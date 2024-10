Le dépassement de Binder laisse Bastianini amer

Le visage d'Enea Bastianini, invariablement souriant, s'était tendu dimanche quand il s'est présenté devant les médias pour débriefer son GP du Japon. Vainqueur d'un duel enlevé contre Marc Márquez la veille lors du sprint, il a dû se contenter de finir au pied du podium dans la course principale, alors qu'il était persuadé de pouvoir jouer la gagne.

Avouant de la frustration et de l'amertume, Bastianini a pointé du doigt un dépassement de Brad Binder dans le premier tour, dont Marc Márquez et Jorge Martín ont alors profité, puis Jack Miller un peu plus tard. Une manœuvre qu'il a jugée trop musclée et vaine de la part du pilote KTM, et dont il a regretté de subir ensuite les conséquences jusqu'à l'arrivée.

"De la frustration", a-t-il témoigné, "parce que le premier tour n'a pas été tel que je m'y attendais. Après le dépassement de Brad, toujours à la limite comme souvent, j'ai perdu beaucoup de positions. Je suis arrivé au virage 11 avec beaucoup de turbulences et je n'avais pas de référence pour freiner fort."

Interrogé pour savoir s'il jugeait le dépassement de Binder excessif, le pilote Ducati a répondu : "Non, il a fait le maximum, c'est normal, mais c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre parce qu'il connaît la situation : après deux ou trois tours, il est plus lent."

Bien qu'agacé, Bastianini est ensuite remonté dans la hiérarchie. Il a réussi à reprendre l'avantage sur Miller dans le quatrième tour, puis il lui a fallu sept boucles pour repasser devant Binder. Une fois parvenu à la quatrième place, il avait pris deux secondes et demie de retard sur le podium et déjà trop consommé ses pneus pour espérer en tirer un avantage en fin d'épreuve, comme il le fait souvent. Impossible donc d'attaquer Márquez pour lui chiper sa place sur le podium, bien qu'il se soit progressivement rapproché au fil des tours à la faveur d'un très bon rythme.

"J'ai encore perdu beaucoup de temps pour repasser Brad, puis la pression [du pneu avant] était un peu élevée, mais j'étais rapide et mes sensations sur la moto étaient très bonnes. Seulement, il était trop tard pour essayer de monter sur le podium. J'étais très proche de Marc mais c'était trop tard", a-t-il regretté, alors que Márquez a admis avoir eu peur de ce qui pouvait l'attendre en voyant la Ducati #23 se rapprocher.

"Mon rythme à la fin était bon, mais celui de Márquez aussi. J'ai essayé de faire quelque chose de plus dans cette partie de la course mais j'ai aussi souffert un peu de mon pneu arrière parce que je l'avais beaucoup usé derrière Brad pour essayer de l'attaquer. Quand est venu le moment de pousser, j'étais déjà à la limite."

Après avoir repris deux points à Márquez samedi, il en a donc reperdu trois, ce qui laisse un écart minime entre eux au championnat (deux points) avant les quatre derniers Grands Prix. Bastianini, qui affiche sa volonté de continuer à poursuivre ses objectifs personnels sans se mêler à la lutte de son coéquipier pour le titre, entend effacer sa déception dès la semaine prochaine, à Phillip Island : "Ça n'est pas ma piste préférée mais j'aime bien. J'y ai parfois été compétitif et j'ai hâte de me rattraper parce qu'aujourd'hui, j'ai été déçu de ne pas être sur le podium."

"L'amertume vient clairement du fait qu'aujourd'hui j'avais la possibilité et le rythme pour essayer de gagner, et en sachant qu'au final je n'ai même pas obtenu le podium, ça laisser amer, c'est sûr. Quand il y a des courses comme ça, on ne peut pas gâcher ce qu'on a", pestait-il avant de quitter le Japon. Et d'ajouter en admettant aussi sa part de responsabilité : "Je vais certainement essayer d'étudier le premier tour parce que si j'ai subi ce dépassement et beaucoup d'autres ensuite, c'est sûrement que j'ai aussi fait des erreurs. Je dois essayer d'apprendre de mes erreurs et de ne pas les rééditer."