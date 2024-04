Bastianini impatient de retrouver Austin malgré le "problème" Márquez

Marc Márquez et Álex Rins sont souvent présentés comme les grands spécialistes du GP des Amériques. Souvent capables de prouesses qui laissent leurs adversaires incrédules, les deux Espagnols ont remporté neuf des dix éditions disputées à Austin, tous deux sur Honda. C'était le cas notamment de Rins l'an dernier alors que la RC213V n'avait, de toute évidence, plus son niveau d'antan et qu'il l'a connaissait encore très mal.

Mais un autre pilote s'est illustré sur cette épreuve. Cette année, Rins ne sera en effet pas le seul pilote à avoir quitté le Circuit des Amériques sur une victoire lors de sa dernière visite sur place en MotoGP, puisqu'Enea Bastianini s'y est lui-même imposé en 2022, avant de devoir renoncer à l'édition suivante.

"L'année dernière, j'ai manqué la course à cause de ma blessure, mais j'en ai de très bons souvenirs de 2022", s'est souvenu l'Italien, qui était alors en train d'éclore en MotoGP. Après une première campagne encourageante chez Avintia, Bastianini venait de rejoindre l'équipe Gresini, avec laquelle il s'était imposé d'entrée au Qatar, pour récidiver deux courses plus tard au Texas : "Ça a été ma victoire favorite cette saison-là. C'est super pour moi de retrouver le COTA."

En pleine forme ces dernières semaines, Bastianini sera l'un des pilotes les plus attendus le week-end prochain, avec naturellement les favoris habituels de Ducati, tels que Pecco Bagnaia, qui menait avant de chuter l'an passé, et Jorge Martín. Le niveau de Rins est difficile à anticiper puisqu'il dispose d'une Yamaha distancée qu'il découvre encore, mais il était dans la même situation avec la Honda il y a un an.

Quant à Márquez, son passage sur la Ducati pourrait lui permettre de s'inviter à nouveau parmi les prétendants à la victoire, alors que sa dernière venue sur place, en 2022 justement, l'avait tenu écarté de la lutte pour la victoire. Bastianini ne s'y trompe pas et le craint particulièrement : "Je sais qu'on va avoir un problème avec Marc parce qu'il est très rapide sur cette piste, mais il y aura aussi d'autres pilotes alors on verra."

Enea Bastianini a été l'homme fort de l'édition 2022 à Austin Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Enea Bastianini rejoindra en tout cas les États-Unis avec une confiance qu'il a rarement eue la saison passée, marquée par plusieurs blessures et des difficultés à s'adapter à la Ducati officielle. Sa victoire en fin de saison, à Sepang, est resté un résultat isolé puisqu'il n'a jamais conclu une autre course du dimanche parmi les sept premiers en 2023.

La saison actuelle a bien mieux débuté pour le natif de Rimini. Il n'a certes pas décroché des résultats aussi flamboyants que Bagnaia et Martín avec la Ducati mais il a signé la pole à Portimão, un an après l'accident qui avait gâché son année, et il a réalisé des courses solides en prenant la cinquième place au Qatar et la deuxième au Portugal. Sa constance lui permet d'occuper la troisième place du championnat, ce qui vient récompenser ses efforts et lui donne de l'espoir.

"Ma mentalité va rester la même. Je crois qu'on est partis du bon pied cette année. On a bien travaillé pendant tout l'hiver et je savais que ça allait être un début un peu plus difficile, au sens où l'on a souffert un peu plus au Qatar. Mais on sait où l'on doit travailler, donc on est assez confiants."

Avec Léna Buffa