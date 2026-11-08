Résumé de course

MotoGP GP du Qatar

Bezzecchi s'impose et retarde le sacre de Marc Márquez

Marco Bezzecchi remporte le Grand Prix du Qatar et empêche Marc Márquez de décrocher le titre MotoGP. Le pilote Ducati n'est désormais plus qu'à une victoire en Sprint du sacre.

Germán Garcia Casanova

Publié: 8 nov. 2026, 17:16

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Marco Bezzecchi a rebondi après sa chute lors du Sprint pour remporter le Grand Prix du Qatar, devant Marc Márquez, qui devra attendre le Grand Prix du Portugal pour décrocher le titre mondial MotoGP.

Grâce à son rythme supérieur et à un excellent départ, Bezzecchi a mené tous les tours et s'est imposé avec 3"083 d'avance sur Márquez. Le pilote Ducati, un temps relégué à la quatrième place, a réussi à remonter pour terminer deuxième, devant Raúl Fernández, qui complète le podium.

Contrairement au Sprint de samedi, Bezzecchi a pris un bon départ et conservé la tête au bout de la ligne droite principale. Raúl Fernández, qui s'élançait de la quatrième place, a gagné deux positions pour se placer derrière l'Italien, devant Márquez, deuxième sur la grille.

Après quatre tours, Pedro Acosta est parvenu à revenir sur Márquez et à le dépasser, mais des problèmes de pression du pneu avant ont contraint le pilote KTM à rendre sa position au pilote Ducati. Après avoir perdu du temps pendant plusieurs tours sur les deux Aprilia qui le précédaient, Márquez a réussi à revenir dans le rythme et à reprendre la deuxième place.

Ai Ogura et Enea Bastianini ont terminé hors du podium, après avoir tous deux réussi à dépasser Acosta dans les derniers tours. Le pilote KTM était toujours confronté à des problèmes de pression des pneus et a finalement dû se contenter de la sixième place.

Avec la victoire de Bezzecchi et la deuxième place de Márquez, le pilote Ducati a manqué sa première occasion de décrocher le titre. Bezzecchi et Jorge Martín conservent ainsi de minces chances de lutter pour le championnat.

Marc Marquez, Ducati Team

Photo de: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

Martín, qui s'élançait de la 11e place, a réalisé une belle remontée jusqu'à la septième position malgré sa blessure.

Márquez compte désormais 60 points d'avance sur Martín et 74 sur Bezzecchi. Il pourrait donc être sacré dès samedi à Portimão s'il remporte le Sprint, inscrivant ainsi 12 points et portant son avance sur ses deux rivaux à plus de 61 points.

Di Giannantonio, qui avait réalisé un excellent Sprint samedi en terminant deuxième, a été impliqué dans un contact avec Fernández au départ et n'a pu faire mieux que huitième. Il devance Johann Zarco et Iker Lecuona, qui a intégré le top 10 pour sa première course en remplacement d'Álex Márquez chez Gresini.

Seuls 16 pilotes ont pris le départ de la course à Lusail, ce qui en fait la grille la moins fournie de la saison. Quatorze d'entre eux ont rallié l'arrivée, Brad Binder et Diogo Moreira ayant abandonné avant le terme de l'épreuve.

Résultats du Grand Prix du Qatar

Course

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points 1 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 22

41'29.173

171.1 25 2 M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 22

+3.083

41'32.256

3.083 170.9 20 3 R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 22

+3.614

41'32.787

0.531 170.9 16 4 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 22

+4.885

41'34.058

1.271 170.8 13 5 E. Bastianini Tech 3 23 KTM 22

+6.948

41'36.121

2.063 170.7 11 6 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 22

+7.413

41'36.586

0.465 170.6 10 7 J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 22

+14.023

41'43.196

6.610 170.2 9 8 F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 22

+15.517

41'44.690

1.494 170.1 8 9 J. Zarco Team LCR 5 Honda 22

+16.257

41'45.430

0.740 170.0 7 10 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 22

+17.958

41'47.131

1.701 169.9 6 11 F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 22

+20.275

41'49.448

2.317 169.7 5 12 F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 22

+20.576

41'49.749

0.301 169.7 4 13 M. Viñales Tech 3 12 KTM 22

+21.095

41'50.268

0.519 169.7 3 14 J. Dixon Honda HRC 96 Honda 22

+28.734

41'57.907

7.639 169.2 2 dnf B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 16

+6 Tours

31'01.657

6 Tours 166.4 Abandon dnf D. Moreira Team LCR 11 Honda 15

+7 Tours

28'56.916

1 Tour 167.2 Abandon Voir les résultats complets

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