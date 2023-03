Pas d'opération pour Bastianini, retour espéré à Austin

Charger le lecteur audio

Enea Bastianini a passé des examens médicaux rassurants après la chute dans laquelle il s'est blessé samedi, au début de la course sprint de Portimão. Emmené au tapis par Luca Marini, qui a expliqué avoir perdu le contrôle après s'être incliné d'un degré de plus que d'habitude, le pilote Ducati s'était fracturé l'omoplate droite et attendait depuis de savoir s'il aurait besoin d'être opéré.

De retour en Italie, il a consulté le Dr Giuseppe Porcellini, spécialiste orthopédique bien connu des pilotes transalpins. Celui-ci "a confirmé qu'il n'aurait pas besoin d'être opéré de son épaule droite", a fait savoir Ducati dans une note transmise ce mardi aux médias. La suite, ce sera donc du repos. "Enea doit garder son épaule immobilisée pour ensuite commencer la rééducation lundi dans le but de faire son retour au Grand Prix des Amériques", indique encore Ducati.

"Le check-up a été plutôt positif", réagit le pilote italien. "C'est une simple fracture, alors je pourrai entamer ma rééducation lundi. Si tout se passe comme prévu, il se pourrait que je puisse courir à Austin. C'est mon objectif, mais avant toute chose, il faudra voir comment va évoluer ma guérison."

Enea Bastianini fait partie des quatre pilotes qui ont déclaré forfait pour le Grand Prix d'Argentine, deuxième manche du championnat qui se déroulera cette semaine. Ducati a rapidement fait savoir qu'il ne serait pas remplacé pour ce rendez-vous, que Pecco Bagnaia abordera donc seul sous les couleurs de l'équipe officielle après son doublé au Portugal.

Pol Espargaró est lui aussi absent, et ce pour une durée indéterminée après le grave accident dont il a été victime vendredi pendant les essais à Portimão. Après le carambolage provoqué par Marc Márquez au troisième tour de la course principale, on déplore également le forfait du #93, opéré d'une fracture du premier os métacarpien de la main droite, et celle de Miguel Oliveira, qui souffre de lésions sur les tendons des rotateurs externes de la jambe droite.

Le championnat doit observer une courte pause à la suite du Grand Prix d'Argentine, avant la troisième manche prévue à Austin mi-avril.