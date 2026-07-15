Bezzecchi blessé après un mois cauchemardesque : "Je ne vais pas nier que ça fait mal"
Pendant que le MotoGP part en vacances, Marco Bezzecchi panse ses plaies. Il s'est blessé lors du dernier Grand Prix avant la pause, après un mois déjà très éprouvant.
Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Marco Bezzecchi le sait mieux que quiconque : il vient de vivre un mois de calvaire. Percuté au départ du GP de Hongrie, puis parti à la faute dans le sprint de Brno et coupable d'avoir porté un coup à un commissaire, ce qui lui a valu d'être suspendu pour la course principale, il a ensuite connu deux grosses chutes à Assen et au Sachsenring.
Il était encore très endolori lorsqu'il a rejoint l'Allemagne, espérant y vivre un week-end plus paisible pour entrer dans la pause estivale un peu plus sereinement. Il n'en a rien été. Un highside samedi matin l'a envoyé tout droit vers le centre médical. Son week-end était terminé.
"Je suis arrivé au Sachsenring en ayant encore quelques bobos par rapport à Assen. Je n'étais pas à 100%, et je le savais", écrit-il sur son site internet cette semaine. "L'idée était simple : y aller pas à pas, évaluer séance après séance comment j'allais et ne pas forcer au-delà de ce que je pouvais."
"Vendredi, ça s'est mieux passé que ce à quoi je m'attendais. Septième des préqualifications, une place en Q2 : ça n'était absolument pas une évidence, vu d'où j'arrivais. Mon rythme de course avait l'air bon, il y avait quelque chose sur lequel bâtir. Je me suis dit : OK, on y est."
"Samedi, en Q2, deuxième run, virage 7 : j'ai perdu le contrôle à 140 km/h. Highside, vol plané, graviers. Je suis rentré au stand à l'arrière d'un scooter, et je savais déjà que je m'étais fait mal. Au centre médical, la radio a confirmé ce que je craignais : fracture complète et déplacée de la clavicule gauche. Il fallait opérer."
"Je suis rentré en Italie l'après-midi-même, et dimanche matin le Dr Giuseppe Porcellini et son équipe m'ont opéré. L'intervention a réussi, je suis déjà rentré à la maison. Merci à lui et à toute son équipe."
"Ça n'est pas la première fois qu'ils me soignent une fracture : il y a deux ans, ça avait été la même chose, avec l'autre clavicule (j'ai fait les deux, juste pour que ce soit symétrique). Ce sont vraiment de grands professionnels et les avoir à mes côtés dans ces moments-là, ça a beaucoup de valeur."
À 100% sur la récupération pendant la pause
Dans son malheur, Marco Bezzecchi a pour lui le calendrier, car le championnat est à présent entré dans sa trêve estivale. La compétition ne reprendra que le 7 août, avec les premiers essais du GP de Grande-Bretagne. Et le mois d'août sera lui-même calme, puisque deux week-ends de pause seront observés avant le Grand Prix suivant, celui d'Aragón.
"Trois semaines de pause avant Silverstone. Ça n'est pas comme ça que j'aurais voulu y arriver, mais je dois faire avec. Maintenant, je mets la tête dans le guidon, je récupère, je fais de la kiné et tout ce qu'il faut pour revenir à moto de la meilleure façon possible", promet Marco Bezzecchi, qui assure ne pas être découragé.
"Ça a été un mois et demi difficile. La Hongrie, Brno, Assen, l'Allemagne : quatre week-ends à oublier, chacun pour des raisons diverses. Je ne vais pas nier que ça fait mal, mais il y a quelque chose que je sais avec certitude : c'est une période dure, mais nous on est plus durs encore. Rien ne me fait baisser les bras", conclut le pilote Aprilia.
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