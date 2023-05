Bastianini absent au GP de France, Petrucci le remplace

La série noire se poursuit pour Enea Bastianini, qui va manquer une nouvelle épreuve. Le pilote Ducati a été déclaré forfait pour le Grand Prix de France qui aura lieu la semaine prochaine au Mans. Surprise, c'est Danilo Petrucci qui le remplacera aux côtés de Pecco Bagnaia.

Arrivé cette saison dans l'équipe officielle, Bastianini n'a pris qu'un départ, celui de la course sprint de Portimão, avant de se blesser dans une chute involontairement provoquée par Luca Marini. Souffrant d'une fracture de la clavicule, il n'a pas été opéré, ses médecins ayant jugé qu'il pourrait se remettre à force de repos, mais il n'a pas encore retrouvé toute sa condition physique depuis cet accident survenu fin mars.

Revenu en piste au guidon d'une Panigale V4S pour des roulages à Misano visant à évaluer son état avant Austin, puis avant Jerez, il a fini par faire son retour dans le paddock pour le GP d'Espagne, avec l'aval des médecins. Seulement, les premiers essais du week-end se sont révélés très douloureux pour lui et il a été forcé de renoncer avant les qualifications et les courses. Admettant alors sa frustration, il avait expliqué vouloir se projeter sur l'avenir en espérant des jours meilleurs une fois enfin guéri.

Pour Le Mans, le pilote et son équipe ne prennent pas le risque d'une nouvelle tentative qui risquerait de connaître la même issue. Après consultation avec ses médecins à son retour de Jerez, il a donc été décidé que Bastianini ne ferait pas le déplacement dans la Sarthe.

"Je suis très déçu de ne pas pouvoir disputer le GP de France, où j'ai remporté une fantastique victoire l'année dernière", commente le pilote, "mais après l'expérience de Jerez, j'ai préféré me donner plus de temps pour récupérer complètement ma condition physique." Il attendra donc le Grand Prix suivant, au Mugello un mois plus tard, pour espérer enfin lancer sa saison, une pause qu'il juge "suffisante pour atteindre [son] objectif d'être à 100%" avant son épreuve nationale.

Petrucci de retour sur la grille MotoGP

Ce forfait annoncé dès aujourd'hui permet à Ducati d'aligner un remplaçant. Appelé en renfort à Austin, Michele Pirro est cette fois pris par le championnat italien et c'est Danilo Petrucci qui a été choisi. Aujourd'hui en quête de succès en WorldSBK, le pilote de 32 ans était initialement engagé sur un test en fin de semaine dernière, mais il a été libéré par son équipe pour pouvoir se rendre au Mans.

Ce seront des retrouvailles pour Petrucci et l'équipe officielle Ducati dont il a porté les couleurs pendant deux ans. Ensemble, ils ont fêté deux victoires, dont la dernière précisément au GP de France 2020. L'Italien a quitté le MotoGP fin 2021, mais il a déjà eu l'opportunité de faire une visite plus qu'amicale l'an dernier, pour remplacer Joan Mir, blessé, chez Suzuki au GP de Thaïlande. Au guidon d'une moto qu'il découvrait totalement, il s'était alors classé 20e sous la pluie.

"Je suis très heureux d'être de retour en MotoGP, même si je suis évidemment désolé qu'Enea doive manquer une autre course", commente Petrucci. "J'ai remporté ma dernière course MotoGP au Mans, sur la Desmosedici GP. Ce sera un honneur de pouvoir essayer la moto Championne du monde et d'enfiler à nouveau la combinaison avec laquelle j'ai gagné par le passé. C'est une émotion indescriptible et j'ai hâte de prendre la piste avec tout le team Ducati Lenovo. Je voudrais remercier [l'équipe] Barni pour m'avoir donné cette opportunité et Ducati pour avoir pensé à moi."

Danilo Petrucci court sur une Ducati en WorldSBK

Parmi les 22 titulaires du championnat MotoGP cette saison, Enea Bastianini est le troisième à déclarer forfait pour le Grand Prix de France. Pol Espargaró est absent sur la durée, après un grave accident au GP du Portugal, où il a subi huit fractures, dont plusieurs aux vertèbres qui inspirent la plus grande prudence. Miguel Oliveira a lui aussi dû renoncer, après avoir été blessé à l'épaule dans l'accrochage survenu au départ du GP d'Espagne, dimanche, avec Fabio Quartararo.

Ducati espère donc retrouver son titulaire mi-juin. En attendant, son absence se ressent dans l'équipe officielle, comme l'a expliqué Pecco Bagnaia après la course sprint de Jerez, le week-end dernier. "Ne pas avoir [avec nous] un pilote aussi compétitif qu'Enea est quelque chose qui nous limite tous, pour essayer des pneus et diverses solutions", avait-il souligné. "Ça nous manque, surtout sur une piste comme celle-ci où cela nous aurait aidé. L'année dernière, j'avais eu un peu de mal au début du week-end mais Jack [Miller] était dans l'équipe et il avait mené un autre travail, qui nous avait aidés. Alors j'ai vraiment hâte qu'il revienne à 100% pour qu'on travaille ensemble et qu'on progresse."