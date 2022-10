Bezzecchi meilleur Rookie de l'année après une course "fantastique"

Charger le lecteur audio

Le suspense était faible tant il a dominé ses adversaires cette année, mais Marco Bezzecchi a définitivement assuré le titre de Rookie de l'année à Phillip Island, et avec la manière. Un temps deuxième, le pilote VR46 a finalement pris la quatrième place de la course, à une demi-seconde de la victoire. Pendant ce temps, le deuxième du classement des débutants Fabio Di Giannantonio a vu l'arrivée hors des points, quand Darryn Binder et Remy Gardner ont dû se contenter des derniers points.

Bezzecchi est ravi d'avoir validé son statut de meilleur rookie ce week-end. "Je suis très, très heureux de ce résultat parce qu'on a très bien travaillé toute l'année et qu'on a pu être rapides dès le début", a souligné l'Italien sur le site officiel du MotoGP. "On a travaillé à chaque course, essayé de progresser à chaque course. Je n'attendais pas une si belle saison. Je ne peux pas me plaindre et je tiens à remercier toute mon équipe, mes mécaniciens, Vale qui est chez lui, toute l'Academy et toute ma famille pour leur soutien."

"C'est un très gros résultat dont je suis très fier d'avoir décroché avec une très belle course", a ajouté Bezzecchi lors de sa rencontre avec les journalistes.

Le classement des rookies après le GP d'Australie

Pos. Pilote Points 1 Marco Bezzecchi 93 - - 7 /9 - 1 /15 7 /9 4 /12 11 /5 - 5 /11 20 /2 6 /10 7 /9 - 6 /10 6 /10 - 13 /4 - - 2 Fabio Di Giannantonio 23 - - - - - - 3 /13 5 /11 - 8 /8 2 /14 - 5 /11 - - - - - - - 3 Darryn Binder 12 - 6 /10 - - - - - - 4 /12 - - - - - - - - 2 /14 - - 4 Remy Gardner 10 1 /15 - - - 2 /14 - - - 5 /11 1 /15 - - - - - - - 1 /15 - - 5 Raúl Fernández 9 - - - - - - - - 1 /15 4 /12 - - - 3 /13 - - 1 /15 - - -

Marco Bezzecchi a en effet impressionné au Grand Prix d'Australie et décroché son deuxième meilleur résultat en MotoGP, après le podium décroché aux Pays-Bas, et dans la foulée d'un Grand Prix de Thaïlande prometteur avec une première pole le samedi, mais finalement frustrant puisqu'il l'avait conclu hors des points sous la pluie.

Bezzecchi était cette fois seulement neuvième sur la grille et même 12e après les deux premiers tours, mais il a enchaîné les dépassements jusqu'à la deuxième place : "Dès le début, je savais que je pouvais être très rapide parce qu'hier, en qualifications j'aurais pu faire mieux mais ça ne fait pas une grosse différence sur cette piste. J'ai gagné quelques places, j'ai pris un bon départ mais j'ai été touché par Miller donc j'ai perdu quelques places et après, je suis remonté très vite. Dès que j'ai vu que je pouvais rester devant, j'ai voulu le faire, éviter les problèmes et sincèrement , je voulais monter sur le podium mais Rins et Marc [Márquez] étaient un peu plus rapides que moi."

Bezzecchi a notamment impressionné par sa capacité à doubler ses rivaux en piste : "J'ai fait des dépassements à l'extérieur, comme Jorge Lorenzo ! C'était fantastique pour moi. Je savais que je pouvais être rapide ici et je l'ai été tout au long du week-end. Je savais que je pouvais faire une bonne coure en étant concentré. J'ai essayé de faire de mon mieux et c'était fantastique."

"Il y avait une grosse bagarre entre tous les pilotes du groupe mais j'arrivais de l'arrière donc pour moi, c'était encore mieux, j'ai réussi de très bons dépassements, j'étais très fort au freinage", s'est félicité le natif de Rimini. "C'était une course très sympa."

Bezzecchi ne pouvait pas doubler Bagnaia

Pecco Bagnaia devant Marco Bezzecchi à Phillip Island

Bezzecchi a néanmoins buté sur Pecco Bagnaia, lui aussi membre de l'Academy de Valentino Rossi mais également porteur des espoirs de Ducati au championnat. À Buriram, Johann Zarco n'avait pas voulu tenter un dépassement risqué sur le Turinois mais Bezzecchi n'a pas véritablement cherché à le protéger, assurant qu'il n'avait pas la capacité de prendre l'avantage.

"Je ne pense pas [qu'un dépassement était possible] parce que j'étais vraiment à la limite. Peut-être qu'avec un pilote Suzuki ou Yamaha dont j'aurais pu prendre l'aspiration, j'aurais pu tenter, mais la Honda et la Ducati étaient très rapides. Je ne pouvais pas être suffisamment proche avant un virage pour essayer de doubler. Au final, ça va."

"C'était une course fantastique, je ne voulais pas la finir dans les graviers ou hors du top 5", a-t-il précisé. "J'ai essayé de rester à son contact mais j'attaquais déjà beaucoup pour rester derrière lui. Les pneus étaient détruits dans les trois derniers tours."

Une gestion de course exemplaire

Après avoir quitté la Thaïlande sur une déception, Marco Bezzecchi a cette fois géré sa course de main de maître, ajustant les réglages de sa Ducati pour préserver ses pneus : "J'ai très bien géré la puissance. Je pense que j'ai changé la cartographie assez tôt parce que je savais que les conditions de piste ne seraient pas les meilleures en course. En sachant ça, dès que j'ai commencé à sentir un peu de patinage, j'ai un peu réduit la puissance et j'ai essayé d'être beaucoup doux, de ne pas trop accélérer dans l'aspiration et de profité d'être aspiré. Dans les virages à droite, j'ai continué à attaquer comme un bâtard parce qu'il n'y avait aucune dégradation sur la droite par rapport à gauche. Donc je donnais tout à droite mais pas à gauche."

"Il y avait du graining sur le côté gauche du pneu mais on le savait", a-t-il ajouté. "Le problème est que les conditions étaient peut-être trop dangereuses pour le dur. Je me sentais très bien avec le medium et je ne voulais pas faire un pari en prenant le dur. Je savais que les derniers tours seraient peut-être très difficile mais finalement ça allait."

Mais malgré ce bilan plus que satisfaisant, Bezzecchi ne fait pas de cette course sa meilleure en MotoGP : "À Assen, c'était mieux parce que j'ai fini sur le podium. Mais je ne peux pas me plaindre, je voulais le podium mais je ne m'attendais pas à avoir une si belle course. C'était vraiment un week-end positif pour moi et j'ai été très, très rapide tous les jours donc maintenant, je vais viser le podium dans les deux prochaines courses."