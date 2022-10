Bezzecchi ne pouvait "pas faire mieux" face à Quartararo

Charger le lecteur audio

Marco Bezzecchi aurait pu offrir le titre à Pecco Bagnaia dès dimanche, s'il avait réussi à ravir la troisième place à Fabio Quartararo. Auteur du quatrième temps en qualifications, le pilote VR46 faisait partie des cinq représentants de Ducati devant le Français sur la grille, susceptibles de favoriser un couronnement de Bagnaia à Sepang. Mais après le premier virage, Bezzecchi s'est retrouvé très loin de Quartararo. Craignant un accrochage, le Rookie de l'année a préféré se montrer prudent et il n'était plus que 11e une fois le premier tour terminé.

"Mon départ n'a pas été mauvais mais au premier freinage, j'ai failli percuter des pilotes et je ne voulais pas risquer un accident", a expliqué Bezzechi au site officiel du MotoGP. "Pecco était proche, je ne pouvais pas freiner trop fort [parce qu'il] était à l'intérieur, Rins m'a fait sortir large et il y avait Morbidelli à l'extérieur, donc j'ai dû passer hors trajectoire. J'ai perdu beaucoup de places et ma course n'a pas très bien débuté."

Il n'a fallu que sept boucles à Bezzecchi pour remonter au quatrième rang, mais il comptait alors 1"4 de retard sur Quartararo. Tour après tour, il s'est dangereusement rapproché, laissant penser qu'il pouvait priver le pilote Yamaha de la position dont il avait besoin pour rester dans la course au titre. L'écart est descendu à moins de trois dixièmes mais Bezzecchi a alors subi le cocktail habituel auquel est confronté un pilote dans le sillage d'un rival : sa gomme avant a surchauffé, la pression est montée en flèche et sa moto est devenue plus difficile à contrôler.

"Quand j'ai eu le champ libre, j'ai attaqué très fort pour combler l'écart sur Fabio. Je suis revenu sur lui mais en étant très proche, je n'ai pas pu le doubler immédiatement. Après quelques tours derrière lui, mon pneu avant est devenu très chaud et j'ai commencé à avoir beaucoup de mal. J'ai perdu quelques mètres et Fabio était très fort à la fin. J'ai senti une grosse dégradation du pneu donc je ne pouvais pas faire mieux. Je voulais viser le podium, sincèrement, mais au final c'est acceptable."

Au pied de ce fameux podium pour la deuxième fois consécutive, Bezzecchi a confirmé sa forme du moment et espère qu'elle lui permettra de conclure la saison sur une bonne note : "Je suis très content de me rendre à Valence. C'est toujours sympa, il y a beaucoup de monde donc ça sera sympa. Je vais essayer de faire de mon mieux, comme toujours, pour me battre à l'avant. J'aimerais vraiment un nouveau podium donc je vais faire de mon mieux."