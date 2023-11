Bastianini favorable à une réunion sur des consignes pour aider Bagnaia

Enea Bastianini arrive à Losail fraîchement revigoré par sa victoire de Sepang, il y a moins d'une semaine. Le pilote Ducati factory a de bons souvenirs du Qatar, où il a triomphé l'année dernière pour la toute première fois de sa carrière dans la catégorie reine. L'Italien sera naturellement à suivre ce week-end, et vise une nouvelle performance mais sait que le titre mondial est en jeu et se dit prêt prêt à aider son coéquipier Pecco Bagnaia si le besoin s'en fait sentir.

Le Grand Prix du Qatar 2022 demeurera mémorable dans l'esprit du pilote Ducati : c'est le tracé de Losail qui l'a vu triompher avec la Ducati de l'équipe Gresini et se révéler à un niveau spectaculaire qu'il confirma ensuite pendant le reste de la saison. Cette belle performance, ajoutée aux résultats obtenus tout au long de la saison, lui avaient valu d'être promu dans l'équipe d'usine. Un an après son triomphe, et fort d'une nouvelle victoire remportée la semaine dernière en Malaisie au guidon de la Desmosedici GP23 officielle après une longue période de convalescence, "Bestia" sait qu'il peut être l'un des grands acteurs de l'édition de cette année et arrive soulagé d'un grand poids après avoir lui aussi fait gagner la redoutable machine conçue par Gigi Dall'Igna.

"J'ai eu l'occasion de revoir la course et je l'ai bien aimée", a commencé Bastianini en repensant à la splendide victoire qu'il a remportée lors du Grand Prix de Malaisie. "Nous avons fait du bon travail à Sepang, j'ai amélioré le freinage qui était un peu ma limite. Je ne suis pas encore dans ma zone de confort, mais pour cette course, c'était suffisant."

"La victoire de dimanche m'a aussi surpris, parce qu'elle n'était pas prévue. Si on me l'avait dit le samedi matin, j'aurais ri. Au lieu de cela, j'ai progressé en peu de temps, ce qui m'a aidé. Ces derniers temps, j'ai toujours abordé les choses avec beaucoup de nervosité parce que je savais que je n'étais pas à l'aise. Mais l'équipe m'a aidé, je vais de mieux en mieux physiquement, je commence à retrouver mes mécanismes", explique Bastianini.

De grands enjeux pour Ducati factory au Qatar

Il est maintenant temps de laisser la course de Sepang derrière lui et de se projeter sur le Qatar, où le pilote d'usine espère pouvoir remettre le couvert, même s'il est conscient de la difficulté de la tâche : "Je suis sûr que nous partirons d'un bon niveau ; ensuite je ne sais pas si nous pourrons répéter cela en course parce que ce n'est jamais gagné d'avance. Mais maintenant nous allons voir, il y aura du travail à faire aussi parce que nous aurons beaucoup de choix de pneus."

Jorge Martín et Pecco Bagnaia luttent pour le titre et les jeux pourraient déjà être faits au Qatar, en faveur du Champion en titre. La semaine dernière à Sepang, un soupçon de jeu d'équipe a été observé dans la course Sprint, Bastianini décidant de ne pas attaquer son coéquipier alors qu'il se trouvait derrière lui. Dimanche, Bastianini était seul devant mais il se dit prêt à aider son équipier si le besoin s'en fait sentir.

"Ce sera difficile, pour nous deux", dit-il. "Mais je pense que ce sera un bon défi, ils sont tous les deux à un très haut niveau, ce sera très serré. Nous verrons comment se déroulera la course. Je travaille pour une équipe, il sera donc juste d'aider dans la mesure du possible. Mais si je suis en tête, nous verrons. Ont-ils déjà eu une réunion chez Pramac avec Johann Zarco ? Je ne sais pas, nous ne l'avons pas fait, mais nous verrons, nous devrons probablement le faire. Mais le moment n'est pas encore venu."

"Il est certain qu'à Sepang, nous avons travaillé de manière incroyable, nous étions très unis, c'était très agréable. J'espère continuer comme ça parce que je pense que ça nous a aidés tous les deux. Disons que Pecco peut répéter l'exploit cette année, j'en suis presque sûr. Ma mise est sur lui", conclut-il.