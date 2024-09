Bezzecchi heureux d'avoir "évité le désastre" derrière Bagnaia

Marco Bezzecchi confirme son retour au premier plan à Mandalika. Après un printemps et un été difficiles sur la Ducati GP23, il s'est qualifié pour la troisième fois consécutive sur les deux premières lignes ce samedi, en prenant la deuxième place sur la grille de départ, résultat qu'il n'avait pas connu depuis le GP d'Espagne.

Lors du sprint, il a vu Pecco Bagnaia et Pedro Acosta le doubler dès le départ, mais il a ensuite profité de la chute de Jorge Martín et a rapidement repris l'avantage sur Acosta. Il a alors comblé l'écart qui le séparait de Bagnaia... avant de le frôler en raison d'un freinage manqué, à la suite d'un petit souci sur sa Ducati.

Quatrième à distance des trois leaders après cette frayeur, le pilote VR46 a conservé sa position jusqu'à l'arrivée, avec la satisfaction d'avoir évité l'accrochage avec Bagnaia. "C'était très dangereux", a reconnu Bezzecchi. "Sincèrement, je ne m'y attendais pas du tout parce que j'ai eu une secousse dans le changement de direction avant la ligne droite. [...]"

"Dans le sprint, ma plaquette de frein s'est ouverte [à cause des mouvements de la moto] et c'est pour ça que j'ai freiné, relâché et freiné. Vu que je n'avais jamais eu ce problème pendant le week-end, je ne m'y attendais pas du tout donc j'ai freiné fort. Sinon, j'aurais freiné plus tôt et j'aurais été prudent. Heureusement, j'ai pu éviter le désastre. C'est dommage mais une quatrième place, c'est positif. On aura une nouvelle possibilité demain."

Marc Márquez et surtout Enea Bastianini étaient redoutables en fin de course et Marco Bezzecchi n'a pas la certitude qu'il aurait pu les contenir sans sa frayeur, mais il regrette de ne pas avoir eu l'opportunité de conserver sa place dans le groupe de tête.

"Je pense que j'aurais pu rester avec eux", a déclaré l'Italien. "Peut-être que j'aurais quand même fini quatrième, mais au moins dans la lutte, ou mieux. Avec le tendre [à l'arrière], habituellement je ne me sens pas mal parce que le freinage est bon. Mais au final, j'ai fini quatrième."

Le medium devrait être privilégié lors de la course principale, deux fois plus longue : "C'est sûr que ce sera difficile d'utiliser le tendre donc on verra. Je veux vérifier les données parce que s'il y a une possibilité, je suis toujours en faveur du tendre ! [rires] Mais c'est très difficile sur cette piste."