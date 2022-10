Bezzecchi espère assurer le titre des rookies dès Phillip Island

Charger le lecteur audio

La lutte pour le sacre mondial reste ouverte, avec Fabio Quartararo deux points devant Pecco Bagnaia et un total de sept pilotes qui ont encore leurs chances, mais plusieurs titres pourraient être attribués ce week-end à Phillip Island, alors que deux courses seront encore au programme à Sepang et Valence. Sacré chez les constructeurs depuis Aragón, Ducati peut s'offrir le titre des équipes en marquant 16 points de plus qu'Aprilia et d'autres honneurs pourraient revenir au clan italien, à travers ses trois équipes clientes.

Les couronnes des indépendants sont possibles pour Enea Bastianini, s'il marque 21 points de plus que le tenant du titre Johann Zarco, et pour l'équipe de ce dernier, Pramac, à condition que le Français et Jorge Martín inscrivent 16 points de plus que les représentants de Gresini. Mais le titre le plus probable est celui des rookies, qui a de fortes chances de revenir à Marco Bezzecchi.

Le pilote italien domine ce classement depuis le GP d'Argentine et a vite fait la différence grâce à son podium à Assen et en marquant des points à 11 reprises, soit autant que Fabio Di Giannantonio, Darryn Binder et Remy Gardner réunis ! Ces deux derniers et Raúl Fernández sont les plus distancés, si bien que Di Giannantonio est celui qui conserve les meilleures chances, mais il devrait pour cela enchaîner des performances auxquelles il n'a pas été habitué cette année.

Pour remporter le titre, Bezzecchi doit quitter l'Australie avec 51 points d'avance sur son premier poursuivant, alors qu'il en compte aujourd'hui 57 sur son compatriote. "Il ne faut pas que je perde plus de six points", confirme le pilote VR46. "Je vais essayer de prendre le plus de points possible !"

Le classement des rookies avant le GP d'Australie

Pos. Pilote Pts 1 Marco Bezzecchi 80 - - 7 /9 - 1 /15 7 /9 4 /12 11 /5 - 5 /11 20 /2 6 /10 7 /9 - 6 /10 6 /10 - - - - 2 Fabio Di Giannantonio 23 - - - - - - 3 /13 5 /11 - 8 /8 2 /14 - 5 /11 - - - - - - - 3 Darryn Binder 10 - 6 /10 - - - - - - 4 /12 - - - - - - - - - - - 4 Remy Gardner 9 1 /15 - - - 2 /14 - - - 5 /11 1 /15 - - - - - - - - - - 5 Raúl Fernández 9 - - - - - - - - 1 /15 4 /12 - - - 3 /13 - - 1 /15 - - -

Malgré son net avantage, Marco Bezzecchi assure que "rien n'est facile" et veut surtout se relancer après un Grand Prix de Thaïlande frustrant, où il a impressionné le samedi avec sa première pole mais a dégringolé dans le classement en course, pour finir hors des points.

"J'espère décrocher ce titre dès que possible. L'objectif est d'essayer de marquer quelques points parce qu'en Thaïlande, j'ai perdu une occasion de prendre de bons points. Le premier objectif est de retrouver les points et si je peux remporter le titre de rookie de l'année à cette course, ça sera fantastique. Sinon, j'essaierai en Malaisie. Et si ce n'est pas en Malaisie, j'essaierai à Valence !"

Et même si sa supériorité sur les autres débutants a été nette et qu'il s'est parfois invité parmi les leaders cette année, Marco Bezzecchi estime avoir encore beaucoup de progrès à faire pour véritablement maîtriser le MotoGP. Malgré ses deux qualifications en première ligne, sur ses terres au Mugello puis à Buriram, et son podium aux Pays-Bas, il n'a décroché qu'un autre top 5, en Italie, et le GP de Thaïlande a illustré ses difficultés sous la pluie. Leader en début d'épreuve, le natif de Rimini a dû rendre la première place pour un passage hors piste et a ensuite sombré dans la hiérarchie pour ne prendre que la 16e place.

"Pour moi, malheureusement les conditions mitigées restent [difficiles]", a reconnu Bezzecchi. "J'étais très bon en Moto2 mais en MotoGP, je ne le suis pas encore vraiment parce que j'ai encore besoin de temps pour bien régler la moto. En Thaïlande, j'ai encore souffert de ça. J'étais très, très rapide sur le sec mais dès qu'il pleut, quand il y a peu d'eau et que les conditions changent en course, j'ai beaucoup de mal parce que je ne sais pas quoi faire avec l'électronique. Je n'ai pas encore beaucoup d'expérience avec ça."

"S'il pleut demain [à Phillip Island], on aura un peu de temps pour travailler mais j'aimerais une journée sous la pluie et une sur le sec, au lieu que ce soit sec tous les jours et qu'il pleuve en course, ou l'inverse."