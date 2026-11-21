Résumé de course
MotoGP GP du Portugal
Marco Bezzecchi remporte le Sprint, Marc Márquez chute
Le sacre de Márquez reporté après sa chute en Sprint, Martín et Bezzecchi restent dans la course au titre.
Rachit Thukral
Publié: 21 nov. 2026, 15:10
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Photo de : Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images
Marco Bezzecchi a remporté avec autorité le Sprint du Grand Prix du Portugal 2026, tandis que Marc Márquez a lourdement chuté à deux tours de l'arrivée alors qu'il était en position de décrocher le titre.
Márquez semblait avoir le championnat en poche à l'approche de la fin de cette course disputée sur la moitié de la distance à Portimão. Le pilote Ducati officiel occupait la troisième place, derrière les Aprilia de Bezzecchi et de Raúl Fernández.
Mais sous une légère pluie qui s'abattait sur Portimão, Márquez a perdu l'avant de sa Ducati dans le virage 7 à un peu plus d'un tour de l'arrivée, bouleversant ainsi le scénario de la lutte pour le titre.
Alors que Bezzecchi s'imposait depuis la pole position et que Jorge Martín terminait cinquième sur l'Aprilia officielle, la bataille pour le championnat se poursuivra donc dimanche, lors de la course principale.
Avec encore 62 points à distribuer, Márquez compte désormais 55 points d'avance sur Martín et 62 sur Bezzecchi au championnat.
Au départ, Bezzecchi a parfaitement jailli depuis la pole position pour conserver la tête au premier virage, tandis que Raúl Fernández est passé de la quatrième à la deuxième place après avoir dépassé Fabio Di Giannantonio et Marc Márquez.
Alors que les deux pilotes Aprilia ont commencé à creuser l'écart en tête dès le deuxième tour, Márquez et Di Giannantonio se sont disputé la dernière place sur le podium. Le pilote VR46 a brièvement pris l'avantage avant que Márquez ne réplique pour reprendre la troisième position.
Álex Márquez a ensuite profité de leur lutte pour dépasser Di Giannantonio et se retrouver en position de protéger les arrières de son frère sur la Ducati officielle.
Dans le même temps, Martín a reculé jusqu'à la septième place malgré un excellent départ. Le pilote Aprilia officiel n'est pas parvenu à poursuivre sa remontée pour rester dans la course au titre.
Âgé de 28 ans, l'Espagnol a dépassé Pedro Acosta, sur KTM, au deuxième tour pour remonter à la deuxième place, avant que son compatriote ne le repasse dès la boucle suivante.
À quatre tours de l'arrivée, Di Giannantonio a commis une erreur dans le virage 1, permettant à Acosta et Martín de le dépasser. Mais même une sixième place n'aurait pas suffi à Martín pour rester dans la course au titre.
Le scénario du Sprint a toutefois basculé au pénultième tour, lorsque Márquez a commis une rare erreur dans le virage 7 et a chuté alors qu'il occupait la troisième place, au moment même où il s'apprêtait à célébrer son titre.
Bezzecchi a ainsi pu rallier l'arrivée sans être inquiété et préserver ses espoirs de titre, tandis que Raúl Fernández, pilote Trackhouse, a terminé deuxième pour offrir un doublé à Aprilia.
Álex Márquez a décroché la dernière place sur le podium devant Acosta, tandis que Martín a sauvé la cinquième place.
Sprint
Toutes les statistiques
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points 1
M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
72 Aprilia 12
19'48.999
12 2
R. Fernández Trackhouse Racing Team
25 Aprilia 12
+8.378
19'57.377
8.378 9 3
Á. Márquez Gresini Racing
73 Ducati 12
+11.568
20'00.567
3.190 7 4
P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
37 KTM 12
+11.888
20'00.887
0.320 6 5
J. Martín Aprilia Racing Team
89 Aprilia 12
+12.058
20'01.057
0.170 5 6
A. Ogura Trackhouse Racing Team
79 Aprilia 12
+12.217
20'01.216
0.159 4 7
F. Di Giannantonio Team VR46
49 Ducati 12
+12.658
20'01.657
0.441 3 8
F. Quartararo Yamaha Factory Racing
20 Yamaha 12
+18.392
20'07.391
5.734 2 9
I. Lecuona Ducati Team
27 Ducati 12
+19.077
20'08.076
0.685 1 10
J. Miller Pramac Racing
43 Yamaha 12
+19.467
20'08.466
0.390 11
E. Bastianini Tech 3
23 KTM 12
+21.898
20'10.897
2.431 12
J. Dixon Honda HRC
96 Honda 12
+22.380
20'11.379
0.482 13
P. Espargaró Tech 3
44 KTM 12
+22.569
20'11.568
0.189 14
Á. Rins Yamaha Factory Racing
42 Yamaha 12
+26.136
20'15.135
3.567 15
L. Marini Honda HRC
10 Honda 12
+27.065
20'16.064
0.929 16
F. Morbidelli Team VR46
21 Ducati 12
+1'39.024
21'28.023
1'11.959 dnf
M. Márquez Ducati Team
93 Ducati 10
+2 Tours
17'11.671
2 Tours Accident dnf
B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
33 KTM 8
+4 Tours
13'41.831
2 Tours Accident dnf
J. Zarco Team LCR
5 Honda 7
+5 Tours
12'32.272
1 Tour Accident dnf
F. Aldeguer Gresini Racing
54 Ducati 6
+6 Tours
12'34.737
1 Tour Abandon dnf
A. Fernández Pramac Racing
47 Yamaha 3
+9 Tours
5'54.271
3 Tours Abandon dnf
D. Moreira Team LCR
11 Honda 3
+9 Tours
6'18.802
24.531 Abandon Voir les résultats complets
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