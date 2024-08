Un week-end "fantastique" pour un Bagnaia tout en maîtrise

Pecco Bagnaia reste invaincu au Red Bull Ring ! Vainqueur de toutes les courses disputées sur ce circuit depuis 2022, sprint comme épreuve principale, il a encore été le plus fort ce dimanche. L'Italien a conservé sa deuxième place au départ mais a pris l'avantage sur Jorge Martín dès l'entame de la deuxième boucle. Le pilote Pramac a tenté de répliquer à la fin du tour, laissant présager un long duel, mais Bagnaia a finalement été invincible.

Le double champion du MotoGP a commencé à creuser l'écart avant la mi-course et Martín est sorti de sa roue, pour pointer à plus d'une seconde à partir du 14e tour. L'écart a finalement dépassé les trois secondes sous le drapeau à damier.

"C'était fantastique", a résumé Bagnaia en conférence de presse. "Hier, c'était une très belle course, avec un peu de chance avec la pénalité de Jorge. Aujourd'hui, on a roulé à un rythme fantastique. La vitesse que l'on avait était incroyable. J'ai juste essayé d'être un peu plus rapide que Jorge à chaque tour, juste pour avoir cet écart dans la dernière partie de la course, et contrôler l'arrière parce que j'avais beaucoup de secousses avec le pneu arrière [à l'accélération] en ligne droite. C'était important de faire cette gestion."

"C'est incroyable", a ajouté Bagnaia auprès du site officiel du MotoGP, se réjouissant de rester dans une "bonne direction" après un GP de Grande-Bretagne en demi-teinte, avec une chute le samedi et une troisième place le dimanche : "À Silverstone, on a perdu une chance de victoire à cause de la météo parce que sincèrement, il faisait trop froid et c'était impossible de prendre le pneu dur à l'avant, et j'avais juste du mal avec le medium. Mais je suis content parce qu'on a pris la troisième place dans des conditions très difficiles."

"On est arrivés ici avec une très grosse motivation pour rebondir. La victoire d'aujourd'hui est fantastique, la victoire d'hier était fantastique. Il nous a juste manqué la pole position mais les chronos que l'on a faits avec Jorge étaient incroyables. Je pense aussi que le rythme de course était fantastique."

Pecco Bagnaia Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Comme souvent, Bagnaia a eu l'avantage dans la course longue, l'exercice sur lequel il consacre l'essentiel de ses efforts pendant les week-ends : "J'ai beaucoup travaillé pour avoir ce genre de sensations au départ, avec le réservoir plein. On travaille toujours avec le réservoir plein. Parfois, c'est moins bien, mais parfois ça aide parce qu'on est prêts pour la course."

"Ce n'était pas facile. C'est toujours difficile de doubler sur cette piste parce que si on freine un mètre plus tard, on est large. C'était très important d'être assez calme et de ne pas faire de manœuvre idiote. On a réussi à être parfaits. J'ai juste fait une petite erreur en course, en touchant le vert à l'extérieur au virage 1, mais sinon tout a été parfait."

Tout ou presque puisque Bagnaia a eu deux minuscules alertes pendant la course. La première a été un tear-off récalcitrant, qu'il a eu du mal à retirer sur sa visière, et la seconde concernait la météo, avec un ciel très menaçant. La pluie est finalement restée loin du circuit.

"Avant le départ, mon équipe m'a dit 'Peut-être qu'on aura quelques gouttes dans quelques minutes' et j'ai dit 'Non merci !'. Puis en course, à quatre ou cinq tours de la fin, je suis arrivé au virage 3 et c'était noir. Je me suis dit 'Putain ! Ça va peut-être venir'. J'ai fait tous les tours en me disant 'Non s'il vous plaît, non s'il vous plaît, non s'il vous plaît', et après le soleil est revenu. Il y avait aussi l'odeur de la pluie donc je n'étais pas calme."

Le jour où Ducati a signé son huitième triplé consécutif dans les courses du dimanche, Bagnaia s'est offert son septième succès de l'année, égalant déjà son total des deux dernières saisons. Le bilan n'est cependant pas parfait car s'il reprend la tête du championnat, Martín est au contact grâce aux points accumulés dans les sprints.

"On essaie de [progresser]. On a gagné sept courses, Jorge deux, mais on n'a que cinq points d'avance. Il est clair qu'il faut améliorer les sprints parce que c'est là que Jorge a fait la différence. Il faut qu'on soit plus précis, comme ce week-end, ne plus faire la moindre erreur et travailler comme on le fait, parce que c'est trop important."