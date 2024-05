Bastianini réclame du changement après sa pénalité à Barcelone

Enea Bastianini a fait un choix fort au GP de Catalogne, en refusant volontairement de respecter un long-lap, puis les autres sanctions reçues par la suite en raison de ses contestations successives. Les commissaires de course avaient estimé qu'il avait tiré un avantage en passant hors de la piste au premier virage, en perdant moins d'une seconde, mais Bastianini se considérait surtout victime d'une manœuvre d'Álex Márquez, dont son passage dans le dégagement a selon lui été la conséquence.

L'incident a finalement privé le pilote Ducati de points, en raison d'une pénalité atteignant 32 secondes à l'arrivée, mais il a assuré que les commissaires avaient finalement reconnu leurs torts. Bastianini ne veut pas que l'incident en reste là et a prévu d'évoquer de potentielles solutions lors de la Commission de sécurité de vendredi soir, surtout après une multiplication des polémiques autour des décisions de la direction de course, dont celle ayant mené à la colère de Johann Zarco à Jerez.

"C'est important de discuter de cette situation avec les autres pilotes", a estimé Bastianini en conférence de presse. "Demain, on a la Commission de sécurité et ce sera important de parler de ce qu'il s'est passé à Montmeló. En ce qui me concerne, la situation était claire. Après avoir vu de nombreuses vidéos, je pense que c'était aussi beaucoup plus clair pour les commissaires."

"Pour moi, c'est une chose qui doit changer parce que ce n'est pas correct pour tous les pilotes. Cette fois, c'est à moi que c'est arrivé mais on l'a souvent vu, ce n'était pas la première fois. On verra ce qui se passera demain."

Bastianini reproche surtout au système actuel d'imposer des pénalités ne permettant aucune défense, ni de la part des équipes durant la course, ni de celle des pilotes après l'arrivée : "Je pense qu'il faut une meilleure évaluation, aussi en impliquant les équipes, pour avoir la possibilité de discuter de ça pendant une course, pas seulement après."

"Ensuite, il y a la pénalité mais on ne peut rien changer, c'est fini. J'ai essayé de récupérer les 32 secondes [de pénalité] mais c'était impossible à cause du règlement."