Le départ de son ingénieur, une "douche froide" pour Bastianini

Après avoir appris avec bonheur qu'il était choisi par Ducati pour intégrer son équipe d'usine en 2023, Enea Bastianini a vite déchanté : il a été informé quelques jours plus tard, au début du week-end de Misano, que son actuel ingénieur ne l'accompagnerait pas. "Malheureusement, ça a été une douche froide pour moi", a admis le pilote italien, qui n'ira pas plus loin que la saison en cours avec Alberto Giribuola.

"Je suis déçu car avec Pigiamino [le surnom d'Alberto Giribuola, ndlr], on a un excellent feeling, une excellente relation et on arrive à s'exprimer à 100%. Mais on sait que dans ce milieu tout peut arriver, c'est comme ça", regrettait Bastianini après avoir appris que son bras droit avait accepté de rejoindre KTM la saison prochaine.

Arrivé en MotoGP via le team Avintia, avant d'intégrer l'équipe Gresini cette année, Bastianini a pu compter dès ses premiers pas dans la catégorie reine sur l'aide précieuse d'Alberto Giribuola. Celui qui a longtemps secondé Andrea Dovizioso, indissociable des succès de l'Italien avec la Desmosedici, a beaucoup compté jusqu'à présent dans les performances du jeune pilote de Rimini, particulièrement dans la gestion pneumatique qui constitue l'un de ses plus gros atouts.

Figurant parmi les ingénieurs les plus réputés du plateau, Alberto Giribuola est une perte importante, que perçoit très bien Andrea Dovizioso. "Ah, c'est un coup dur !" a compati le jeune retraité, avec qui le technicien voyait d'ailleurs des similitudes pour Bastianini. "À mon avis, d'une manière générale, non seulement en termes d'expérience mais aussi de mentalité, Pigia est particulièrement bon pour ce rôle-là. Une de ses qualités, parmi beaucoup d'autres, c'est qu'il ne raisonne pas uniquement en tant qu'ingénieur, or c'est difficile à trouver. Il est facile de trouver des personnes qui ont beaucoup d'expérience mais peu en tant qu'ingénieurs, ou alors des ingénieurs qui ont une mentalité d'ingénieur et cela peut avoir certaines limites. Pigia est très bon en cela et je pense que ça a été un bel avantage pour Bastianini durant ces deux ans."

La nouvelle configuration de l'équipe technique du nouveau promu a cependant avancé vite, puisque Ducati a d'ores et déjà choisi de l'associer à Marco Rigamonti, actuel ingénieur de Johann Zarco. Il s'agit là aussi d'un technicien de grande expérience, lui qui a rejoint Ducati en 2004 et a gravi les échelons en travaillant avec de nombreux pilotes de la marque, de Max Biaggi à Andrea Iannone en passant par Randy de Puniet ou encore Héctor Barberá.

Longtemps resté chez Pramac, Marco Rigamonti a intégré l'équipe officielle une première fois avec Iannone, qu'il a accompagné dans sa promotion en 2015 et dans les succès qui ont suivi, notamment sa victoire au GP d'Autriche 2016. Il a quitté Ducati pour suivre son pilote chez Suzuki en 2017 et y est ensuite resté trois ans en qualité d'ingénieur en chef et d'analyste données. Il a retrouvé Borgo Panigale en 2020 pour accompagner les débuts de Johann Zarco sur la Desmosedici, à l'époque chez Avintia avant de revenir chez Pramac.

Après trois ans de travail en commun, le pilote français va donc à son tour être privé de son chef mécanicien. Pour le moment, Ducati n'a pas décidé qui le remplacerait.

Alors que le marché des transferts des pilotes a désormais fait place à celui des ingénieurs, non moins intense, le départ d'Alberto Giribuola est la dernière grosse prise en date après le recrutement de José Manuel Cazeaux (aujourd'hui associé à Álex Rins chez Suzuki) chez Aprilia pour épauler Maverick Viñales.