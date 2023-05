Bautista va tester la Ducati mais ne veut pas d'une wild-card MotoGP

À 38 ans, Álvaro Bautista ne songe pas encore à la retraite. Le Champion en titre du WorldSBK mène encore confortablement le championnat avant le quatrième rendez-vous de la saison ce week-end à Barcelone, et il a annoncé ce jeudi sa prolongation avec l'équipe Ducati officielle pour la saison 2024. Ses liens avec le constructeur semblent plus forts que jamais mais ils n'ouvriront pas la perspective d'un retour en MotoGP pour une course.

À sa demande, Bautista va bientôt faire un test sur la Desmosedici engagée en catégorie reine, pour la curiosité de voir comment elle s'est muée en meilleure moto de la grille depuis ses deux dernières saisons en MotoGP en 2017 et 2018, mais il n'a pas volonté de se présenter au départ d'un Grand Prix et n'a envisagé à aucun moment de remplacer Enea Bastianini durant sa blessure, ni de participer à une course en wild-card.

"Remplacer Enea dans l'équipe d'usine n'a jamais été une option", a déclaré Bautista à Motorsport.com. "Mais après le titre l'an dernier, j'ai demandé à Ducati si je pouvais tester la MotoGP, comme une récompense. La Ducati semble être une moto vraiment fun en MotoGP, je veux retrouver cette sensation après cinq années sans piloter une MotoGP. Mais c'est tout, je ne pense pas à des courses comme remplaçant ou en wild-card. C'est juste pour le fun et faire quelques tours."

L'essai demandé par Bautista devrait se tenir dans les prochaines semaines, à une date qui doit encore être fixée : "Le test se fera à Misano ou au Mugello, ce sont les deux circuits où Ducati fait des essais. Il aura lieu avant la pause estivale, mais ils doivent encore me donner la date exacte. Ce sera avec l'équipe d'essais."

Álvaro Bautista va découvrir une moto dont l'aérodynamique s'est nettement affinée ces dernières année, mais il pense que la principale difficulté sera de se réadapter à des pneus très différents de ceux qu'il utilise avec la Panigale en WorldSBK.

"Quand je roulais en 2018, il y avait les ailettes à l'avant, maintenant il y a des ailerons partout, même à l'arrière. C'est sûr que c'est la plus grosse différence [par rapport à cette époque]. Mais je pense que les pneus sont la plus grosse différence dans le package global, [...] par rapport au Superbike. Quand j'ai roulé avec les pneus Pirelli pour la première fois, j'ai senti beaucoup de mouvements. En même temps, j'avais de meilleures sensations pour les pneus et la limite."

"Maintenant, je comprends très bien les pneus Pirelli. Avec les pneus de MotoGP, parfois on perd de l'adhérence sans vraiment comprendre pourquoi, on ne comprend pas vraiment la limite. Je pense que c'est la plus grosse différence entre ces deux motos."

Propos recueillis par Sebastian Fraenzschky

