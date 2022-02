Bezzecchi a encore du mal à suivre les conseils de Bagnaia

Charger le lecteur audio

Après une découverte lors du test organisé à Jerez à la fin de l'année 2021, Marco Bezzecchi a repris le guidon de sa Ducati au cours du Shakedown Test cette semaine à Sepang. Le rookie italien porte les couleurs d'une équipe qui fait également son arrivée en MotoGP, VR46, et il a tout à apprendre. Au cours de ces trois journées d'essais, il a pu compter sur le soutien de Pecco Bagnaia, déjà présent à Sepang.

Le Turinois est devenu la référence de Ducati la saison passée et il connaît bien Bezzecchi, qu'il côtoie depuis plusieurs années au sein de l'Academy mise en place par Valentino Rossi. Ce dernier ayant pris sa retraite de pilote, Bagnaia a commencé à jouer un rôle de mentor pour un Bezzecchi qui n'est pas encore apte à suivre correctement ses instructions.

"Il est venu nous encourager et il m'a donné quelques conseils", confie le troisième du Moto2 en 2021. "Pecco est très gentil est il s'intéresse beaucoup au projet Ducati, donc il essaie de nous aider. Il m'a donné quelques astuces, mais ce n'est pas facile de mettre en œuvre tout ce qu'on nous dit, même si je dois dire que ce sont des conseils très utiles."

Bezzecchi a conscience d'être encore limité dans sa compréhension de la Ducati et sent même les précautions prises par son équipe technique pour s'assurer de l'exactitude de son feedback : "Il faut faire des commentaires sur les pneus, l'électronique, la moto... beaucoup de commentaires ! [rires] Mais plus on est sensible sur la moto, plus c'est facile de faire un commentaire, parce qu'on sent ce que la moto fait. Le problème est qu'au début, quand on ne connaît pas trop la moto, c'est plus difficile de comprendre vraiment ce qu'elle fait."

"Mais l'équipe m'aide beaucoup. Peut-être qu'ils me comprennent mais ils me posent des questions pour avoir la certitude de bien comprendre ce que je dis, Gregory de Michelin fait la même chose, les personnes de Öhlins aussi. Pour le moment ils m'aident un peu parce que je n'ai pas beaucoup d'expérience. J'espère être rapidement meilleur ! [rires]."

Avec seulement cinq journées sur une MotoGP à son actif, Bezzecchi commence à peine à se plonger dans le travail de réglages : "La moto est assez basique, comme à Jerez. On essaie juste de trouver la position sur la moto. [Mardi], on a commencé à jouer sur les réglages, mais pas trop. Je ne suis pas encore à la limite donc je ne sens pas encore les changements qu'ils font. Pour le moment je me contente de rouler. J'essaie de comprendre les pneus, qui sont différents [du Moto2], et l'électronique."

Marco Bezzecchi

Comme les autres rookies, Marco Bezzecchi doit également s'adapter aux exigences physiques d'une machine deux fois plus puissante mais nettement moins lourde qu'une Moto2. Avec l'Academy, le natif de Rimini a renforcé son entraînement en proportion. "La première chose qui a changé, c'est la préparation physique, parce que cet hiver, on a travaillé pour le MotoGP, plus pour le Moto2", confirme-t-il.

En 2021, Luca Marini, qui disputait sa première saison et portera également les couleurs de VR46 cette année, a reconnu que sa préparation avait été un point faible. Bezzecchi ne pense pas qu'une refonte des programmes de l'Academy s'impose, chaque pilote ayant des besoins différents.

"Je ne sais pas si je suis mieux préparé que Luca. Ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Peut-être qu'on en a besoin de plus ou de moins. C'est très personnel. Au final, j'ai juste travaillé avec Carlo [Casabianca, en charge de cet aspect], il a des années d'expérience du MotoGP avec Vale, Franco, Pecco, Luca... Il me guide et on a travaillé ensemble cet hiver. Je pense qu'on fait un bon travail mais je ne peux pas vous dire si je suis prêt pour la course parce que je fais des relais de cinq ou six tours, pas 20."

Bezzecchi devrait se lancer dans des relais plus longs lors du premier test de l'année réunissant l'ensemble du plateau, prévu samedi et dimanche à Sepang.

Avec Matteo Nugnes