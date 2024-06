Bastianini reproche un contact "très, très à la limite" à Martín

Le sprint d'Enea Bastianini a duré à peine plus de deux tours mais il a été très animé au GP d'Italie. Un bon envol lui a permis de passer de la cinquième à la deuxième place, avant que Jorge Martín reprenne l'avantage à la fin du premier tour. Bastianini a voulu doubler le pilote Pramac à l'entame du troisième tour, en plongeant à l'intérieur. Il a dû ouvrir sa trajectoire et en la refermant, il a eu un contact avec Jorge Martín, qui l'a mené à terre.

L'Espagnol ne savait pas si l'accrochage avait provoqué la chute de son adversaire, et ce dernier était dans une incompréhension similaire. "Je n'ai pas très bien vu, je l'ai senti", a confirmé Bastianini. "C'est dommage que la course se soit terminée si tôt parce que j'étais rapide. J'ai vu que Jorge était un peu à la limite, donc je me suis dit que je devais le dépasser à nouveau tout de suite. Il est entré [dans le virage] comme si je n'étais pas là."

Les commissaires de course ont rapidement décidé de n'imposer aucune sanction. Martín a jugé Bastianini responsable de l'incident. "C'est sûr que ça aurait pu être évité s'il n'était pas revenu sur la trajectoire sans regarder !" a-t-il confié. Pour le pilote Ducati, c'est Martín qui s'est montré trop optimiste : "J'ai vu la situation un peu à la limite. Ça dépend du point de vue, mais pour moi c'était un contact agressif. J'étais devant et j'ai reçu un gros choc, je ne pouvais rien faire."

"Je ne lui ai pas parlé", a ajouté l'Italien. "Mais disons que, si ça n'était pas pénalisable, c'était en tout cas très, très à la limite. Ça ne change rien."

Cet épisode survient moins d'une semaine après la décision de Bastianini de ne pas respecter des pénalités qu'il contestait à Barcelone, et alors que chaque dossier qui sort de la direction de course fait débat. L'intéressé veut éviter une nouvelle polémique.

"Avant toute chose, je veux aller de l'avant parce que je veux rester très concentré sur ce que j'ai à faire demain, donc je ne veux pas créer de distractions, de choses qui sont à mon avis inutiles en ce moment. De toute façon, je suis tombé, alors bon. Disons que la course de demain est beaucoup plus importante que ce qui s'est passé aujourd'hui."

Avant d'entamer le week-end, Bastianini souhaitait cependant évoquer la problématique des décisions prises par les commissaires en Commission de sécurité. Il a pu le faire vendredi soir, malgré l'absence notable de Freddie Spencer, président du collège de commissaires et principal cible des critiques.

"On a le soutien des autres pilotes, on est tous d'accord avec ce que j'ai expliqué mais pour le moment, rien ne change, on l'a encore vu aujourd'hui", a expliqué Bastianini. "J'espère que quelque chose pourra changer à l'avenir, mais ça ne sera pas immédiat, il faudra un peu attendre."

Le rythme pour la victoire ?

Bastianini préfère donc se concentrer sur les performances et retenir le très bon rythme affiché ce samedi : "Il est difficile de dire où j'aurais pu me positionner, mais je crois qu'essayer tout au moins d'aller me battre contre Pecco était faisable. Mais, en réalité, en n'ayant fait que deux tours, je ne peux pas le savoir."

Enea Bastianini figurait parmi les leaders avant sa chute Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Dans l'ensemble, je suis très content parce que les sensations sur la moto étaient vraiment bonnes", a-t-il insisté. "J'ai pris beaucoup de plaisir, c'était possible d'essayer de gagner. Pecco était vraiment rapide mais dans le premier tour, il faut toujours que je prenne un peu confiance et quand j'ai vu Jorge un peu à la limite, j'ai décidé de repasser devant lui. Je ne sais pas ce qui était possible mais on essaiera à nouveau demain."

Au point de pouvoir jouer la victoire ? Bastianini préfère rester prudent, avec un scénario qui pourrait être très influencé par la dégradation des pneus : "Je m'attends à une course différente. Elle va être éprouvante parce que les pneus s'usent beaucoup, surtout celui de devant, alors il va falloir essayer de l'économiser. Après, il faut voir aussi quel pneu arrière choisir mais je pense être assez convaincu de ce que j'ai en tête. On verra."

Avec Léna Buffa