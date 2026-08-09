Les larmes de Bezzecchi au bout de l'effort : "La pause estivale a été un cauchemar"

Marco Bezzecchi est allé au bout de lui-même lors du sprint au GP de Grande-Bretagne. L'Italien reste très diminué physiquement, quatre semaines à peine après la lourde chute du Sachsenring, qui l'a vu se fracturer la clavicule gauche et se blesser au genou gauche.

À Silverstone, Bezzecchi a dû se contenter de la cinquième place sur la grille de départ, derrière les autres pilotes Aprilia et Fabio Di Giannantonio, mais il a pu faire mieux lors du sprint.

Bezzecchi a profité du mauvais envol de Raúl Fernández mais a été doublé par Marc Márquez dans le premier tour. Après la mi-course, il a profité des difficultés des pilotes Ducati à préserver leur pneu arrière et a doublé les frères Márquez puis Di Giannantonio pour prendre une troisième place nettement supérieure à ses attentes.

"Je suis super, super fatigué", a reconnu Bezzecchi face aux médias. "J'ai commencé à avoir beaucoup de mal : à quatre tours de l'arrivée, j'ai vraiment senti une baisse dans mes performances physiques. C'était dur."

"Je ne m'y attendais pas du tout parce que quand je me suis levé [samedi] matin, je me sentais beaucoup plus mal [que vendredi]. Après les qualifications, j'étais détruit. Elles m'ont vraiment détruit. J'ai vraiment dû faire un gros effort dans ce tour, c'était dur. J'étais assez inquiet avant le sprint. Après l'adrénaline des premiers tours, la douleur et la fatigue étaient difficiles. J'ai essayé de ne pas renoncer mais c'était dur."

Marco Bezzecchi a craqué à l'arrivée du sprint à Silverstone. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Évidemment, je suis très fatigué, j'ai quelques courbatures, mais c'est surtout la fatigue qui domine, car les anti-douleurs font encore leur effet", a précisé Bezzecchi auprès de Sky Sport, le diffuseur du MotoGP en Italie. "La douleur n'est donc pas vraiment un problème."

"C'est plutôt que je n'ai plus de force, ma main gauche et mon pied gauche s'engourdissent, donc ça n'a pas été facile, mais je suis très content."

Une pause estivale qui a tourné à la "torture"

À son arrivée dans la ligne droite pour la cérémonie de remise des médailles, Marco Bezzecchi n'a pas pu cacher ses larmes sous son casque : "Ça a été une belle explosion d'émotions quand je suis arrivé pour embrasser mes gars, parce que ça a été une période difficile depuis le Mugello."

"Ça n'a pas été une période très facile, ni en course ni chez moi, parce que ce que l'on ressent en course, on le ramène aussi chez soi. Ça n'a donc pas été simple et, pour couronner le tout, il y a eu les blessures."

"En théorie, la pause estivale aurait dû permettre de souffler un peu, mais ça a plutôt été une torture, donc je suis content, c'est génial. J'ai eu plein de personnes à mes côtés tous les jours : ma famille, l'Academy, mes amis, tout le monde. Un grand merci à tous."

"La pause estivale a été un cauchemar", a souligné Bezzecchi, interrogé par le site officiel du MotoGP. "Venir ici sans aucune attente et être le plus rapide hier puis faire un podium en sprint, c'était très bon. Je suis très heureux. [...] Maintenant, je vais essayer de me reposer pour demain parce que je suis détruit !"

Les dernières semaines ont été aussi douloureuses physiquement que mentalement pour Bezzecchi : "C'était dur parce qu'on ne s'est jamais arrêtés et que je n'ai jamais pu débrancher le cerveau. La douleur, on peut la gérer, mais la douleur interne, c'est pire ! C'était dur. De tels moments permettent de se dire qu'on a pris la bonne décision."

"Je ne m'y attendais pas du tout parce que quand je me suis levé [samedi] matin, je me sentais beaucoup plus mal [que vendredi]. Après les qualifications, j'étais détruit. Elles m'ont vraiment détruit. J'ai vraiment dû faire un gros effort dans ce tour, c'était dur. J'étais assez inquiet avant le sprint. Après l'adrénaline des premiers tours, la douleur et la fatigue étaient difficiles. J'ai essayé de ne pas renoncer mais c'était dur."

Bezzecchi a été opéré de la clavicule dès le lendemain de sa blessure mais il a dû attendre pour l'intervention au niveau du genou, avec une plaie plus importante. Il souffre encore "partout sur le côté gauche" : "Je n'ai pas encore assez de force dans la partie supérieure du côté gauche. J'ai travaillé sur mon épaule mais je n'ai pas vraiment pu m'entraîner comme s'il ne s'était rien passé."

"Au niveau de la jambe, je me suis juste entraîné dans les derniers jours avant de venir ici. J'avais très mal avec le genou plié et j'ai commencé à avoir une sensation bizarre avec le pied en rétrogradant. J'ai aussi mal sur le côté droit parce que je compense, mais heureusement il va encore bien !"

Je vais dire à Jorge 'Calme-toi mon pote !'.

Dans ce contexte, Marco Bezzecchi doute de sa capacité à reproduire une telle performance en course principale. "Je l'espère mais je ne pense pas, sincèrement", a-t-il reconnu. "Ce sera dur si je me réveille en me sentant comme [samedi]. Ce sera déjà un bon résultat si je me réveille et que mes sensations sont similaires à maintenant, qui sont déjà assez mauvaises"

"Mais avec une distance plus longue... J'espère que Jorge [Martín, vainqueur samedi] partira plus lentement. Si le rythme est un peu plus lent, je pourrai gérer pendant quelques tours de plus. Après, je vais essayer de survivre."

"Ce sera super dur, comme toujours", a-t-il ajouté. "Cette piste est très exigeante pour les pneus. Pour moi, ce sera également dur de faire le double de la distance. J'espère que le rythme sera plus calme."

"Je vais dire à Jorge 'Calme-toi mon pote !'. Blague à part, ce sera une course difficile mais on a bien travaillé ce week-end. Mon objectif est de finir la course de la meilleure façon possible. Je sais que je vais un peu lâcher à la fin, je le faisais déjà [samedi]. Je vais essayer de récupérer [samedi] soir et demain matin, on fera l'impossible pour que je me sente un peu mieux. Il faut être optimistes."

Marco Bezzecchi pourra-t-il encore battre les pilotes Ducati ce dimanche ? Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Les pilotes devraient adopter un rythme plus raisonnable avec deux fois plus de tours, et en utilisant un pneu medium moins performant mais plus endurant à l'arrière, ce qui pourrait jouer en faveur de Bezzecchi.

"Je l'espère. C'est ce que j'espère vraiment, de tout mon cœur, parce qu'avec le tendre, c'était dur et qu'il n'est pas comme l'an dernier. J'ai essayé le medium dans la matinée et ce n'était pas mauvais. Ça pourrait m'aider pour un ou deux tours, pas plus."

Bezzecchi n'est pas totalement certain de l'approche à adopter, puisque s'économiser en début d'épreuve ne servira probablement à rien : "Je ne sais pas parce que je suis fatigué quoiqu'il arrive. [Samedi], j'ai essayé de bien partir, mais sans faire de folie, et à la fin j'étais fatigué. Je ne sais pas. On va y réfléchir [samedi] soir."

Avec Matteo Nugnes