Bezzecchi pense mériter une moto officielle, quelle que soit l'équipe

Ça bouge autour de lui, mais Marco Bezzecchi affiche toujours un calme olympien. Rookie de l'année en 2022, il a confirmé les attentes placées en lui durant la première partie de cette saison, en décrochant deux victoires et en faisant en sorte de figurer à la troisième place du championnat à la pause. Alors, ne pas savoir précisément où il courra l'an prochain pour le moment ne l'inquiète pas vraiment.

Mais il a beau être discret, le pilote de 24 ans entend malgré tout se placer. Avant le début du week-end de Silverstone, il a donc rappelé à Ducati qu'il s'attend à monter en grade en 2024 en faisant enfin main basse sur la toute dernière spec de la Desmosedici.

Jeudi, lorsqu'il lui a été demandé s'il souhaitait courir dans une équipe plutôt qu'une autre, Bezzecchi a répondu qu'il n'avait "pas de préférence", mais il a ajouté : "J'aimerais obtenir un guidon officiel. Je pense que je mérite une moto officielle. Si c'est chez Mooney [VR46], je serai content, et sinon on verra. Pour le moment, je n'ai pas d'idée."

Marco Bezzecchi court depuis 2020 pour l'équipe VR46, formation intimement liée à la VR46 Riders Academy à laquelle il appartient. Cette année-là, le groupe de Valentino Rossi avait sauvé son pilote après une saison particulièrement difficile chez Tech3, dans la catégorie Moto2, et son chemin s'était alors vite dégagé. Quatrième du championnat en 2020, troisième l'année suivante, il a tapé dans l'œil des patrons d'équipe en MotoGP mais est resté fidèle à sa formation pour passer à la catégorie reine en 2022 et obtenir avec elle de premiers podiums.

Passer sur une moto officielle semble être la prochaine étape logique pour lui, cependant compte tenu de l'organisation de Ducati, cela devrait logiquement passer par un transfert dans le team Pramac, l'équipe d'usine affichant complet pour 2024.

Interrogé par le site officiel du MotoGP jeudi pour savoir s'il connaissait d'ores et déjà l'identité de l'équipe dans laquelle il courra en 2024, Marco Bezzecchi a répondu jeudi, en riant : "Non... Je ne vais pas vous le dire ! Mais je ne le sais pas."

On sait néanmoins que le groupe VR46 tente de venir en aide à Franco Morbidelli depuis plusieurs mois. Si les discussions visant à le maintenir en place chez Yamaha ont échoué, il pourrait rester une option pour permettre au vice-Champion du monde 2020 de rebondir, et ce serait précisément qu'il hérite de la place aujourd'hui occupée par Bezzecchi, si celui-ci était donc amené à rejoindre Pramac Racing, où Johann Zarco n'est pas certain de pouvoir rester.

Pas de lien avec le sort de Morbidelli

Le jeu de dominos n'est pourtant si évident, et Bezzecchi lui-même assure que le malheur de son ami ne change rien à sa propre situation. "Non", répond-il à cette question. "Je suis désolé pour Franky parce que je pense qu'il mérite une MotoGP. C'est un très bon pilote, il a souvent montré sa vitesse, et c'est aussi un de mes amis. Ça n'est pas une bonne situation pour lui et j'en suis désolé pour lui. Mais en ce qui me concerne, ça ne fait trop de différence."

"Pour moi, Franky est très fort et il ne méritait pas de vivre ce mauvais moment, mais au final ça n'est peut-être pas complètement sous son contrôle. J'espère qu'il arrivera à trouver une MotoGP, parce que je pense qu'il fait partie des pilotes les plus forts. Si c'est une Ducati je serai content, mais je serai de toute façon content pour lui s'il trouve une moto", a ajouté Bezzecchi.

Son point de vue a été partagé par Pecco Bagnaia, leader du clan Ducati et avant tout désireux de voir Franco Morbidelli trouver un point de chute : "Je pense que Franky fait partie des pilotes les plus forts de la grille. En 2020, il a fait deuxième au championnat, en 2021 il a tout le temps été compétitif jusqu'à son opération. Il est monté sur le podium à Jerez avec une moto vieille de quatre ans, et ensuite il a commencé à avoir des problèmes au genou. Je pense qu'après ça, il a commencé à avoir des problèmes avec son équipe. Il n'a jamais été compétitif à nouveau, à part cette année en Argentine."

"Mais je pense que Franky mérite quelque chose de plus, il mérite d'avoir une autre chance parce qu'il est compétitif. Quand on s'entraîne à moto ensemble, il est toujours compétitif alors je pense qu'il mérite une meilleure chance", a conclu le champion en titre.