Bezzecchi juge sa pénalité méritée : "Une opportunité de grandir"

Cinq jours après le coup porté à un commissaire de piste et sa suspension pour la course principale à Brno, Marco Bezzecchi s'est pour la première fois présenté face à la presse à Assen. Le leader du championnat ne s'était jusque-là exprimé qu'à travers un bref message sur les réseaux sociaux pour présenter ses excuses, même si on l'a ensuite vu se rendre au poste du commissaire concerné pour un échange qui s'est conclu sur une bonne note.

Le déroulement des faits est connu : le commissaire a tourné la poignée de gaz pour relever la moto et Bezzecchi a eu peur pour son moteur, ce qui l'a poussé à porter deux coups au commissaire. Il a par la suite été suspendu et l'appel d'Aprilia a été rejeté. Ce jeudi, il a reconnu avoir un souvenir flou du moment, ce que son patron Massimo Rivola avait déjà déclaré, mais il a surtout estimé que la pénalité était justifiée, en espérant en tirer des enseignements.

Depuis cet épisode, Bezzecchi a repris le guidon d'une Aprilia en participant au test des machines 2027, sur laquelle il a aussi eu quelques mots aujourd'hui. Voici l'essentiel de son échange avec les journalistes dans le paddock d'Assen.

Comment as-tu vécu cette semaine difficile ?

C'était évidemment un week-end difficile, mais les derniers jours ont été super durs. Je veux profiter de cette occasion pour présenter une nouvelle fois mes excuses pour mon comportement à Brno. C'était un très mauvais geste de ma part et je n'ai pas géré la situation correctement. Je me sentais très mal et je me sens toujours assez mal, pas seulement pour moi, naturellement, mais pour toute l'équipe, l'usine, tout le championnat qui ne méritaient pas une telle image, ainsi que le commissaire, qui est le plus impliqué dans cette situation. Je présente juste mes excuses une fois de plus, j'essaie de passer à autre chose.

Comment passer à autre chose ?

J'essaie juste de le faire et demain, je monterai sur la moto.

Est-ce le moment le plus difficile de ta carrière ?

Je ne sais pas parce que ça reste frais, donc c'est difficile de l'analyser en ayant des idées claires. Je vais essayer de passer à autre chose et juste remonter sur la moto.

Marco Bezzecchi reconnaît sa faute après sa suspension à Brno.

Que tu t'es dit quand tu as appris que tu étais suspendu ? Quelle était ta sensation sur le moment ?

J'ai complètement compris. Je pense que la pénalité était bonne et j'ai tout accepté. J'ai compris et j'ai essayé de prendre ça comme une opportunité de devenir une meilleure personne, en général. Je pense que c'était bien.

Jorge Lorenzo a eu une suspension en 250cc et il a dit que c'était une expérience importante pour lui. Te dis-tu que tu dois changer quelque chose ?

Non. Évidemment, c'est un moment que je veux retenir comme un enseignement. Mais j'ai déjà eu une leçon quand ils m'ont dit la décision. C'est pour ça que je pense que c'était la bonne.

Évidemment, ce n'était pas facile à accepter : on est pilotes, on veut rouler, mais au final, c'est comme ça. C'est une opportunité de grandir et d'essayer de progresser dans tous les domaines, également dans mon pilotage. J'espère vraiment que c'est une chose qui pourra m'aider.

On a un peu parlé, on a tous les deux pleuré. Dans un moment difficile, c'était un très moment pour moi.

T'es-tu immédiatement attendu à avoir des problèmes quand c'est arrivé ?

Sincèrement, je ne m'en souviens pas très bien. Bien sûr, je m'attendais à recevoir une sanction, parce que c'est un geste qu'il ne faut pas faire. J'ai aussi un peu attendu pour présenter mes excuses au commissaire parce que je ne voulais pas que les gens pensent que j'allais immédiatement dire que j'étais désolé pour éviter une pénalité. Donc j'ai attendu que la pénalité soit confirmée pour y aller et exprimer des excuses sincères envers lui, pour mon erreur.

On a un peu parlé, on a tous les deux pleuré. Dans un moment difficile, c'était un très moment pour moi. Tout s'est beaucoup allégé. En dehors de ça, je m'attendais immédiatement à recevoir une pénalité. Je ne savais pas laquelle, mais c'était celle-ci et ça allait.

Certains, quand ils font des erreurs, ils se font juste gronder par leur mère. Or, nous, quand on fait des erreurs, ce sont des millions de personnes qui nous grondent !

Est-ce que ça te fait plaisir de voir que plusieurs pilotes ont exprimé de la compassion à ton égard ?

Chacun est évidemment libre d'exprimer son opinion, et je le respecte à tout point de vue. Donc par rapport à tout commentaire qui a pu être fait, non seulement de la part des pilotes mais aussi de tout le monde, chacun pense à sa manière, et c'est normal que ce soit le cas.

Évidemment, ça m'a fait plaisir. Et, plus que me faire plaisir, ce qu'a dit Marc en conférence m'a fait penser que son observation était plus que juste. Je pars du principe que c'est un geste qui ne doit pas être fait, mais dans la vie on fait des erreurs - c'est comme ça, malheureusement.

Il faut apprendre de ses erreurs et grandir, mais certains, quand ils font des erreurs, ils se font juste gronder par leur mère. Or, nous, quand on fait des erreurs, ce sont des millions de personnes qui nous grondent ! Évidemment, ça fait partie de notre travail, on doit l'accepter, et je ne m'en plains absolument pas, mais c'est juste que les choses sont ainsi. Quoi qu'il en soit, on va de l'avant.

Assen est-il une bonne opportunité ?

Bien, je suis content d'avoir une course super proche de Brno, évidemment. C'est une piste que j'aime beaucoup et je suis vraiment impatient de rouler sur cette piste. J'aime vraiment le tracé. Je n'ai jamais trop d'attentes, à chaque fois. Je veux juste monter sur la moto, profiter, avec l'espoir d'être rapide. J'espère que ça sera bien.

Marco Bezzecchi est heureux de remonter sur sa moto dès ce week-end. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Comment s'est passé le test de lundi ?

Il y avait deux possibilités pendant le test. J'ai choisi la plus brève en nombre de tours. Mais j'ai quand même fait 50-60 tours lundi. C'était une bonne journée, je pense que c'était l'une des meilleures pour moi sur la moto en raison des émotions de la journée précédente !

J'ai vraiment apprécié le pilotage. La moto a l'air cool. C'est très tôt pour en parler et je pense que l'équipe a encore beaucoup de travail, et moi aussi en tant que pilote, parce que ce sera super dur de s'adapter, et ce sera un élément important. J'ai aimé le pilotage, la moto a l'air bonne, elle est fun à piloter et j'ai pris du plaisir, la piste était bonne.

C'est naturellement dur de faire un commentaire précis parce qu'entre 2022, quand j'ai fait mes débuts en MotoGP, et maintenant, la moto a presque toujours été la même : la même puissance, avec les devices, etc. 60 tours ne peuvent pas remplacer cinq ans. Mais la première impression n'était pas mauvaise.

C'est plus fun sans le holeshot device ?

Vous parlez à quelqu'un qui adore sa moto. J'aime vraiment les machines actuelles en MotoGP. Je pense que ce sera très fun. Les motos sont bonnes.

Avec Léna Buffa