Bastianini lassé du niveau "surprise" de la KTM d'une piste à l'autre

La grille MotoGP 2027 prend forme petit à petit, avec seulement quelques rares places encore à attribuer. La future destination d'Enea Bastianini n'a pas encore été officialisée, néanmoins on sait qu'il est en partance pour l'équipe Trackhouse, où il pilotera une Aprilia.

Le pilote italien donnait depuis bien longtemps le sentiment de ne pas vouloir faire de vieux os dans le clan KTM, où il n'a pas véritablement trouvé ce qu'il espérait. À l'exception de quelques jolis coups d'éclat sur une brève période l'été dernier, il a continué à se heurter à de profondes difficultés avec la moto autrichienne.

Au bout d'un an et demi, c'est l'incapacité à pouvoir prédire ce qui l'attend d'un circuit à l'autre qui a fini par épuiser sa patience. Aussi a-t-il pris la décision d'aller voir ailleurs après deux années chez Tech3, sans attendre de savoir si KTM ferait ou non jouer son option contractuelle pour le garder.

"Mon principal problème en ce moment, c'est que, sur chaque circuit où l'on va, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est la réalité", décrivait Enea Bastianini en marge du GP d'Allemagne, le dernier avant la pause estivale. "Quand j'étais chez Ducati, je me disais tout le temps : 'OK, on est ici donc on va pouvoir se battre pour le top 5'. Mais ici et pour l'instant, non. Je ne peux pas me faire cette réflexion, c'est toujours une surprise, et ce n'est pas l'idéal."

"De mon côté, je pense que je peux faire mieux", regrettait le pilote italien après le sprint du Sachsenring, qu'il a terminé 14e. "Aujourd'hui, ma course n'était pas parfaite, je dois être honnête. Mais sur cette piste, notre potentiel se situe dans le top 10, voire parmi les huit premiers, mais pas plus, honnêtement."

Beaucoup de sous-virage au Sachsenring

Alors qu'il était proche du top 5 à Assen, Enea Bastianini a senti un recul de son niveau en Allemagne. Lors des essais du vendredi, il déplorait "une grosse limite" en provenance de sa moto. "Le principal problème, c'est quand on est sur l'angle", décrivait-il. "Ici, on passe beaucoup de temps sur l'angle, or l'avant ne veut pas. On pousse avec le guidon et on a beaucoup de sous-virage. C'est le problème principal."

Un problème auquel il n'a pas trouvé de solution et qui s'est même fait ressentir plus fortement encore lors de la deuxième journée, celle du sprint. Il a beau ne pas compter le Sachsenring parmi ses pistes favorites, Bastianini a continué à galérer plus qu'il ne l'aurait imaginé.

"Aujourd'hui, rien n'a fonctionné, commençons par ça", soufflait-il le samedi soir. "Hier soir, on était plus proches, mais aujourd'hui les autres constructeurs ont progressé, et pas nous. Il n'y a que Pedro [Acosta] qui a un peu amélioré son chrono par rapport à hier, mais Brad [Binder], Maverick [Viñales] et moi, non. Et c'était bizarre."

Après deux ans sur la KTM, Enea Bastianini a perdu patience. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

"On a beaucoup de sous-virage, c'est le problème, et particulièrement pendant la course. J'ai fait les trois ou quatre premiers tours et, je dois être honnête, je ne sais même pas comment j'ai fait pour ne pas tomber. Ensuite, j'étais seul derrière Jack et Brad, et c'était mieux. J'ai pris mon rythme, et tour après tour, je me suis senti plus à l'aise sur la moto."

"Mais pour le moment, on a beaucoup souffert sur cette piste. Elle ne fait pas partie de mes préférées, je n'y suis habituellement pas très rapide, mais ça n'est pas une excuse."

Ni une excuse, ni une explication selon Enea Bastianini, qui a continué à souffrir du même problème lors de la course longue. Le sous-virage était tel qu'il lui faisait minimiser l'instabilité également ressentie avec la RC16 et qui fait partie des problèmes plus récurrents.

"Il y a eu de l'instabilité sur cette piste, mais ça n'était pas le problème principal. Le problème, c'était le sous-virage", décrivait-il en bouclant le week-end, finalement septième de la course longue. "On veut tourner, mais l'avant ne veut pas. C'est un problème. On ne peut pas patiner avec l'arrière parce que si on fait ça, on peut rentrer chez soi au bout de cinq tours."

L'instabilité est quant à elle ce qui rend la KTM très physique à piloter, et c'est une caractéristique qui tend à ressortir sur tous les circuits. "Notre moto est très dure, c'est certain", a confirmé Enea Bastianini, qui ne peut ignorer également les profondes difficultés de son coéquipier, Maverick Viñales.

"J'ai beaucoup travaillé pendant l'hiver, et je vais continuer aussi cet été, pour être [physiquement] prêt pour notre moto. Brad et Pedro ont aussi des problèmes au niveau des bras. Moi, pour le moment, ça va, mais on sait qu'on n'a pas beaucoup de stabilité et ça n'est pas facile de gérer cela sur toutes les courses."