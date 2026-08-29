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MotoGP GP d'Aragón

Marco Bezzecchi fait tomber Marc Márquez dans son jardin !

Marco Bezzecchi s'est offert la pole position du Grand Prix d'Aragón devant un Marc Márquez impuissant !

Fabien Gaillard
Mis à jour:
RD13_Aragon_2026-04488

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

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Marc Márquez, Ducati Team

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Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

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Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
17

C'est Marco Bezzecchi qui partira en pole position du Grand Prix d'Aragón 2026 de MotoGP, le pilote Aprilia ayant réussi à battre Marc Márquez - et le record du circuit d'Alcañiz - dans l'un de ses jardins.

Q1 - Moreira se sauve malgré une chute

Avec 24°C dans l'air et 35°C au sol, et un ciel qui affiche grand bleu, les qualifications débutent dans des conditions météo idéales. La lutte pour les deux derniers tickets en Q2, à laquelle Pecco Bagnaia est de nouveau contraint de participer après un vendredi difficile, s'ouvre sur une première salve de tours qui place Diogo Moreira aux commandes provisoires en 1'45"841, devant le double champion du monde, lui-même sous la menace de Brad Binder.

 

Dans sa seconde tentative, le jeune Brésilien chute d'entrée, mais sans gravité, au virage 2. Dans l'impossibilité de repartir avec aussi peu de temps restant, Moreira - qui regagne au pas de course son garage en scrutant tous les écrans possibles - voit impuissant Bagnaia lui passer devant, l'Italien réalisant 1'45"820. Toutefois, le pilote LCR parvient à sauver son passage en Q2 puisque, en dépit d'améliorations et d'un classement très serré, personne d'autre ne parvient à faire mieux que lui.

Jack Miller échoue ainsi à 0"118 de la qualification, Binder à 0"157, Joan Mir à 0"185. Pour Fabio Quartararo, qui pouvait un temps espérer se hisser dans le top 2 au dernier moment, c'est finalement la septième place qui l'accueille à l'arrivée, pour une 17e position sur la grille donc.

Spain GP d'Aragón - Q1

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 7

1'45.820

   172.753  
2 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 5

+0.021

1'45.841

 0.021 172.719  
3 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 8

+0.139

1'45.959

 0.118 172.527  
4 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 8

+0.178

1'45.998

 0.039 172.463  
5 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 6

+0.206

1'46.026

 0.028 172.418  
6 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 7

+0.276

1'46.096

 0.070 172.304  
7 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 7

+0.311

1'46.131

 0.035 172.247  
8 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 7

+0.391

1'46.211

 0.080 172.117  
9 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 7

+0.502

1'46.322

 0.111 171.938  
10 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 7

+0.564

1'46.384

 0.062 171.837  
11 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 7

+0.729

1'46.549

 0.165 171.571  
12 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 6

+1.568

1'47.388

 0.839 170.231  
Voir les résultats complets

Q2 - Bezzecchi fait tomber la barre des 1'44 !

Dès son premier tour lancé, Marc Márquez semble frapper fort en réalisant un temps de 1'45"136, mais Marco Bezzecchi lui répond immédiatement en passant sous la barre des 1'45, avec un chrono de 1'44"984. Troisième provisoire, Álex Márquez pointe alors à 0"277 de l'Aprilia.

Dans le second run, Bezzecchi ne tarde pas à enfoncer le clou en améliorant en 1'44"962 pendant que Márquez, malgré une erreur dans le premier secteur, pointait à 0"089. Alors que les deux hommes ont coupé leur effort avant de se relancer une dernière fois, Pedro Acosta chute dans le virage 8 en perdant l'avant de sa KTM, sans gravité toutefois. 

Dans les ultimes instants de la séance, Marc Márquez tente le tout pour le tout pour aller chercher la pole position mais il se manque, évite la chute de peu et doit donc renoncer à battre son rival, qui le prive du meilleur temps dans l'un de ses jardins 

 

En dehors de cette lutte titanesque, Álex Márquez a confirmé sa position de troisième homme, à 0"299 de la pole, pendant que Raúl Fernández et Jorge Martín complètent le top 5 en étant tout juste à moins d'une demi-seconde.

En dépit de sa chute, Acosta est sur la seconde ligne, alors que l'on retrouve Fabio Di Giannantonio, Pecco Bagnaia et le revenant Johann Zarco sur la troisième ligne, le Français ayant réussi à atteindre un chrono de 1'45"783.

Lire aussi :

Spain  GP d'Aragón - Q2

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 8

1'44.962

   174.165  
2 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 7

+0.089

1'45.051

 0.089 174.018  
3 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 8

+0.299

1'45.261

 0.210 173.671  
4 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 8

+0.413

1'45.375

 0.114 173.483  
5 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 8

+0.474

1'45.436

 0.061 173.382  
6 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 5

+0.593

1'45.555

 0.119 173.187  
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 7

+0.653

1'45.615

 0.060 173.089  
8 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 5

+0.709

1'45.671

 0.056 172.997  
9 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 7

+0.821

1'45.783

 0.112 172.814  
10 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 7

+0.840

1'45.802

 0.019 172.783  
11 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 8

+0.930

1'45.892

 0.090 172.636  
12 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 7

+0.957

1'45.919

 0.027 172.592  
Voir les résultats complets

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