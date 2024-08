Bastianini n'a jamais cru qu'il menacerait Bagnaia et Martín

Enea Bastianini a connu une course à la physionomie atypique pour lui au Red Bull Ring, sans sa traditionnelle remontée en fin d'épreuve. Parti septième, le pilote Ducati a hérité de la troisième position à la sortie du premier virage. Il a passé toute la course à cet échelon, sans pouvoir rester dans le sillage de Pecco Bagnaia et Jorge Martín, et sans être inquiété par d'autres pilotes. Ce résultat a presque été une bonne surprise après des essais décevants.

"On a un peu sauvé le week-end parce que j'ai beaucoup souffert de l'avant depuis vendredi, surtout en entrée [de courbe]", a expliqué Bastianini en conférence de presse. "Pour la course, c'était un peu mieux. Le départ n'était pas mauvais, j'étais troisième après le premier virage. Cela m'a un peu aidé pour la course. Après, je n'avais pas le rythme de Pecco et Jorge mais après ces difficultés dans ce Grand Prix, on peut être heureux."

Sur le site officiel du championnat, Bastianini s'est réjoui d'avoir fait de "gros progrès" grâce à des changements efficaces après son entame de week-end difficile. "Je n'ai pas pu rester proche des deux pilotes les plus rapides mais j'avais un rythme suffisant pour monter sur le podium", a-t-il précisé. "Je peux être satisfait mais tout le week-end, mes sensations n'ont pas été très bonnes."

"Les gars ont beaucoup travaillé pour me donner la meilleure moto possible mais à la fin, c'était trop difficile. J'ai aussi souffert avec le pneu avant, il était trop tendre pour moi. J'ai essayé le plus dur mais sur le côté gauche, c'était un peu délicat. Il valait mieux rester prudent."

Enea Bastianini Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Bastianini était également en difficulté avec les gros freinages du circuit de Spielberg : "Pendant le week-end, on a essayé des solutions sur le frein moteur mais rien n'a bien fonctionné pour mon style. C'était difficile [dimanche] par rapport à ces deux pilotes. C'est là que je perdais le plus de temps, pendant toute la course."

Sur chaque circuit, Bastianini a plus de blocages de l'avant que Bagnaia mais le phénomène était accentué par les gros freinages sur cette piste. Il est revenu à des réglages de base samedi, sans totalement corriger le problème : "Par rapport à Pecco, mes principales difficultés viennent du freinage. Par rapport à Jorge, c'est le troisième secteur. Il est très rapide dans les deux virages sur la gauche."

Deux courses au déroulement opposé

Habituellement, c'est grâce à une meilleure gestion du pneu arrière que Bastianini fait la différence face à ses adversaires en fin d'épreuve. Cette caractéristique qui a favorisé sa victoire à Silverstone ne s'est jamais manifestée dimanche, le tracé ne permettant pas de trouver des solutions pour économiser la gomme. L'Italien n'a donc cru à aucun moment qu'il pourrait combler l'écart sur les deux leaders.

"Ce moment n'est jamais venu parce que cette piste n'est pas comme les autres. C'est bizarre, parce qu'on a beaucoup de freinages, et souvent en ligne droite. Quand on doit accélérer, on patine comme les autres, on ne peut rien faire pour préserver un peu le pneu. J'étais déjà content d'être troisième !"

Enea Bastianini a fait le show lors du sprint Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Bastianini avait pourtant réussi cette remontée lors du sprint. Il était quatrième en arrivant pour la première fois à la chicane mais a fait une erreur et s'est retrouvé neuvième. Il a ensuite enchaîné les dépassements pour reprendre la quatrième place.

"Mon départ a été bon et j'étais plein d'énergie", expliquait Bastianini samedi. "Je suis arrivé au virage 2 avec beaucoup d'agressivité, et avec l'aspiration c'était trop difficile de ralentir la moto, puis j'ai un peu perdu l'arrière et j'ai tiré tout droit. J'ai perdu beaucoup de places. C'est comme ça."

"Au final, la course [sprint] a dépassé mes attentes, sans beaucoup d'erreurs, sauf au premier tour au virage 2, mais le reste a été bon", résumait-il.