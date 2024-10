Bastianini : "Un tour de plus et je me battais pour la victoire"

Dans un classement de la course sprint qui a vu pas moins de sept Ducati verrouiller les premières places, Enea Bastianini s'est adjugé une belle deuxième position qu'il est allé chercher par la force. Positionné dès le coup d'envoi derrière Pecco Bagnaia ainsi que Pedro Acosta, qui allait finir par tomber, l'Italien a maintenu son rang au prix d'une résistance féroce à Marc Márquez.

Tous deux ont livré un duel haletant en fin de course, allant jusqu'à enchaîner les attaques et les répliques en l'espace de trois virages dans l'avant-dernier tour. Le dépassement de Bastianini sur les freins dans le fameux 90° Corner (le virage 11) aura été la dernière manœuvre de cette lutte, imposant le respect à l'Espagnol.

Dans la foulée, on a pu voir Bastianini adopter une position défensive dans le dernier tour, sans toutefois attaquer Bagnaia alors que celui-ci avait laissé ses chasseurs le rattraper, à la fois par prudence face à la pluie et par stratégie car il se savait à la limite en termes de consommation de carburant. Pourtant, le #23 l'assure : il serait bel et bien allé chercher la victoire s'il en avait eu le temps.

"Un tour de plus et je me battais probablement pour la victoire ! Au final, c'est une deuxième place et c'est un peu inattendu parce que, ce week-end, j'ai été rapide dans le time attack mais pas tant que ça en conditions normales, avec un pneu usé, alors je suis content", commente Enea Bastianini.

"J'ai pris beaucoup de plaisir dans cette course, j'étais très proche de la victoire à la fin. Et puis j'ai aussi eu cette bagarre avec Marc dans les deux derniers tours, qui a été super sympa", poursuit le pilote Ducati, bien conscient de tout ce qui s'est joué dans ce mano a mano.

S'il a laissé filer un peu de temps en se battant contre Márquez, il y a aussi pris beaucoup de plaisir, et ce d'autant plus qu'il a eu le dernier mot. "J'ai perdu un peu de temps mais c'est venu de moi parce que j'ai commis une erreur au virage 9. Le banking est un peu compliqué dans ce virage et j'ai préféré relâcher un peu les freins et perdre la place. Ensuite, je suis repassé au freinage du virage 10 et à nouveau au 11", relate-t-il, évoquant un dépassement décisif qui est passé au millimètre près. "J'ai fermé les yeux et j'ai lâché les freins !", explique-t-il à Sky Italie.

Et de poursuivre : "C'était super ! Marc est très difficile à dépasser. Quand il m'a vu à l'intérieur au virage 11, il a relâché un peu les freins, moi aussi, mais ensuite il faut bien tourner, or j'étais déjà un peu à la limite mais en meilleure position, plus proche de la bonne trajectoire, et je suis passé à l'intérieur."

Ces manœuvres réalisées dans les deux derniers tours ont été, pour Bastianini, l'expression de sa volonté farouche de ne pas céder face à Márquez plutôt que le fruit d'un quelconque avantage qu'il aurait eu. "Quand on se bat avec quelqu'un, il y a quelque chose qui s'enclenche. Personne n'aime se faire dépasser, et ça m'a poussé à faire quelque chose de plus. C'est à moi de comprendre comment je peux faire quelque chose de plus, parce que ce n'était pas dû aux pneus ou à la performance. Il faut que j'essaye de comprendre ce que j'ai fait de différent."

Ce qui est certain, c'est qu'au lendemain d'une journée compliquée qu'il avait terminée avec des douleurs au cou après une grosse chute, Bastianini a repris du poil de la bête. Avec les points empochés aujourd'hui, il compte encore 71 unités de retard sur Martín, leader du championnat. Il tentera bien entendu de poursuivre sur cette lancée dimanche, en profitant cette fois de disposer du double de temps pour tenter de remonter le plus haut possible, mais certain aussi qu'il faudra compter sur Acosta.

"Pedro est très rapide ici. Je m'y attendais parce qu'il est très, très fort pour freiner avec la moto droite et il peut parfois faire la différence comme ça, or c'est la meilleure piste pour ça. Il a commis une faute au virage 7, il était un peu en dehors de la trajectoire et il est tombé. Mais demain, je m'attends à le voir devant."

Avec Giacomo Rauli

