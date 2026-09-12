Bezzecchi impuissant face à Márquez : "J'ai tout bien fait"
Marco Bezzecchi estime avoir fait son maximum pour contenir Marc Márquez au départ du sprint au GP de Saint-Marin. L'Italien manque de performance en début de course depuis plusieurs week-ends et cherche à y remédier.
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Márquezezzecchi devra encore attendre pour remporter son premier sprint de l'année. Le pilote Aprilia faisait figure de favori après avoir dominé les qualifications à Misano, mais exactement comme au GP d'Aragón, Marc Márquez l'a doublé au premier virage et il ne l'a plus revu. Alors qu'il avait perdu une place supplémentaire il y a deux semaines, il a cette fois pu rester deuxième jusqu'à l'arrivée.
Bezzecchi savait qu'il avait offert une opportunité à Márquez sur le MotorLand Aragón mais cette fois, il a fait son maximum pour lui résister. "En Aragón, c'était probablement mieux [pour Márquez]", a déclaré Bezzecchi devant la presse internationale, dont les journalistes de Motorsport.com. "Il était plus agressif et j'ai peut-être été un peu tendre."
"Mais aujourd'hui, je ne peux pas me plaindre parce que j'ai tout bien fait. J'ai bien freiné, j'ai un peu fermé la trajectoire. Il a juste fait un peu mieux que moi. Je ne peux pas trop me plaindre de ma prestation. Il faut juste le féliciter et j'espère lui compliquer un peu plus la vie demain."
Malgré cet échec, Bezzecchi reste satisfait de sa deuxième place, surtout parce qu'il a eu du mal à retrouver ses bonnes sensations des essais : "Avant tout, c'était une bonne journée. J'ai eu de bonnes qualifications. J'ai eu besoin d'un peu plus de temps que prévu pour avoir une bonne base dans le sprint."
"J'ai eu un peu de mal avec la stabilité et l'arrière qui poussait un peu vers l'avant. Je me sentais un peu mieux dans toutes les séances d'essais et c'est un problème qu'on a eu dans les deux derniers GP."
"Quand je débute les courses avec le réservoir plein, j'ai un peu plus de mal dans les trois ou quatre premiers tours. Quand j'ai pris confiance, j'ai été de plus en plus rapide, donc je suis très content. Dans l'ensemble, c'était une très bonne journée."
Marco Bezzecchi se contente de la deuxième place dans le sprint à Misano.
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Au GP d'Aragón, Marc Márquez avait une nouvelle fois pris l'avantage sur Marco Bezzecchi en course principale, après quelques tours. L'Italien espère lui résister sur ses terres. "Je vais essayer", a-t-il promis. "Je vais faire de mon mieux. Je travaille tous les jours pour progresser. L'objectif est de faire un peu mieux au niveau des sensations, à tous les niveaux. On verra ce qui sera possible demain."
Le choix du pneu arrière reste incertain. Habituellement, les pilotes privilégient le tendre pour le sprint et le medium pour la course principale, mais Márquez a choisi le medium dès ce samedi… et Bezzecchi pourrait de nouveau opter pour le tendre dimanche.
"Je ne sais pas. Cette piste donne beaucoup de motricité, de grip, et le pneu arrière ne se dégrade pas trop. Au final, c'est juste une question de sensations. On va voir quel pneu je vais choisir mais je suis en confiance avec les deux."
Marco Bezzecchi devra aussi composer avec la douleur. Deux mois après la chute du Sachsenring, il souffre encore de la plaie au niveau du genou gauche et l'asphalte irrégulier de Misano ne joue pas en sa faveur.
"Cette piste est très exigeante physiquement. Heureusement, le haut de mon corps, mon épaule notamment, va mieux, mais j'ai un peu souffert du genou aujourd'hui. Toutes les secousses sur la moto génèrent des chocs qui m'ont fait un peu mal. Ce sera dur mais on le savait, il faut faire avec et y aller."
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