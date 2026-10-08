Bezzecchi : "On a affaire au meilleur Martín et au meilleur Márquez"

Les chances de Marco Bezzecchi de remporter le titre se sont nettement amenuisées lors des derniers Grands Prix. À la suite des erreurs commises avant et après la trêve estivale, et alors qu'il se remet encore d'une blessure au genou, l'Italien a tenté de tirer le meilleur parti de sa moto, mais les dernières courses ont montré que son coéquipier Jorge Martín et Marc Márquez avaient un petit avantage en termes de vitesse.

Cela a placé le italien à la troisième place du classement général, à 49 points de l'autre Aprilia officielle et à 47 points de la principale Ducati. Mais il n'en demeure pas moins qu'il aborde en cette fin de saison une série de circuits où, en 2025 , il avait commencé à faire preuve d'une rapidité hors du commun, ensuite prolongée début 2026.

L'an dernier, en Indonésie, Bezzecchi était le grand favori pour la victoire jusqu'à ce qu'il percute Márquez dès les premiers instants de la course principale, un incident aux conséquences lourdes pour l'Espagnol puisqu'il a subi une blessure à l'épaule droite dont il souffre encore aujourd'hui.

Avant cela, le pilote au numéro 72 venait de décrocher la pole position et de remporter le sprint du samedi. Alors, cette année, Bezzecchi espère pouvoir déployer toutes ses armes, lors d'un week-end où le pneu arrière à carcasse renforcée fourni par Michelin, qui convient généralement si bien à la RS-GP, sera à nouveau au centre de l'attention.

"J'espère pouvoir commencer à faire ce travail dont je parlais au Japon, retrouver un peu de confiance, surtout en début de week-end, pour essayer d'être plus rapide dès le départ", a-t-il commencé par analyser sur DAZN, avant d'aborder sa situation au classement général.

"Il est clair que l'on est un peu loin de Jorge et de Marc, mais j'aimerais pouvoir me battre avec eux. Je pense qu'en ce moment, jusqu'au Japon, on a affaire au meilleur Martín et au meilleur Márquez de toute la saison. Ils sont tous les deux en forme. Je dois essayer de m'améliorer, pour devenir moi aussi le meilleur Bezzecchi. J'espère faire un petit pas en avant", a-t-il poursuivi.

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Par la suite, Bezzecchi a été l'un des protagonistes de la conférence de presse de lancement du Grand Prix, ce jeudi, aux côtés de ses deux adversaires pour le titre. Il s'est alors longuement exprimé sur sa situation actuelle.

"Il est difficile de savoir à l'avance si, cette année, je pourrai redevenir la référence ici", a-t-il déclaré. "Bien sûr, mon objectif sera d'essayer d'être compétitif et de démarrer le week-end de la meilleure façon possible, en étant déjà en tête dès demain. Mais les choses changent un peu chaque année, alors il faut rester calme et essayer de démarrer avec le même état d'esprit que d'habitude, en cherchant à être rapides et en donnant le maximum sur la piste comme en dehors."

"Quant à la lutte pour le titre, je suis un peu plus loin pour l'instant, c'est davantage l'affaire de Jorge et de Marc que la mienne. Mais ça ne change pas grand-chose à ma façon d'aborder chaque week-end de course, je vais donc essayer de donner le maximum pour rester dans la course et proche d'eux, tant en course qu'au classement général", a-t-il poursuivi.

Par la suite, Bezzecchi a été interrogé sur le sujet du jour : le nouveau format des Grands Prix de MotoGP à partir de 2027, avec deux séances de qualifications, l'une pour la course sprint et l'autre pour la course longue. L'Italien fait partie des pilotes qui se sont prononcés en faveur de ce changement, malgré la charge de travail supplémentaire que cela impliquera pour eux.

"À vrai dire, je suis très content, j'aime beaucoup ce nouveau format. Je suis curieux de voir comment ça va se passer. On sait déjà que ce sera extrêmement exigeant sur le plan physique, mais bon, pour moi, ce sera bien d'avoir deux séances de qualification. Parce que, comme ça, il est possible de connaître un mauvais vendredi sans gâcher deux courses. Je suis donc très content", a-t-il précisé pour conclure.