Marco Bezzecchi fait tomber Marc Márquez dans son jardin !

C'est Marco Bezzecchi qui partira en pole position du Grand Prix d'Aragón 2026 de MotoGP, le pilote Aprilia ayant réussi à battre Marc Márquez - et le record du circuit d'Alcañiz - dans l'un de ses jardins.

Q1 - Moreira se sauve malgré une chute

Avec 24°C dans l'air et 35°C au sol, et un ciel qui affiche grand bleu, les qualifications débutent dans des conditions météo idéales. La lutte pour les deux derniers tickets en Q2, à laquelle Pecco Bagnaia est de nouveau contraint de participer après un vendredi difficile, s'ouvre sur une première salve de tours qui place Diogo Moreira aux commandes provisoires en 1'45"841, devant le double champion du monde, lui-même sous la menace de Brad Binder.

Dans sa seconde tentative, le jeune Brésilien chute d'entrée, mais sans gravité, au virage 2. Dans l'impossibilité de repartir avec aussi peu de temps restant, Moreira - qui regagne au pas de course son garage en scrutant tous les écrans possibles - voit impuissant Bagnaia lui passer devant, l'Italien réalisant 1'45"820. Toutefois, le pilote LCR parvient à sauver son passage en Q2 puisque, en dépit d'améliorations et d'un classement très serré, personne d'autre ne parvient à faire mieux que lui.

Jack Miller échoue ainsi à 0"118 de la qualification, Binder à 0"157, Joan Mir à 0"185. Pour Fabio Quartararo, qui pouvait un temps espérer se hisser dans le top 2 au dernier moment, c'est finalement la septième place qui l'accueille à l'arrivée, pour une 17e position sur la grille donc.

Q2 - Bezzecchi fait tomber la barre des 1'44 !

Dès son premier tour lancé, Marc Márquez semble frapper fort en réalisant un temps de 1'45"136, mais Marco Bezzecchi lui répond immédiatement en passant sous la barre des 1'45, avec un chrono de 1'44"984. Troisième provisoire, Álex Márquez pointe alors à 0"277 de l'Aprilia.

Dans le second run, Bezzecchi ne tarde pas à enfoncer le clou en améliorant en 1'44"962 pendant que Márquez, malgré une erreur dans le premier secteur, pointait à 0"089. Alors que les deux hommes ont coupé leur effort avant de se relancer une dernière fois, Pedro Acosta chute dans le virage 8 en perdant l'avant de sa KTM, sans gravité toutefois.

Dans les ultimes instants de la séance, Marc Márquez tente le tout pour le tout pour aller chercher la pole position mais il se manque, évite la chute de peu et doit donc renoncer à battre son rival, qui le prive du meilleur temps dans l'un de ses jardins !

En dehors de cette lutte titanesque, Álex Márquez a confirmé sa position de troisième homme, à 0"299 de la pole, pendant que Raúl Fernández et Jorge Martín complètent le top 5 en étant tout juste à moins d'une demi-seconde.

En dépit de sa chute, Acosta est sur la seconde ligne, alors que l'on retrouve Fabio Di Giannantonio, Pecco Bagnaia et le revenant Johann Zarco sur la troisième ligne, le Français ayant réussi à atteindre un chrono de 1'45"783.