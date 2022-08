Bastianini ne s'estime pas encore prêt pour le titre cette année

Charger le lecteur audio

En s'imposant au Qatar pour la première fois de sa carrière en MotoGP, Enea Bastianini a créé la surprise dès l'entame de la saison. Ce qui aurait pu être pris pour un coup d'éclat a pourtant bel et bien été confirmé à deux reprises puisque l'Italien a également remporté les Grands Prix des États-Unis et de France.

Leader même du championnat lors des premières courses, il a pris tout le monde de court et a contraint Ducati à revoir sa stratégie de base qui consistait à promouvoir Jorge Martín au sein de l'équipe officielle l'an prochain. Le nom du coéquipier de Pecco Bagnaia n'est pour l'heure toujours pas connu et la place se joue toujours entre les deux hommes. En s'imposant comme un candidat au titre, il a ainsi également imposé son nom au sein de la marque de Borgo Panigale qui a lui a d'ores et déjà réservé du matériel officiel l'an prochain, peu importe le team dans lequel il courra.

Néanmoins, plusieurs erreurs en qualifications puis en course ont coûté cher à Bastianini, qui se trouve désormais en cinquième position au classement général, à 67 points de Fabio Quartararo. Ses victoires ont en effet fait oublier qu'il ne compte qu'une saison en catégorie reine et qu'il lui manque ainsi encore de l'expérience.

Très réaliste sur ses performances et sa situation, il n'a pas caché son scepticisme quant à sa capacité à décrocher le titre cette saison : "Je ne sais pas si je peux être Champion du monde cette année. Je dois travailler pour arriver à ce niveau car pour le moment, je ne suis parfois pas aussi rapide que les plus rapides de cette catégorie. Je connais mon potentiel mais je ne suis pas prêt cette saison pour gagner le titre. L'année prochaine, on pourra décrocher plus de victoires."

En cause, évidemment, son manque d'expérience. "Il faut encore que je réussisse à trouver des solutions dans la difficulté. Souvent je mets trop de temps, je deviens nerveux donc c'est un aspect sur lequel je dois travailler pour l'avenir", a-t-il ajouté. "Lors de la première partie de saison, je pense que j'étais aussi fatigué, avec moins d'énergie, peut-être aussi dans les lignes droites. Je pense mieux savoir comment affronter cette deuxième partie."

Revenu détendu de cette pause estivale, Bastianini souhaite renverser la tendance sur laquelle s'est achevée son début de saison et apprendre de ses erreurs : "C'est important pour moi de rester concentré mais aussi de ne pas gaspiller trop d'énergie dans toutes les étapes du week-end car la première partie du championnat a été positive mais j'ai aussi été un peu fatigué. Je suis content d'avoir rechargé les batteries durant la pause. Maintenant on va voir comment sera la deuxième partie mais je veux être plus régulier."