner quoi qu'il en soit et de prendre des points. Je suis content du travail qu'on fait", souligne le pilote Ducati. "Je pense que demain, ce sera encore différent, mais il faut qu'on continue à travailler comme on le fait. On a très bien progressé le samedi et il faut qu'on continue à faire ce qu'on fait normalement le dimanche. Je suis très content du travail qu'on réalise et je me concentre plus là-dessus que sur le championnat."

"Je suis confiant pour demain", assure Bagnaia. "Par contre, les conditions pourraient être totalement différentes parce qu'apparemment il pourrait y avoir du soleil et faire plus chaud, alors il faudra bien comprendre quels pneus choisir."