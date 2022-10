Bastianini a tout donné pour doubler Bagnaia, sans trop en faire

Charger le lecteur audio

Enea Bastianini a pris la deuxième place après avoir passé toute la course à se battre avec Pecco Bagnaia à Sepang. Les deux hommes étaient d'abord devancés par Jorge Martín, redoutable dans les premiers tours mais à terre avant le cap de la mi-course, et la victoire s'est ensuite jouée entre eux. Bastianini a pris la tête pour seulement trois tours avant que Bagnaia reprenne l'avantage.

"Mon départ n'a pas été mauvais, pas exceptionnel mais pas mauvais", a déclaré le pilote Gresini, deuxième sous le drapeau à damier, en conférence de presse. "Jorge était vraiment rapide au début, c'était impossible de revenir sur lui. Mais il est tombé après quelques tours. Quand j'ai vu ça, je me suis dit 'c'est mon moment ' et j'ai voulu prendre la tête."

"J'ai doublé Pecco au virage 4 et après, j'ai essayé de gérer le pneu aussi bien que possible mais après deux ou trois tours, quelque chose a changé, surtout sur le côté droit : je n'arrivais pas à être rapide en milieu de courbe et c'était un désastre en sortie."

"Au début, je voulais creuser l'écart, mais [...] j'ai perdu en confiance avec l'arrière", a ajouté Bastianini, interrogé par le site officiel du MotoGP. "J'étais lent, Pecco est repassé devant moi et j'ai vraiment attaqué ou essayé de rester à son contact pour repasser devant, mais ça n'a pas été le cas."

Bastianini n'a en effet pas réussi à reprendre l'avantage à cause d'un pneu trop usé : "Je suis content de ma course, pas vraiment de la dernière partie parce que je n'avais pas beaucoup de motricité, surtout en sortie des virages lents. J'ai essayé de faire de mon mieux pour doubler Pecco dans le dernier tour mais c'était impossible."

Pecco Bagnaia s'est imposé devant Enea Bastianini à Sepang

Bastianini est resté au contact de son futur coéquipier dans l'équipe officielle et a envisagé un dépassement à l'épingle du virage 9 dans la toute dernière boucle, mais a finalement jugé la manœuvre "trop dangereuse" et a préféré ouvrir sa trajectoire pour éviter un contact.

"J'étais vraiment proche, surtout dans le dernier secteur. Je pense que c'était dur de revenir sur lui dans la dernière partie de la piste. Il fallait que je reste proche dans la dernière partie. J'ai tenté quelque chose au virage 9, j'ai essayé de passer à l'intérieur mais j'ai préféré passer à l'extérieur."

Bastianini n'a pas voulu laisser la victoire à Bagnaia

Et même si Pecco Bagnaia avait besoin du maximum de points pour augmenter son avance au championnat, Enea Bastianini a tenté sa chance en restant fidèle aux instructions données par Ducati : les représentants de la marque sont libres de jouer la victoire mais doivent faire preuve de prudence en évitant des manoeuvres trop dangereuses.

Quand Bastianini menait, son équipe l'a informé de la présence de Bagnaia derrière sur son panneau. Cette information a-t-elle eu une influence sur sa volonté de s'imposer ? "Non", a simplement répondu le natif de Rimini, déterminé à trouver le bon équilibre entre les risques à prendre pour gagner et ceux à éviter afin d'éviter un accrochage : "Vous me connaissez, j'aime attaquer. En étant prudent, parce que ce titre est important pour Ducati."

"Je regarde le panneau à chaque tour, si je ne tombe pas !" a-t-il précisé. "J'essayais de faire le maximum et quand j'ai vu ça sur le panneau, je savais que je devais être prudent parce que je le redis, le titre est important pour Ducati, mais j'ai attaqué aujourd'hui."

Même si Enea Bastianini n'a pas décroché le résultat qu'il espérait ce dimanche, il a assuré le statut de meilleur pilote indépendant au championnat, ne pouvant plus être rattrapé par Johann Zarco, qui avait eu cet honneur l'an dernier. Bastianini a perdu ses derniers espoirs de titre mondial mais n'est plus qu'à un point du troisième, Aleix Espargaró.