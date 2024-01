Bastianini prêt pour 2024 : "Je suis ici pour me battre pour le titre"

À peine avait-il atteint le rêve d'intégrer une équipe d'usine, qui plus est celle qui domine actuellement le championnat, qu'Enea Bastianini a enchaîné les déconvenues. Peu à l'aise initialement dans ce nouveau rôle qui apportait beaucoup d'importance à sa parole afin d'orienter les ingénieurs, il n'a pas vraiment eu le temps de prendre ses marques dans le stand de l'équipe officielle. Dès la première course sprint de la saison, il était la victime malheureuse d'un accrochage et se relevait avec une importante blessure à l'épaule.

Les mois de soins qui ont suivi ont d'emblée gâché son championnat. Et lorsqu'une autre chute, dont il était cette fois responsable, l'a une nouvelle fois envoyé à l'hôpital à la fin de l'été, on s'est dit que 2023 n'avait décidément pas l'intention de lui sourire. Malgré tout, son deuxième retour à la compétition a été le bon, puisqu'il a réussi à accrocher un succès pour venir clore cette saison avare en satisfactions. Mais au vu de ce qu'il avait affiché durant ces deux années précédentes en MotoGP, le pilote italien pouvait clairement espérer beaucoup mieux.

Après deux mois d'interruption, Enea Bastianini assure désormais être bien remis de ses diverses blessures. "Je suis prêt. Je crois que j'ai très bien travaillé [pendant la pause]. Elle a été plus courte que la précédente mais je vais bien, je suis prêt pour les tests et la saison. J'ai hâte de commencer", affirme-t-il au micro du site officiel du MotoGP, alors que Ducati donnait lundi le coup d'envoi de sa saison.

"La saison 2023 a été très compliquée", concède-t-il. "J'ai beaucoup travaillé pendant l'hiver, dès le jour qui précédait le test de Valence. C'était important pour moi de réduire l'écart physiquement, parce que ma condition était très mauvaise. Maintenant, je peux être à 100% parce que mon problème principal venait de l'épaule, et désormais ça va. Quand je m'entraîne à moto, c'est parfait et j'en suis très content parce que c'était critique, surtout en fin de saison. J'étais vraiment fatigué et j'ai beaucoup souffert durant la saison 2023. Maintenant, une nouvelle saison débute !"

Photo de: Ducati Corse Enea Bastianini entame sa deuxième saison en tant que pilote officiel Ducati.

Enea Bastianini, qui n'a pas manqué d'être immédiatement questionné sur son avenir tant on l'a dit sur la sellette jusqu'à la toute fin de la saison dernière, veut s'inscrire dans l'approche ambitieuse qu'affiche son équipe et, lui aussi, viser haut.

"Je suis ici pour essayer de gagner quelques courses et pour me battre pour le titre", prévient-il, "mais il faudra faire du très bon travail pendant les tests. C'est très important afin d'être prêt pour la première course. Je ne veux pas non plus faire d'erreurs comme l'an dernier, où j'étais parfois très nerveux parce que tout a été très compliqué pour moi. J'ai beaucoup appris de la saison 2023 et ce sera différent en 2024, sans [me mettre de] pression."

"Il faut aborder la première partie de la saison calmement car il faut que je prépare la seconde partie au maximum afin de ne pas commettre la moindre erreur, comme la saison dernière, et afin d'apprécier chaque course."

Outre sa forme physique retrouvée, l'autre élément qui incite Bastianini à l'optimisme, c'est le caractère de la nouvelle Ducati, lui qui avait eu besoin de beaucoup de temps avant de se faire à la GP23. "La moto de 2024 est bonne, elle est rapide. Ma première sensation a été meilleure que pour la moto de 2023", souligne-t-il. "On n'a pas testé toutes les solutions parce qu'on aura des choses à évaluer à Sepang. Pecco [Bagnaia] a testé des choses différentes de moi et il est satisfait."

"Je pense qu'à Sepang, ce sera beaucoup plus simple par rapport [l'année dernière avec] la moto de 2023, parce que ça avait été compliqué au début", anticipe l'Italien à l'approche des premiers tests qui auront lieu la semaine prochaine.

Piloter la meilleure moto du plateau et en extraire tout le potentiel est une mission qui tourne à l'exigence pour le pilote. "Pecco le fait très bien, moi moins alors il va falloir que j'essaye d'obtenir le plus de résultats possibles", admet-il, sachant très bien ce qu'on attend de lui.

"J'ai une grosse pression mais je suis là pour essayer de gagner", répète Bastianini, qui a fait savoir qu'il n'avait pas encore commencé à parler d'avenir avec Ducati, contrairement à son coéquipier. "Personnellement, j'ai l'impression que chaque année est décisive. Toutes les années sont importantes et je pense que celle-ci le sera encore plus."

