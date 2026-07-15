Bezzecchi blessé après un mois cauchemardesque : "Je ne vais pas nier que ça fait mal"

Marco Bezzecchi le sait mieux que quiconque : il vient de vivre un mois de calvaire. Percuté au départ du GP de Hongrie, puis parti à la faute dans le sprint de Brno et coupable d'avoir porté un coup à un commissaire, ce qui lui a valu d'être suspendu pour la course principale, il a ensuite connu deux grosses chutes à Assen et au Sachsenring.

Il était encore très endolori lorsqu'il a rejoint l'Allemagne, espérant y vivre un week-end plus paisible pour entrer dans la pause estivale un peu plus sereinement. Il n'en a rien été. Un highside samedi matin l'a envoyé tout droit vers le centre médical. Son week-end était terminé.

"Je suis arrivé au Sachsenring en ayant encore quelques bobos par rapport à Assen. Je n'étais pas à 100%, et je le savais", écrit-il sur son site internet cette semaine. "L'idée était simple : y aller pas à pas, évaluer séance après séance comment j'allais et ne pas forcer au-delà de ce que je pouvais."

"Vendredi, ça s'est mieux passé que ce à quoi je m'attendais. Septième des préqualifications, une place en Q2 : ça n'était absolument pas une évidence, vu d'où j'arrivais. Mon rythme de course avait l'air bon, il y avait quelque chose sur lequel bâtir. Je me suis dit : OK, on y est."

"Samedi, en Q2, deuxième run, virage 7 : j'ai perdu le contrôle à 140 km/h. Highside, vol plané, graviers. Je suis rentré au stand à l'arrière d'un scooter, et je savais déjà que je m'étais fait mal. Au centre médical, la radio a confirmé ce que je craignais : fracture complète et déplacée de la clavicule gauche. Il fallait opérer."

"Je suis rentré en Italie l'après-midi-même, et dimanche matin le Dr Giuseppe Porcellini et son équipe m'ont opéré. L'intervention a réussi, je suis déjà rentré à la maison. Merci à lui et à toute son équipe."

"Ça n'est pas la première fois qu'ils me soignent une fracture : il y a deux ans, ça avait été la même chose, avec l'autre clavicule (j'ai fait les deux, juste pour que ce soit symétrique). Ce sont vraiment de grands professionnels et les avoir à mes côtés dans ces moments-là, ça a beaucoup de valeur."

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À 100% sur la récupération pendant la pause

Dans son malheur, Marco Bezzecchi a pour lui le calendrier, car le championnat est à présent entré dans sa trêve estivale. La compétition ne reprendra que le 7 août, avec les premiers essais du GP de Grande-Bretagne. Et le mois d'août sera lui-même calme, puisque deux week-ends de pause seront observés avant le Grand Prix suivant, celui d'Aragón.

"Trois semaines de pause avant Silverstone. Ça n'est pas comme ça que j'aurais voulu y arriver, mais je dois faire avec. Maintenant, je mets la tête dans le guidon, je récupère, je fais de la kiné et tout ce qu'il faut pour revenir à moto de la meilleure façon possible", promet Marco Bezzecchi, qui assure ne pas être découragé.

"Ça a été un mois et demi difficile. La Hongrie, Brno, Assen, l'Allemagne : quatre week-ends à oublier, chacun pour des raisons diverses. Je ne vais pas nier que ça fait mal, mais il y a quelque chose que je sais avec certitude : c'est une période dure, mais nous on est plus durs encore. Rien ne me fait baisser les bras", conclut le pilote Aprilia.