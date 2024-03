Bezzecchi : "L'année dernière appartient au passé"

Marco Bezzecchi se sent plus observé alors qu'il entame sa troisième saison en MotoGP. Rookie de l'année en 2022, puis troisième du classement général en 2023, le pilote italien n'a pas mis longtemps à affirmer son potentiel dans la catégorie reine, cependant il sait pertinemment que les succès d'hier n'auront plus de valeur s'il ne parvient pas à se maintenir au plus haut niveau. Le nouveau championnat entraîne donc une remise à zéro des compteurs et c'est avec sa discrétion habituelle que Bezzecchi s'apprête à se lancer.

"L'année dernière appartient au passé. En sport, chaque année est à part, alors je dois me concentrer sur cette année", décrit Bezzecchi, qui reste sous les couleurs du team VR46 et passe d'une Ducati GP22 au modèle 2023, toujours un cran en-dessous du matériel dont disposeront notamment Pecco Bagnaia et Jorge Martín.

Il a dédié ses essais d'intersaison à son adaptation à cette moto, souvent victorieuse l'an dernier, mais qui a aussi pu poser des soucis au Champion du monde. "À Sepang, j'ai eu un peu de mal", explique Bezzecchi, "mais au test de Doha je me suis senti beaucoup mieux et j'ai commencé à mieux comprendre comment piloter la nouvelle moto. Je dois encore un peu modifier mon style de pilotage mais j'y travaille et je vais essayer d'être compétitif et rapide."

"Quand j'ai essayé la nouvelle moto, j'ai senti qu'elle était assez similaire à mon ancienne moto, par contre quand j'ai commencé à pousser j'ai eu plus de mal, en particulier en entrée de virage. Elle s'arrête de façon un peu différente et il a fallu que j'adapte mon style de pilotage. J'y travaille encore parce que c'est une partie très sensible du pilotage et quand on manque de confiance, c'est difficile de se fier à la moto."

"En Malaisie, j'ai essayé de modifier la moto sans trop changer mon style, cependant ça n'était pas la bonne façon de faire. Alors entre Sepang et Doha, j'ai beaucoup étudié ce que je pourrais faire différemment, à la maison, et quand on a commencé le test ici, j'ai essayé de plus adapter mon pilotage à la moto. C'était bien mieux, je pense que je vais donc continuer comme ça."

Soulagé au moment de clore les essais de pré-saison grâce à cette progression notable qu'il a obtenue, Marco Bezzecchi sait néanmoins qu'il n'est pas encore totalement prêt. Lorsqu'il a quitté la piste de Losail pour la courte pause séparant les tests et le premier Grand Prix sur place, il manquait encore d'efficacité sur le tour lancé, or celui-ci reste d'une importance capitale dans le week-end compte tenu du poids que peut avoir la position sur la grille de départ. Ce sera donc la principale mission sur son cahier des charges lorsqu'il reprendra le guidon demain, pour les premiers essais libres de la saison.

Il devra aussi d'une certaine manière se réaffirmer face à son nouveau coéquipier, Fabio Di Giannantonio, qui l'a devancé lors de chacune des cinq journées de tests du mois de février. "Je pense qu'il n'y a pas de numéro un dans l'équipe. Chacun fait son job. Fabio était très rapide à la fin de la saison dernière et l'a aussi été pendant les essais de pré-saison, et pour moi, apprendre auprès des pilotes rapides est évidemment une opportunité", souligne Bezzecchi. "Chez Ducati, et surtout au sein de mon équipe, on partage les données alors je peux voir ce qu'il fait de différent par rapport à moi pour essayer d'apprendre et d'être plus rapide la prochaine fois."