Bezzecchi a désormais l'objectif du podium "en tête"

Après avoir créé la surprise lors des qualifications en décrochant la première ligne aux côtés de son coéquipier Luca Marini et de Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi a montré en course que sa performance n'avait pas été qu'un coup de chance. Le rookie s'est en effet emparé de la première place dans le deuxième tour de course et s'y est maintenu six tours de plus, une "sacrée émotion" alors que son meilleur résultat était jusque-là une neuvième position.

"Je ne m'attendais pas à mener huit tours. Quand je me suis retrouvé là je me suis dit que j'allais essayer et j'ai été en mesure d'être plutôt rapide", a-t-il déclaré, ravi. "Ce week-end a probablement été l'un des meilleurs de ma vie. Le feeling avec la moto a été incroyable dès les EL1. Ensuite on a commencé à essayer de trouver quelque chose en plus dans certaines parties de la piste mais je me sentais toujours bien."

En lice pour le podium durant les trois-quarts de la course, l'Italien y a cru jusqu'au bout mais n'a pu compter sur aucune erreur d'Aleix Espargaró, devant lui, et a même dû céder face à Johann Zarco dans le dernier tour. Peu importe, il estime que ce GP a été riche en apprentissage.

"J'ai particulièrement appris d'Aleix car j'ai été en mesure de rester plutôt proche de lui et sur la fin j'essayais à nouveau de le rattraper. J'ai vu des choses intéressantes par rapport à son style de pilotage. C'était super et il était très rapide quand il m'a doublé. Il a tout de suite créé un écart important mais j'ai continué de pousser. Il était stable mais je voulais essayer d'être sur le podium. J'ai un peu perdu l'avant dans l'Arrabiata 1 et j'ai perdu du terrain, j'ai foiré une vitesse. C'était difficile de vraiment le rattraper. Zarco était aussi très proche et il m'a passé à la fin mais j'ai beaucoup appris à chaque virage de cette course. C'était une journée fantastique pour moi."

Marco Bezzecchi en tête du GP d'Italie

Avec sa cinquième place finale, il a décroché son meilleur résultat en MotoGP, et a pris un net avantage au championnat rookies sur ses adversaires. Désormais, réitérer cette performance ne relève plus du rêve mais d'une réalité accessible à ses yeux, et il espère garder cette bonne dynamique au GP de Catalogne le week-end prochain.

"J'aimerais réussir à faire un podium avant la fin de l'année. Je l'ai déjà dit et je le répète. Si on continue à travailler comme ça, c'est une chose qui est possible et ça me plairait. C'est sûr qu'il faut voir sur chaque piste. Je ne sais pas à quoi m'attendre à Barcelone car c'est un tracé un peu similaire à ici, mais le grip est différent et les conditions seront différentes donc on verra. Mais c'est un objectif que j'ai clairement en tête", a-t-il reconnu.