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Bezzecchi distancé mais satisfait : "On a sauvé la journée avec les qualifications "

Marco Bezzecchi se satisfait de sa troisième place pendant le sprint au GP d'Autriche, alors qu'il n'est pas au niveau de Jorge Martín depuis le début du week-end.

Vincent Lalanne-Sicaud
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Pendant que Pedro Acosta et Jorge Martín font forte impression depuis le début du week-end au Red Bull Ring, Marco Bezzecchi est plutôt à classer dans la même catégorie que Marc Márquez, puisqu'il cherche à limiter la casse. Mais si le pilote Ducati a pu s'inviter en première ligne, entre ses deux compatriotes, sans réelle difficulté, Bezzecchi a dû s'employer encore plus.

L'Italien n'a pris que la neuvième place des Essais vendredi et en Q2, il a dû se montrer très agressif pour prendre la quatrième place sur la grille de départ. Lors du sprint, il a profité du premier tour difficile de son coéquipier pour remonter au troisième rang, en restant au contact de Márquez mais sans pouvoir l'attaquer. Martín a finalement fondu sur lui et l'a doublé, mais il a récupéré la troisième place avec la chute d'Acosta.

"C'était une course acceptable, une journée acceptable", a résumé Bezzecchi devant les médias de la presse internationale, parmi lesquels Motorsport.com. "On a un peu sauvé la journée avec les qualifications parce que mes sensations n'étaient pas idéales en EL2. En qualifications, j'ai pris quelques risques et j'ai fait un bon chrono."

"Après, dans le sprint, sur le papier j'avais le rythme pour faire quatrième ou cinquième. J'étais quatrième et j'ai été un peu chanceux avec l'erreur de Pedro à la fin. Je suis content parce que je me battais pour rester au contact de Marc."

Marco Bezzecchi est resté proche de Marc Márquez pendant le sprint à Spielberg.

Marco Bezzecchi est resté proche de Marc Márquez pendant le sprint à Spielberg.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Je suis très content de ce résultat", a-t-il ajouté auprès du site officiel du MotoGP. "C'est un peu mieux que ce que j'attendais. […] J'étais là, j'attaquais avec les leaders."

"Je suis très satisfait. On a fait de gros progrès depuis [vendredi] mais aussi depuis la matinée. Mes sensations n'étaient pas idéales donc on a fait de gros progrès en qualifications et après, je me suis battu mais j'étais là. C'est un résultat important pour moi. Je suis content. On doit progresser pour [la course] mais je suis satisfait pour le moment."

Une chicane difficile à appréhender

La chicane apparue en 2022 sur le circuit a été le théâtre des moments les plus importants du sprint, entre le block-pass de Márquez sur Martín, la réplique de ce dernier quelques tours plus tard, et la chute d'Acosta. Elle joue aussi un rôle important dans les performances de Bezzecchi, puisque c'est surtout là qu'il perd du temps.

"Je suis plutôt bon au virage 1, et à partir du virage 5 je suis assez rapide. Mais dans la chicane, je perds beaucoup de temps sur le top 3. J'ai essayé de modifier ma façon de l'aborder dans le sprint, mais je n'ai pas encore trouvé la bonne trajectoire, la bonne interprétation du virage, même sur les freins, surtout dans la première partie où il faut passer sur le vibreur. Il faut vraiment que je progresse. Mais j'ai fait de gros progrès dans les troisième et quatrième secteurs, […] donc je suis content."

Marco Bezzecchi a du mal à appréhender la chicane du Red Bull Ring.

Marco Bezzecchi a du mal à appréhender la chicane du Red Bull Ring.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ma façon d'aborder la chicane est une conséquence de la façon dont la moto ralentit au freinage précédent. C'est une chicane difficile, elle est étroite mais il faut entrer fort. On ne peut pas trop aller sur la gauche, sinon on ne sort jamais du virage, donc si je pouvais claquer des doigts, je freinerais immédiatement mieux et je ferais un meilleur changement de direction. On va y travailler."

Bezzecchi reconnaît néanmoins que Martín est meilleur que lui "un peu partout" depuis le début du week-end, et il va s'inspirer de ses données avant la course : "Il a très bien débuté le week-end, depuis [vendredi]. Il a immédiatement été rapide, surtout en entrée de courbe. Il est super rapide. J'essaie de trouver une solution mais j'ai encore du mal dans quelques zones. Dans l'ensemble, c'est ça."

Avec Matteo Nugnes

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