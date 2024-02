Battre Ducati, l'ambition à laquelle veut croire KTM

Pilier du programme KTM, Brad Binder s'est classé quatrième du championnat l'an dernier, convaincant par sa capacité à se maintenir au premier plan tout au long de la saison, mais néanmoins un cran au-dessous des pilotes Ducati, à tel point qu'il n'a pas remporté de Grand Prix. Le Sud-Africain s'est imposé deux fois en course sprint et il est monté cinq fois sur le podium des courses principales, alors revenir sur la plus haute marche est incontestablement son premier objectif pour la nouvelle campagne.

"2024 va être une grande saison pour moi, c'est certain", pressent Binder. "Ma trajectoire va crescendo : 11e, sixième, sixième puis quatrième, alors je n'ai aucun doute quant on fait que l'on va faire mieux que quatrième. La saison dernière a été géniale par moments et extrêmement difficile à d'autres moments. J'avais le sentiment d'avoir plus de potentiel et qu'on aurait pu obtenir plus. C'est toujours bien d'entrer dans l'intersaison en ayant faim et en voulant réaliser beaucoup plus, et c'est ce que j'ai ressenti l'année dernière."

La motivation personnelle de Brad Binder fait écho à celle des dirigeants de KTM, qui n'ont pas l'intention non plus de se contenter de la médaille en chocolat cette année. Mais faire mieux qu'en 2023 signifie rivaliser avec Ducati, qui peut compter à la fois sur la meilleure moto de la grille et sur un redoutable groupe de huit pilotes, parmi lesquels on trouve quelques-uns des profils les plus en vue du championnat.

Dans l'équipe officielle, Jack Miller aborde sa deuxième saison avec KTM, après une première année irrégulière qui lui a réservé un podium au GP d'Espagne et qu'il a terminée à la 11e place du championnat. À eux deux, avec également la contribution d'Augusto Fernández sous les couleurs de Tech3, Binder et Miller ont mené KTM au deuxième rang du championnat constructeurs, le meilleur classement de la marque depuis qu'elle a rejoint le MotoGP en 2017. En toute logique, le management veut maintenant poursuivre sur cette lancée.

"2023 a représenté un gros pas en avant par rapport à 2022. Nous nous sommes rapprochés, même si la quatrième place de Brad n'a pas vraiment montré les progrès. Je pense que nous aurions mérité une meilleure position globale", souligne Hubert Trunkenpolz, membre du board KTM. "Terminer deuxièmes du championnat constructeurs est assurément quelque chose dont nous pouvons être fiers, mais ce qui est important c'est que par rapport à 2022, nous ayons pu réduire l'écart de manière significative par rapport à Ducati au cours de l'année."

"Nous sommes aussi impliqués que nous l'étions au premier jour. Nous n'abandonnerons pas tant que nous n'aurons pas décroché ce titre, car c'est quelque chose que nous voulons obtenir, que nous voulons réaliser et que nous finirons par réaliser. Nous ne baissons pas les bras et nous ne baisserons jamais les bras. Bien sûr, la concurrence est relevée, mais nous sommes ici pour terminer premiers."

Les premiers essais de l'année ont rappelé, en effet, le niveau concurrentiel du MotoGP, et Ducati y a encore fait office de référence. "L'équipe est faite de personnes formidable, elle est plus forte qu'elle ne l'a jamais été, et les pilotes se développent dans le même temps. Mais nous étions à Sepang il y a trois mois, puis nous y revenons et il faut faire un temps de 1'56 pour survivre !" fait remarquer Pit Beirer, directeur de KTM Motorsports. "Brad a été sept dixièmes plus vite qu'en qualifications mais il était septième au classement ce jour-là : on s'améliore de sept dixièmes et ça n'est pas suffisant, il en faut plus, alors c'est une catégorie dans laquelle il faut constamment se battre pour progresser."

"Pour battre Ducati, il faut essayer"

Le responsable allemand estime néanmoins que KTM est "très bien préparé" pour la saison à venir, mettant l'accent sur le fait de peaufiner un package qui a déjà montré sa valeur. "C'est ce qui rend dingue tous les constructeurs : comment rejoindre Ducati ? Ils font un travail incroyable, c'est clair, ils le montrent en piste. Il n'y a pas de stratégie face à Ducati, nous essayons d'améliorer notre projet autant que possible, jusque dans le moindre détail. C'est ce que nous faisons depuis le premier jour", explique Pit Beirer.

"Ce sont vraiment des détails, sur tout. Nous essayons de ne rien laisser au hasard − l'électronique, le châssis, les suspensions, le moteur. Comment nous travaillons au circuit, comment nous analysons les données − ce sujet devient de plus en plus important chaque année −, à quelle vitesse on peut progresser dans le week-end, d'une séance à l'autre, mais aussi comment nous pouvons aider les pilotes à mieux s'entraîner."

Pit Beirer, directeur de KTM Motorsports, et Francesco Guidotti, team manager de l'équipe officielle KTM.

"Nous travaillons donc sur chaque détail possible, et mieux nous le faisons, mieux nous pouvons réussir à nous battre face à Ducati", ajoute Pit Beirer, très clair quant à l'objectif final mais conscient également qu'il pourrait encore y avoir des étapes à franchir. "C'est l'objectif, oui", a-t-il ainsi répondu, à la question de savoir si se battre pour le titre jusqu'à Valence était l'objectif pour 2024. "Nous avons avancé. Le prochain objectif réaliste est de faire monter un pilote sur le podium [du championnat], c'est clairement notre objectif absolu, mais nous n'avons pas fourni tous ces efforts pour dire à présent qu'un podium, c'est bien et que nous serions contents de cela. Nous voulons nous battre pour le championnat."

Battre Ducati parait peut-être très ambitieux, mais à la tête de l'équipe officielle, Francesco Guidotti refuse de s'avouer vaincu : "Avant toute chose, il faut essayer. Il faut absolument essayer et il faut aussi être optimiste, sans quoi on part battu d'avance ! Je pense que nous travaillons bien. Il est clair qu'il ne va pas être facile de battre une telle armada, mais il faut aussi se dire que KTM n'est plus débutant."

"KTM est passé d'un travail de dégrossissement à son arrivée à de très grands résultats en 2020-2021. Ensuite, cela a un peu stagné, avec un des facteurs qui a été, je pense, le fait de perdre les concessions", analyse Francesco Guidotti. "Puis KTM est reparti à un autre niveau de développement plus spécifique. Ça n'est pas pour trouver des excuses, mais il est clair qu'on ne peut pas égaler en sept ans une expérience de plus de 20 ans dans cette catégorie. Je pense que les difficultés que traversent Honda et Yamaha montrent de façon évidente la difficulté de cette catégorie. Nous sommes donc en train de grandir. Nous avons beaucoup grandi en 2023, et en 2024 nous prévoyons de grandir encore. Et pour battre Ducati, il faut essayer."