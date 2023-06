Bezzecchi veut "étudier" un Bagnaia "un peu plus fort" au Mugello

Marco Bezzecchi a une nouvelle fois été au rendez-vous en course sprint au Mugello. Celui qui a créé la surprise en remportant deux courses depuis le début de la saison n'a signé que le septième temps en qualifications mais il a vite gagné des positions en course sprint et a finalement vu l'arrivée au deuxième rang, dans la roue de Pecco Bagnaia.

"Au final, j'étais un peu déçu [samedi] matin après les qualifications", a reconnu Bezzecchi en conférence de presse. "J'attendais un peu plus de ma part mais je n'ai pas réussi à faire un meilleur chrono, la septième place était la meilleure possible. J'étais quand même confiant parce que le rythme était bon."

"Le départ était la clé. Heureusement, j'en ai connu un bon puis la bagarre a été bonne parce que quand la pluie est arrivée, je me sentais bien. J'ai pu gagner quelques positions et me rapprocher de Pecco. Malheureusement, pas suffisamment, mais c'était quand même très bon."

Les gouttes de pluie apparues au début du sprint ont en effet permis à Bezzecchi de passer de la sixième à la deuxième place en trois tours et de combler l'écart avec Bagnaia. Il était très à l'aise dans ces conditions : "C'était un peu plus facile pour moi que pour Pecco parce que je l'avais en référence. Je voyais mieux la situation et je comprenais mieux ce que je devais faire sur la moto."

Une fois dans le sillage de son compatriote, Bezzecchi n'a en revanche pas été en mesurer de porter une attaque. "Il était un peu plus rapide que moi au freinage, là où on peut doubler", a-t-il reconnu auprès du site officiel du MotoGP. "Je me rapprochais mais après je perdais un peu à chaque fois. Il était très bon à la sortie du dernier virage donc c'était dur de prendre l'aspiration pour le doubler. J'ai essayé de rester aussi proche que possible pour le pousser à l'erreur, lui mettre la pression, mais il a très bien géré."

Déjà septième sur la grille de départ au Mans et finalement vainqueur, Marco Bezzecchi semble avoir le potentiel pour faire aussi bien ce week-end, mais il devra d'abord analyser les forces de Pecco Bagnaia pour atteindre son niveau.

"J'espère que ce sera un peu différent [ce dimanche]. Et si je suis avec Pecco, c'est que je suis devant. Il était légèrement meilleur que moi partout. Au milieu du sprint, j'ai pu un peu revenir, peut-être en prenant un peu plus de risques que lui, mais il était un peu plus fort et dans les deux derniers tours, il a pu creuser un petit écart. Je vais beaucoup l'étudier."

Bezzecchi s'attend à une course à la physionomie différente du sprint, avec une gestion des gommes à prendre en compte : "Ce sera une course différente parce que les pneus se dégradent très vite. On utilisera des pneus différents. Je ne sais pas. On verra la météo et ensuite la course."

"Les KTM sont rapides, les Aprilia aussi. Honda est rapide avec Marc [Márquez], ils sont de plus en plus rapides", a-t-il ajouté. "On ne sait jamais ce qu'il peut se passer en course."