Bezzecchi réfute les accusations de Fernández : "Aucune raison d'être en colère"

Marco Bezzecchi a minimisé la colère de Raúl Fernández à la suite de leur collision dans le premier virage de la course sprint de Mandalika, samedi, la qualifiant d'incident de course.

Bien qu'il y ait eu de nombreux maillons dans la réaction en chaîne survenue au premier virage, Bezzecchi a été le premier à chuter. Son Aprilia a percuté celle de Fernández, anéantissant ainsi les espoirs des deux pilotes.

Étant donné qu'ils s'étaient tous les deux élancés depuis les deux premières places de la grille - Fernández en pole position devant Bezzecchi - et qu'ils étaient clairement favoris, les émotions étaient vives après cet incident. On a vu Fernández applaudir Bezzecchi avec sarcasme dans le bac à gravier, et il s'en est ensuite pris à l'Italien dans les médias.

À l'inverse, Bezzecchi est apparu jovial lors de son point presse, affirmant qu'il ne pouvait rien faire face à ce qui n'était qu'un incident de course. L'Italien a affirmé qu'il essayait en fait d'éviter les ennuis lorsque la Ducati de Marc Márquez est apparue à l'intérieur.

"Je cherchais simplement à me placer dans la meilleure position possible pour le freinage. Je savais que Marc pourrait tenter de me dépasser, mais cela ne servait à rien pour moi d'essayer de trop forcer et de risquer de gâcher la course dès le premier virage. C'est donc ce que j'ai fait", a-t-il expliqué.

Bezzecchi a ensuite laissé entendre que Fernández, qui se trouvait à l'extérieur, l'avait touché. "Si Raul est en colère, je suis désolé, mais honnêtement, il m'a touché. Donc au final, il n'y a aucune raison d'être en colère. Moi contre lui ou lui contre moi… au final, c'est un incident de course. Je ne pouvais pas disparaître et lui non plus. Il n'y a donc pas vraiment de quoi se plaindre. Je veux dire, c'est quelque chose qui peut arriver."

Le départ du sprint Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Concernant le fait que l'Espagnol ait mimé un applaudissement dans sa direction, Bezzecchi s'est également montré imperturbable, affirmant qu'il n'était pas innocent à cet égard.

"C'est normal d'avoir une réaction quand on est en colère, une réaction qu'on n'aurait peut-être pas dans des circonstances normales. Je suis sans doute celui qui peut le confirmer mieux que quiconque !"

Si cet incident a sans doute mis fin aux espoirs de titre de Bezzecchi, qui ne tenaient déjà plus qu'à un fil, il dispose néanmoins d'un excellent package pour la course principale de dimanche. Le pilote de Rimini a une revanche à prendre sur cette course après avoir chuté l'année dernière alors qu'il partait en grand favori.

"Je suis triste parce que nous avions fait du bon travail jusqu'à il y a une heure et demie. Mais je ne veux pas gaspiller mon énergie là-dessus. Je veux me concentrer sur demain."