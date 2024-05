Bezzecchi à terre : "J'en ai peut-être fait un peu trop"

Le départ de Marc Márquez a beaucoup fait parler samedi lors du sprint au Mans, mais Marco Bezzecchi a aussi pris un bon envol. Qualifié en cinquième position, le vainqueur de l'édition 2023 du GP de France s'est propulsé en deuxième place et l'a conservée pendant plus des deux tiers de l'épreuve, avant une chute qui lui a fait tout perdre.

"C'était un bon sprint jusqu'à ce que je fasse une erreur", a résumé Bezzecchi. "J'ai juste essayé de continuer à attaquer et j'en ai peut-être fait un peu trop au virage 9. Je n'ai pas freiné plus tard mais j'ai fait pencher la moto un peu plus tôt qu'au tour précédent, et en faisant ça, l'avant m'a juste échappé et malheureusement je suis tombé. Mais c'était très bien jusque-là."

Le pilote VR46 reconnaît qu'il n'avait pas les moyens de tenir le rythme imposé par Jorge Martín, et avait renoncé à l'idée de combler l'écart au moment de sa chute : "Dès le départ, il était bien meilleur moi, surtout aux virages 6, 7 et 8, et il a creusé un petit écart. Pour moi, à la fin du freinage et en milieu de courbe, j'ai encore beaucoup de mal à faire tourner la moto donc il a tout le temps gagné du temps sur moi."

"Au deuxième et au troisième tour, j'étais vraiment rapide et je suis vraiment revenu. J'étais trop à la limite pour vraiment me rapprocher de lui donc j'ai dû ralentir un peu parce que je commençais à faire des erreurs. Ensuite, j'ai juste essayé de le regarder pour m'échapper avec lui, jusqu'à mon erreur."

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo de: Marc Fleury

Bezzecchi a eu du mal à s'adapter à la Ducati version 2023 dans les phases de freinage et a reconnu que le problème était "encore un peu là" ce week-end, mais il n'y voit pas la source de sa chute : "J'essaie de compenser avec le pilotage mais parfois, c'est difficile et quand on attaque beaucoup et qu'il faut contourner les problèmes, ce n'est pas vraiment facile. La base n'est pas mauvaise ce week-end. Matteo [Flamigni, son chef mécanicien] et toute l'équipe ont fait un travail merveilleux sur la moto. La moto fonctionne bien, j'ai juste fait une petite erreur qui m'a fait tomber."

"Ce n'est pas gros, on se bat pour des millièmes donc ça paraît gros mais ça ne l'est pas", a-t-il précisé. "Quand on recherche des détails, c'est vraiment, vraiment difficile. C'est pour ça que j'essaie de ne pas trop toucher à la moto et de mieux piloter à chaque fois, d'apprendre comment compenser ce problème. Il manque quelque chose mais je suis sûr qu'on va le trouver."