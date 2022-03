Bastianini : "La même sensation qu'en gagnant le titre Moto2"

Charger le lecteur audio

C'est tout naturellement qu'un Enea Bastianini en larmes a dédié sa première victoire MotoGP à Fausto Gresini, emblématique fondateur de l'équipe qu'il a aujourd'hui menée au sommet. Décédé il y a à peine plus d'un an, l'ancien pilote est dans tous les esprits alors que sa formation retrouve le statut d'équipe indépendante et que ses retrouvailles avec Bastianini, qui a déjà couru pour lui par le passé, coïncident avec son retour sur la plus haute marche du podium, 16 ans après la victoire de Toni Elías au Portugal.

Au guidon d'une Ducati de l'an dernier, Bastianini savait qu'il avait une chance à saisir en ce début de saison, alors que les pilotes disposant de la GP22 semblent encore devoir trouver leurs marques. Après s'être mis en évidence pendant les essais de pré-saison, le pilote italien a décroché samedi sa première qualification en première ligne et, dimanche soir, c'est une stratégie parfaitement appliquée qui lui a permis de se défaire de Joan Mir, puis de Marc Márquez et de Brad Binder, et enfin de fondre sur Pol Espargaró pour aller chercher cette première victoire.

Quel est ton sentiment après une première victoire ?

C'est une journée vraiment émouvante pour nous, pour toute l'équipe. On a tous pleuré à la fin de la course. On a fait du très bon boulot dès les tests et ce week-end les réglages de la moto étaient incroyables. On a très bien travaillé sur l'électronique pour arriver à la course en étant préparés. Ce matin au warm-up, quand j'ai vu que j'avais un très bon rythme, j'ai compris que je pourrais bien gérer la course et ma décision a été de prendre le pneu medium à l'arrière. C'était le meilleur choix pour moi. Comme le veut mon style, j'ai poussé dans les sept ou huit derniers tours et j'ai gagné cette course.

C'est un début de championnat parfait ! Tu t'attendais à te battre pour la victoire ?

Je suis très excité aujourd'hui ! On avait vu pendant les tests qu'on avait un très bon potentiel, mais je pense qu'on a fait un autre pas en avant quand on est arrivés ici, à la fois sur le set-up et l'électronique. Hier pour la première fois j'ai fait un très bon temps en qualifs, et je suis parti de la première ligne. Le bon choix a été de prendre le medium à l'arrière. Je l'ai essayé ce matin au warm-up et j'ai vu qu'il avait un très bon potentiel, alors qu'avec le soft la moto pompait beaucoup dans virages lents. Le medium était plus stable. Ça n'a pas été facile, surtout dans la première partie de la course, car Pol poussait fort devant, mais dans les dix derniers tours ça a été le meilleur choix. J'ai poussé fort, j'ai pu combler mon retard et j'ai gagné.

Pol Espargaró était en effet très fort durant la première partie de la course, il a eu jusqu'à un seconde d'avance à un moment : étais-tu confiant de pouvoir combler ce retard ?

J'étais confiant mais on ne sait jamais ! Pol a été incroyable aujourd'hui, comme Brad qui a fait une très bonne course. Honda, KTM mais aussi Suzuki ont très bien progressé par rapport à l'année dernière et maintenant tous les pilotes sont très proches. Les détails sont la clé en MotoGP aujourd'hui.

Quand j'ai vu Pol devant, je ne savais pas si j'allais pouvoir le rattraper parce qu'il était très rapide. J'avais le medium à l'arrière, et je pensais pouvoir être un peu plus rapide dans la dernière partie de la course et ça a été le cas. Je suis arrivé près de Pol, je l'ai passé à cinq ou six tours de la fin, ensuite il a élargi et j'ai dû couper un peu l'accélération.

Quelles ont été tes émotions dans le dernier tour ?

Ça a été l'un des tours les plus longs de ma vie. Je me souviens avoir eu la même sensation à Portimão quand j'ai gagné le titre en Moto2. Ça n'a pas été facile car Brad était très proche de moi et je n'ai pas beaucoup poussé car il était important de ne pas prendre de risques. Mais ça a été fantastique de comprendre ce qui allait se passer après le drapeau à damier.

Qu'as-tu ressenti en montant sur le podium avec Nadia Padovani, la femme de Fausto Gresini et désormais directrice de l'équipe, pour cette course qui marquait le début d'une nouvelle ère pour Gresini Racing ?

La première sensation, c'est que c'était inattendu. C'était super pour moi aujourd'hui de monter sur le podium et gagner était très inattendu. Mais dans l'œil de Nadia, j'ai vu la motivation de Fausto pour faire gagner cette équipe. Et quand j'ai vu tous les visages de mon team [sous le podium], ça a été génial.

Avais-tu une stratégie pour cette course après ce départ de la première ligne ?

Aujourd'hui je n’avais pas de plan car je n'étais jamais parti de la première ligne en MotoGP. J'étais cinquième ou sixième dans la première partie de la course et j'ai dû économiser mes pneus pour la fin. C'est quelque chose que j'ai appris, parce que ces deux ou trois dernières années le meilleur choix a été toujours été d'économiser les pneus pour la dernière partie de la course. Tous les pilotes essayent de le faire, mais aujourd'hui je crois que j'ai été le meilleur à le faire. On verra si on peut continuer comme ça.

Enea Bastianini et Nadia Padovani