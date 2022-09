Bastianini : "Mon meilleur vendredi en MotoGP !"

Charger le lecteur audio

La première journée d'essais libres du Grand Prix de Saint-Marin a été nettement dominée par Ducati, qui a vu six de ses pilotes s'imposer dans le top 10 de chacune des deux séances. Au classement final, ce sont quatre d'entre eux qui occupent les quatre premières places, de quoi être pleinement satisfait.

Enea Bastianini a été le meilleur représentant de la marque, devant les deux pilotes officiels Pecco Bagnaia et Jack Miller, et n'a pas caché sa satisfaction au terme de cette journée qu'il estime "parfaite".

"En MotoGP je pense que c'est mon meilleur vendredi !", a-t-il ajouté. "J'ai certainement dû terminer certains vendredi en tête dans les autres catégories mais c'est important pour moi d'être rapide car cette journée a toujours été un peu cruciale pour moi donc je l'ai évidemment été sur ma piste 'maison', une piste que je connais bien, mais il faut toujours essayer de faire les choses. On a fait du bon travail."

À ses yeux, l'Italien a passé un cap lors des EL2, où il a par ailleurs réalisé son meilleur temps de la journée, qui n'est qu'à cinq dixièmes du chrono de référence établi l'an dernier lors des qualifications. Néanmoins, il reste prudent face à des adversaires qu'il juge tout aussi rapides, et principalement Bagnaia, qui sera selon lui "l'homme à battre" demain en qualifications. "Quartararo, Viñales et Aleix ont eu un très bon rythme aujourd'hui en EL2. Ça va être très dur de se battre face à eux en course", a-t-il poursuivi. "On doit travailler et rester concentrés."

Si l'incertitude demeure quant à la météo du reste du week-end, Bastianini ne se montre pas apeuré par une possibilité de pluie et le prend au contraire comme un apprentissage : "Dans tous les cas il faut attaquer. Je dois gagner en expérience sur le mouillé, surtout pour mon avenir. Je reste content de ce défi."

Miller à nouveau dans le coup

Jack Miller

Juste derrière Bastianini et Bagnaia, Jack Miller a confirmé sa bonne forme en terminant à moins de deux dixièmes du meilleur temps. Après un début de saison en dents de scie, l'Australien affiche une grande régularité aux avant-postes et a donc continué sur sa lancée. Troisième aux temps combinés de cette "bonne journée" après une seconde place en EL1, il se montre ravi de sa Desmosedici, qu'il n'a plus besoin de véritablement modifier en termes de réglages.

"On ne fait pas beaucoup de changements, la moto marche tous les week-ends, ce qui est sympa. C'est toujours bon de se rendre sur de nombreuses circuits différents sans avoir à jouer sur la géométrie. On peut mieux se concentrer sur ce qu'on a à faire, les pneus, les tours, ce genre de choses", a-t-il expliqué.

"On a travaillé sur les amortisseurs, on les a un peu assouplis ce matin et on a remis de la rigidité cet après-midi, tout simplement pour pouvoir comprendre comment absorber les bosses mais on n'a pas touché à la géométrie ou quoi que ce soit d'autre. J'arrive, je saute sur la moto, je corrige la plupart des choses grâce à mon pilotage."

À l'inverse de Johann Zarco qui s'est dit particulièrement gêné par les bosses en piste qui provoquent d'importantes secousses sur sa machine, Miller en a été peu affecté. "À chaque relais, on a pu améliorer la moto et mes sensations, comprendre sur ce quoi on devait progresser, les domaines de la moto à améliorer. Ça a bien fonctionné. Je suis très content de notre travail aujourd'hui", a-t-il ajouté. "La moto sautait pas mal. J'ai juste essayé de jouer sur l'amortisseur pour absorber ça mais sinon, c'était vraiment bien."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud