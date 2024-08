Bastianini "n'abandonne pas" dans la lutte pour le titre mondial

Sa première victoire en sprint, à Silverstone, semble avoir rechargé Enea Bastianini, qui grâce aussi au zéro pointé de son équipier Pecco Bagnaia, est revenu à 55 points de la tête du championnat.

Le pilote de Rimini a réalisé une course parfaite, parvenant à suivre le rythme infernal de Jorge Martín dans la première partie des dix tours de l'épreuve, avant d'attaquer le Madrilène au bon moment pour remporter ce qui est non seulement sa première victoire de la saison, mais aussi sa première le samedi depuis que le format sprint a été introduit. Fait notable, cette victoire marque même sa première médaille le samedi !

"C'était une belle bagarre avec Martín et nous avons poussé jusqu'à la limite", commentait-il à l'arrivée dans un large sourire. "Le rythme était vraiment effréné tout au long du sprint. C'est ma première victoire de l'année et je suis très heureux. Et puis, Silverstone est l'un de mes circuits préférés, donc c'est vraiment fantastique."

La clé : de bonnes qualifications

Une fois arrivé au micro de Sky Italia, Bastianini a parlé un peu plus en détail de sa course et des émotions d'un retour à la victoire qu'il attendait depuis le Grand Prix de Malaisie de l'année dernière, lorsqu'il a remporté la longue course du dimanche.

"J'ai eu de très bonnes sensations avec la moto depuis [vendredi], donc je savais que j'allais bien faire. Je ne pensais peut-être pas à la victoire, parce que Martín avait affiché un rythme incroyable dans la matinée, mais à la fin, quelques détails ont fait la différence dans le sprint. Revenir et gagner, c'est génial, même si la vraie course a lieu [dimanche après-midi], alors il faut rester concentré et essayer de faire aussi bien. Cela fait un moment que je l'attends, et puis mon premier podium en sprint est une victoire, donc il n'y a pas mieux !"

Enea Bastianini a eu le dernier mot face à Jorge Martin et Aleix Espargaró.

Pour atteindre le grand objectif cette année, il a surtout manqué à Bastianini plus d'affirmation en qualification. À plusieurs reprises, le pilote Ducati s'est condamné, comme Marc Márquez, à devoir faire de belles remontées depuis les troisième et quatrième lignes pour se hisser sur le podium. Or, ce succès est arrivé le jour où il a pris le départ depuis la première ligne.

"Disons qu'il est plus facile de partir devant", admet l'Italien. "Quand vous partez de l'arrière, vous souffrez tellement de l'avant, parce qu'il y a l'aérodynamique et tant d'autres facteurs, qu'il n'est pas facile de revenir. Aujourd'hui, je suis resté accroché à Jorge pour essayer de le dépasser. Cela s'est bien passé, et j'espère que nous pourrons continuer comme ça. Nous l'avons doublé samedi, voyons si nous pouvons répéter cela dimanche et ensuite il y aura dix autres courses !"

Avant de prendre congé, Bastianini a également révélé une petite douleur physique, qui ne l'a toutefois pas empêché de remporter la victoire : "Jorge était très fort dans les changements de direction, surtout dans les quatre ou cinq premiers tours. Je n'étais pas à 100% ; ce matin mon bras me faisait un peu mal, je n'ai donc pas pu être parfait et j'ai parfois perdu un petit quelque chose. Le kiné va devoir faire du bon travail pour demain, car il y aura deux fois plus de tours et ce sera donc plus difficile."

Avec la victoire de samedi et l'abandon simultané de Bagnaia, Bastianini a réduit à 55 points l'écart qui le sépare de son coéquipier au championnat et reprend la troisième place à Márquez. Pour lui, le rêve d'une lutte pour le titre mondial est donc toujours là et il est trop tôt pour y renoncer. "Tout est ouvert, je n'abandonne pas. Je suis là pour essayer à chaque course", assure-t-il.