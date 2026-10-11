Bezzecchi voit le titre "plus perdu que gagné" pour lui

Marco Bezzecchi a dû se sentir libéré d'un poids énorme aujourd'hui à Mandalika. Après son dimanche triomphal au Mugello, il a fallu plus de quatre mois au pilote Aprilia pour retrouver la joie de monter sur la plus haute marche du podium.

Entre-temps, il a connu toutes sortes de péripéties, notamment l'accident survenu hier au départ du sprint avec Raúl Fernández. Il semblait donc vraiment victime d'une sorte de malédiction, qui le frappait surtout lorsque ses chances de dominer la course semblaient importantes, comme par exemple à Assen ou à Misano.

Dimanche, cependant, Bezzecchi a tout fait comme il fallait. Il n'a commis qu'une petite erreur en sortant large au premier freinage, permettant ainsi au poleman Fernández de recroiser pour prendre l'avantage. Mais il a ensuite parfaitement géré son rythme et a attendu la fin de la course pour attaquer l'Espagnol et s'envoler vers sa cinquième victoire de la saison, la 300e pour un pilote italien en MotoGP.

"Je me sens bien, je suis content. Ça a été une course difficile. Un beau week-end, mais difficile surtout à cause d'hier, évidemment, où ça s'est mal passé. Mais la vitesse était au rendez-vous. On a bien travaillé tout le week-end, alors j'ai essayé de rester le plus serein possible. J'avais juste envie de monter sur la moto, tant ce matin qu'aujourd'hui après-midi", a déclaré Bezzecchi aux micros de Sky Sport MotoGP.

"Je suis très content, j'en avais bien besoin. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas été en tête pendant un moment, alors c'était agréable. Ça n'a pas été une période facile, alors un grand merci à toute mon équipe, à toute l'équipe Aprilia à la maison, car ils me donnent beaucoup de force et j'essaie, à ma manière, de leur en donner en retour. C'est génial", a-t-il ajouté.

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Au Mugello, le titre semblait lui être acquis, puisqu'il est même allé jusqu'à compter 102 points d'avance sur Marc Márquez, mais Marco Bezzecchi a ensuite subi de nombreux revers et sa blessure au Sachsenring est venue tout compliquer. Il doit désormais rattraper 46 points sur son coéquipier Jorge Martín et 44 sur le champion sortant : la tâche s'annonce donc très difficile à cinq courses de la fin, et la seule option est d'attaquer.

"À l'heure actuelle, la réalité c'est qu'il est plus perdu que gagné", a résumé Bezzecchi au sujet du titre, "alors il faut certainement prendre quelques risques. C'est ce que je devais faire ce week-end. Hier, ça n'a pas payé, mais aujourd'hui, oui."

"Je suis content, mais au final, mon envie de monter sur une moto reste la même parce que je m'amuse, j'adore ça. J'y prends du plaisir et j'ai donc toujours hâte de venir aux courses, de me donner à fond. Même de souffrir à la fin, car après tout, les souffrances sont presque plus nombreuses que les joies, mais il ne faut jamais abandonner. Mon équipe le sait et moi aussi."

Après l'accident lors du sprint, il se murmurait dans le paddock qu'une réunion avait été organisée par Massimo Rivola entre tous les pilotes Aprilia. On a donc demandé au pilote italien ce qu'avait dit à cette occasion le PDG du département course.

"Que voulez-vous qu'on nous dise ? Au final, malheureusement, comme je l'ai dit, c'était un incident de course, qu'on aurait peut-être pu essayer d'éviter. Peut-être que oui, peut-être que non, mais au final, que voulez-vous qu'on nous dise ? L'important, c'est qu'il y ait du respect entre nous et que nous ayons discuté, que nous nous soyons excusés mutuellement pour les erreurs que nous estimions avoir commises."

"Au final, nous sommes deux gars intelligents, donc ça suffit. Nous sommes partis très motivés aujourd'hui pour essayer de donner le meilleur de nous-mêmes : moi de mon côté, lui du sien, et ça s'est bien passé."

Enfin, la célébration de sa victoire avec un moulin à poivre a suscité la curiosité, mais Marco Bezzecchi n'a pas souhaité en expliquer la signification : "Un peu de poivre, ça fait toujours du bien, mais disons que c'est une longue histoire avec mes amis à la maison, et en réalité aussi avec Kimi [Antonelli], mais on garde ça pour nous."