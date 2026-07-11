Bezzecchi gêné par la douleur sur l'Aprilia : "C'est dur physiquement"

Marco Bezzecchi savait que remonter sur l'Aprilia ne serait pas facile au Sachsenring. Deux semaines après sa très grosse chute au GP des Pays-Bas, l'Italien n'est certes pas blessé mais son corps reste très endolori et jeudi, il confiait que seuls ses bras étaient épargnés.

Comme il le redoutait en arrivant sur le circuit, l'Italien a ressenti de fortes douleurs au cours des premiers essais du GP d'Allemagne, principalement au niveau du dos, du thorax et des deux chevilles.

Malgré la douleur, Bezzecchi a longtemps occupé la première place au cours des Essais et a finalement pris la septième position, ce qui lui a assuré sans difficulté son accession à la Q2.

Comment te sens-tu ?

Comme je m'y attendais, c'était une journée difficile. J'ai un peu souffert. C'était une journée difficile physiquement.

Pourtant, les chronos sont assez bons…

Dans le time attack en particulier, j'ai un peu souffert. Pendant les séances, j'ai réussi à faire de bons chronos mais la constance n'est pas encore idéale. Dans les derniers time attacks, j'ai eu quelques soucis avec mon corps. Mais oui, dans l'ensemble, l'objectif de la journée, qui était d'atteindre la Q2, a été rempli, donc je suis très content de ça. Et les sensations sur la moto ne sont pas mauvaises. Il en manque peut-être plus de mon côté que sur la moto. J'espère pouvoir un peu progresser [samedi].

La première journée du GP d'Allemagne n'a pas été simple pour Marco Bezzecchi. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il faut beaucoup de courage pour remonter sur la moto après de telles chutes…

Oui, je suis d'accord. Malheureusement, parfois on chute très durement. Il y a beaucoup de courses dans ce calendrier donc il faut être de retour immédiatement sur la moto, et sauver autant de vitesse que possible. C'est difficile.

Est-ce dur de s'y remettre en ayant des douleurs ?

Ce n'est pas trop difficile mentalement. C'est plus dur physiquement. C'est comme ça actuellement pour moi. J'ai traversé des périodes où c'était plus dur mentalement. Pour moi, actuellement le principal problème est physique.

Est-ce que ce sera difficile de se concentrer et de gérer la douleur sur 30 tours ?

Je ne sais pas. Je n'espère pas. Ce sera évidemment très difficile mais on le savait en venant ici. Dans l'ensemble, ça colle à mes attentes. Donc ça sera comme je m'y attends [samedi].

Quel peut être l'objectif en qualifications, en sprint et en course ?

Les trois sont importants. Les qualifications sont le premier moment très important parce qu'on a une séance pour les deux courses, donc ce sera important. Et il faudra que je fasse le maximum possible. On sait qu'il faudra souffrir mais c'est comme ça. Je ne vais pas me concentrer sur le Grand Prix ou sur le sprint, je vais me concentrer sur chaque sortie en piste. On verra ce qu'on pourra ramener.