Bezzecchi : un an de contrat qui laisse des portes ouvertes pour 2025

Au lendemain de l'officialisation de son nouveau contrat avec l'équipe VR46, Marco Bezzecchi a dévoilé avoir refusé de s'engager pour plus d'une année supplémentaire. Désormais dans le radar des plus grandes équipes grâce à des débuts très réussis et une rapide adaptation à la catégorie reine depuis l'an dernier, le jeune pilote italien veut garder toutes les portes ouvertes en vue du marché des transferts très animé attendu pour la saison 2025, lorsque la grande majorité de la grille, et des pilotes d'usine en particulier, arrivera en fin de contrat.

"Quand j'ai discuté avec Vale et Uccio pour le contrat, on avait évidemment la possibilité d'établir un contrat de deux ans, mais j'ai décidé de faire seulement un an, parce que l'année prochaine beaucoup de guidons d'usine seront disponibles. L'objectif de tous les pilotes MotoGP est évidemment d'intégrer une équipe officielle. C'est le mien et celui de l'Academy pour moi, donc au final c'est [un contrat] d'un an", a expliqué Bezzecchi ce jeudi à son arrivée à Barcelone pour le 11e Grand Prix de la saison.

Le pilote italien, actuellement troisième du championnat alors qu'il dispute sa deuxième saison dans la catégorie reine, avait aussi la possibilité de passer à une Ducati plus évoluée pour la saison prochaine, de même spécification que celle de l'équipe d'usine, mais il aurait pour cela dû changer d'équipe et rejoindre Pramac Racing. Ça aussi, il l'a refusé.

"C'est sûr que ça n'a pas été une décision facile parce que quand on a la possibilité d'avoir une moto d'usine, c'est toujours très intéressant. Mais sincèrement, de mon point de vue, l'aspect humain de l'équipe a été très important pour moi", a-t-il rappelé.

Membre de la VR46 Riders Academy, Bezzecchi a intégré l'équipe VR46 en 2020 après une saison particulièrement compliquée chez Tech3. Revenu au plus haut niveau, il a couru deux ans en Moto2 avec cette formation avant d'accéder à la catégorie reine et d'y connaître immédiatement le succès.

"J'ai une relation depuis de nombreuses années avec ces gars, ce qui est une chose très, très importante pour moi. Je n'étais pas certain de pouvoir construire une relation aussi forte dans une autre équipe sans avoir beaucoup de temps, parce qu'aujourd'hui en MotoGP, il faut être performant très rapidement. Pour moi, c'était un peu plus facile de décider de rester dans cette équipe."

Il a aussi pu compter sur le soutien appuyé du propriétaire de l'équipe, Valentino Rossi, qui est venu en personne à Spielberg pour le GP d'Autriche et a affiché son souhait de le conserver sous les couleurs de VR46. "Voir que Vale voulait autant que je reste, pour moi c'était très important parce qu'au final, Vale, c'est Vale ! Il croit en moi depuis de nombreuses années. Sans lui, je n'aurais probablement pu arriver en Championnat du monde donc j'ai décidé de rester."

Ducati, qui aurait souhaité lui confier un guidon officiel, a déjà assuré que Bezzecchi disposerait de toute l'attention nécessaire la saison prochaine, à défaut de recevoir la GP24. "C'était dur, sincèrement", a-t-il admis au sujet de son choix, "mais Ducati nous soutient de la meilleure façon possible. OK, on n'a pas la moto la plus récente mais leur soutien est fantastique. Ils essaient toujours de nous aider, de nous conseiller, ils travaillent avec nous jusqu'à la dernière minute avant la course pour qu'on soit aussi performants que possible. Je ne vais manquer d'aucun soutien."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud